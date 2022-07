Est-ce que vous préférez les écrans de smartphone plats ou incurvés ?

Les écrans incurvés sont désormais monnaie courante sur les smartphones haut de gamme. Mais est-ce que ce choix de design vous séduit, ou préférez-vous des affichages plats ? Dites-le-nous en répondant à notre sondage de la semaine.

En septembre 2014, Samsung lançait le Galaxy Note Edge, un smartphone que beaucoup ont oublié depuis, mais qui fut le premier d’un nouveau genre. Il s’agissait en fait d’un smartphone doté d’un écran incurvé sur l’un des côtés.

Depuis, de nombreux constructeurs ont repris cet aspect, poussant même la courbure sur les deux côtés de l’affichage. Xiaomi est même allé jusqu’à pousser le vice à l’extrême en proposant, en Chine, un smartphone avec un écran qui fait tout le tour du smartphone, le Xiaomi Mi Mix Alpha. Chez Huawei, on a même profité de ces courbures pour intégrer de manière logicielle les boutons de volume.

Il faut dire que ce choix de design a un avantage purement esthétique certain : vu de face, l’écran du smartphone semble complètement se fondre et disparaître, sans rebords en métal ou plastique disgracieux. Outre le design, cette formule permet également aux constructeurs d’utiliser les bords du smartphone pour afficher certains éléments comme des notifications ou des alertes lorsque l’écran est posé sur une table, la face avant vers la surface.

Mais depuis huit ans, les bords incurvés ont toujours leurs détracteurs. Il faut bien admettre que ce choix de design, s’il peut paraître plus esthétique, n’est pas toujours adapté à une bonne prise en main. Qui dit écran qui se prolonge jusqu’aux bords dit aussi surfaces tactiles pas toujours bien prises en charge. Même si les constructeurs font de plus en plus d’effort pour analyser les appuis fantômes dus à la paume de la main ou la base du pouce, certains téléphones enregistrent encore de nombreuses erreurs de touche en raison de ces écrans incurvés.

Votre smartphone, vous le préférez avec un écran plat ou incurvé ?

C’est dans ce cadre que nous souhaitions recueillir votre avis sur les smartphones aux écrans incurvés. Est-ce une bonne idée ou une expérience particulièrement frustrante ? N’hésitez pas à nous le dire en votant dans le sondage de la semaine.

Chargement Est-ce que vous préférez les écrans de smartphone plats ou incurvés ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Je préfère les écrans incurvés

Je préfère les écrans plats

Ça dépend des smartphones

Comme chaque semaine, cet article sera actualisé en fin de semaine prochaine avec les résultats du sondage et certains des commentaires les plus pertinents. N’hésitez donc pas à approfondir votre avis en réponse à cet article.

