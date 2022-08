Spigen propose des coques destinées aux Samsung Galaxy Z Fold4 et Z Flip4, le must pour protéger un smartphone pliable ?

Si l’on pense généralement à bien refermer son smartphone pliable pour protéger l’écran qui est au cœur de sa proposition, on peut plus facilement négliger l’intégrité du châssis de l’appareil. Pourtant, il est tout aussi important que le reste, c’est pourquoi opter pour une coque de protection Spigen peut s’avérer utile.

Spigen est une marque sud-coréenne spécialisée dans les accessoires à destination des smartphones. Si elle parvient à tirer son épingle du jeu sur ce marché des plus concurrentiels, c’est parce qu’elle propose des produits de qualité, très rapidement après l’annonce des smartphones du moment.

Ce n’est donc pas une surprise de retrouver Spigen dès maintenant sur le marché des accessoires destinés à équiper les Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4.

Si vous avez d’ores et déjà craqué pour l’un des nouveaux smartphones pliables de Samsung et que vous hésitez encore sur la coque à utiliser pour le protéger, vous pouvez vous tourner vers la toute nouvelle collection de Spigen : on y trouve deux références à destination du Galaxy Z Fold4, et deux autres pour le Galaxy Z Flip4.

Le choix de cette marque est d’autant plus pertinent que Spigen est membre du Samsung Mobile Accessory Partnership Program, ce qui lui permet de concevoir des accessoires parfaitement ajustés aux terminaux du constructeur. Et lorsque l’on parle d’un smartphone que l’on peut ouvrir et refermer des dizaines de fois par jour, c’est très clairement un atout non négligeable.

Z Fold4 Slim Armor Pro, élégance et robustesse

La première coque de protection que Spigen propose à destination du Samsung Galaxy Z Fold4 est la Slim Armor Pro. Ce modèle recouvre intégralement les deux faces du smartphone. L’écran externe du terminal est mis à l’abri des chocs par les bords rehaussés de la coque.

La charnière bénéficie d’une protection intégrale et l’ouverture à 360° est assurée par la présence d’une nouvelle technologie de glissement automatique mise en place au centre de la Slim Armor Pro. Le Samsung Galaxy Z Fold4 ne perd rien de son élégance une fois qu’il est installé dans cet accessoire qui respire la robustesse.

Z Fold4 Air Skin, comme une seconde peau

Si vous trouvez que la précédente coque a un style un peu trop urbain à votre goût, alors il est possible que le modèle Air Skin vous convienne mieux. Il est, lui aussi, destiné à équiper un Samsung Galaxy Z Fold4.

Cette coque transparente est conçue en polycarbonate, un matériau résistant malgré sa finesse. L’Air Skin ne mesure que 1,1 mm d’épaisseur, ce qui vous permet de profiter de votre smartphone pliable sous tous ses aspects sans négliger sa protection.

Z Flip 4 Tough Armor, la coque blindée

Direction le Samsung Galaxy Z Flip4 pour la suite des nouveautés de Spigen. La coque Tough Armor porte plutôt bien son nom, puisqu’elle est dotée d’un corps à double couche destiné à protéger le smartphone sous toutes les coutures, tout en ne négligeant pas le style. L’intérieur de la coque est flexible pour épouser les formes du terminal avec précision, tandis que l’extérieur fait preuve de robustesse.

La charnière du Z Flip4 est protégée à l’aide de la technologie Hinge Protection, tandis qu’à l’intérieur, un coussinet antidérapant empêche la coque de bouger. Cet accessoire est certifié MIL-grade au test de chute MIL-STD.

Z Flip 4 Air Skin Glitter Crystal Quartz, vous allez briller

Le Galaxy Z Flip4 est un smartphone fort joli et avec la coque Air Skin Glitter Crystal Quartz, vous pouvez le sublimer. Au programme, un accessoire ultra mince et léger en polycarbonate, transparent, mais surtout incrusté de paillettes qui font scintiller le terminal pliable comme jamais.

Votre appareil est protégé contre les rayures sur tous les côtés, y compris sa charnière. L’avantage de cette coque Spigen, c’est qu’elle vous permet de profiter du design imaginé par Samsung tout en donnant une petite touche glamour supplémentaire à votre Galaxy Z Flip4.

Spigen n’oublie pas les autres nouveautés Samsung

En plus de ses coques pour Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4, Spigen propose d’autres solutions de protection, ainsi que des accessoires, à destination des nouveautés du constructeur :

Toutes ces références sont d’ores et déjà disponibles à la vente sur le site de Spigen et chez les revendeurs partenaires de la marque.