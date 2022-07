Grâce à ce forfait mobile, le Samsung Galaxy S22 est un smartphone premium vraiment abordable

Sorti il y a moins de six mois, le Galaxy S22 5G est désormais proposé au meilleur prix chez Bouygues. Grâce au forfait Sensation 5G 170 Go, vous n’aurez en effet à débourser que 1 euro (+8 €/mois) pour l’obtenir.

C’est à l’occasion de son Galaxy Unpacked de février dernier que Samsung a dévoilé la nouvelle génération de Galaxy S avec trois modèles de S22 plus intéressants les uns que les autres. En plus des Galaxy S22+ et Galaxy S22 Utra, le constructeur coréen a révélé le Galaxy S22 5G. Un smartphone au gabarit réduit (6,1 pouces), mais qui partage de nombreuses caractéristiques avec les autres modèles de la gamme (design premium, écran de qualité, bloc photo précis).

Aujourd’hui, Bouygues vous propose de découvrir ce smartphone pour 59 petits euros (+8 €/mois) dans le cadre de ses forfaits Sensation avec Avantage Smartphone. Comment ? En souscrivant l’offre 5G 170 Go proposée par l’opérateur pendant deux ans et en cumulant une réduction immédiate de 70 euros avec une offre de remboursement de 100 euros. On vous explique tout.

Galaxy S22 5G : une excellente cuvée 2022 pour le flagship de Samsung

Il suffit de jeter un œil au Galaxy S22 pour s’apercevoir que Samsung a encore une fois réussi son coup. Extérieurement, le dernier-né du constructeur coréen en met plein les mirettes avec son design harmonieux et tout en finesse qui assure une prise en main agréable. Cette volonté de présenter un objet à la plastique irréprochable se retrouve aussi dans le choix des matériaux : châssis en aluminium, dos en verre brossé, Gorilla Glass Victus+, tout est là pour faire du S22 un objet aussi beau que pratique.

À l’intérieur, on reste sur la même tendance. L’Exynos 2200 et les 8 Go de RAM permettent au Galaxy S22 d’offrir de jolies performances. Difficile de le mettre à mal sur les tâches du quotidien, même si l’on notera quelques hoquets sur les performances graphiques.

Là où le S22 5G ne déçoit pas, c’est au niveau de son écran. Il embarque en effet une superbe dalle AMOLED 120 Hz de 6,1 pouces comme Samsung sait si bien les faire. Réactive, fluide, proposant un affichage aux couleurs vives et chatoyantes, cette dalle vous permettra de profiter de vos contenus préférés dans les meilleures conditions.

Terminons enfin par la photo avec un petit tour d’horizon des prestations du Galaxy S22. La façade arrière abrite un bloc photo polyvalent qui peut compter sur un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif x3 qui fonctionnent à merveille de jour comme de nuit.

Bouygues Telecom : quels sont les avantages du forfait Sensation 5G 170 Go ?

Les forfaits Sensation proposés par Bouygues Telecom bénéficient de plusieurs avantages extrêmement intéressants, en particulier si vous souhaitez obtenir un nouveau smartphone sans vous ruiner.

Grâce à l’Avantage Smartphone, vous avez l’assurance d’obtenir un nouveau terminal au meilleur prix. En l’occurrence, il s’agit du Galaxy S22 5G qui voit son prix passer à 59 euros (+8 €/mois) grâce à deux facteurs. Pour commencer, une réduction immédiate de 70 euros proposée par Bouygues Telecom. Ensuite, grâce à une offre de remboursement Samsung d’une valeur de 100 euros. L’Avantage Smartphone vous permet aussi de changer de mobile au meilleur prix au bout de deux ans et de bénéficier du prêt d’un smartphone en cas de pépin, que ce soit de la casse, un vol, une panne ou une perte.

Le forfait Sensation 5G 170 Go se positionne aussi comme un forfait premium. Enveloppe data XXL, deuxième SIM offerte, accès à la 5G : rien à redire de ce côté-là. Et pour ne rien gâcher, vous aurez accès au réseau Bouygues qui couvre près de 99 % de la population française et 93 % du territoire d’après les données les plus récentes de l’Arcep.

Le forfait Sensation 5G 170 Go en bref :

170 Go de données mobile en 4G et 5G, dont 80 Go utilisables en Europe/DOM/Suisse ;

appels, SMS et MMS illimités en France et à l’étranger ;

appels illimités vers les mobiles aux US, Canada, Chine et les fixes de + de 120 destinations ;

deuxième carte SIM internet offerte ;

Avantages Smartphone inclus.

En choisissant l’option « conservation du numéro » au moment de la souscription, vous bénéficierez automatiquement d’une ristourne de 17 euros par mois, faisant baisser la facture mensuelle à 31,99 euros la première année. Le forfait reprendra en revanche son tarif initial de 48,99 euros pendant les 12 mois suivants. Afin de récompenser ses clients les plus fidèles, Bouygues offre une réduction supplémentaire de 6 euros par mois aux abonnés Bbox, à valoir sur la totalité de la durée d’engagement, à savoir deux ans.