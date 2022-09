Galaxy S21 FE ou iPhone 13 bénéficient d’une ODR allant jusqu’à 200 euros dans cette boutique

C'est le bon moment pour acheter les smartphones haut de gamme sortis en début d'année. Galaxy S21 FE, iPhone 13, OPPO Find X5 Pro... Ils sont tous en promotion chez RED, qui offre jusqu’à 200 euros de remboursement sur ces appareils.

Que vous attendiez ou non la fin des vacances d’été pour changer de smartphone, le moment est opportun pour se faire plaisir et s’offrir l’un des smartphones haut de gamme sortis au début de l’année. RED a mis en place une série de remboursements après achat sur plusieurs d’entre eux.

De quoi économiser jusqu’à 200 euros sur des smartphones dont le prix de lancement était souvent au-delà de 1 000 euros. Des appareils qui vont de l’iPhone 13 au Samsung Galaxy S21 FE en passant par l’OPPO FIND X5 Pro ou les récents Galaxy Z Fold 4 ou Z Flip 4.

Les meilleures affaires en bref :

Le Samsung Galaxy S21 FE à 549 euros (449 euros avec un forfait sans engament) au lieu de 649 euros ;

l’iPhone 13 à 729 euros au lieu de 829 euros ;

l’OPPO Find X5 Pro à 1 199 euros (1 099 euros avec un forfait sans engagement) au lieu de 1 299 euros ;

le Samsung Galaxy Z Fold 4 à 1 699 euros au lieu de 1 799 euros ;

le Samsung Galaxy Z Flip 4 à 1 009 euros au lieu de 1 109 euros ;

le Xiaomi 11T 5G à 379 euros au lieu de 569 euros.

Le Samsung Galaxy S21 FE à 549 euros

Le Galaxy S21 FE est l’exemple même d’un excellent rapport qualité-prix signé Samsung. Il reprend le design général de son prédécesseur, tout en remplaçant le dos métallisé par une coque en plastique mate. Celle-ci se décline dans des couleurs pastel comme l’olive, le graphite, le blanc et la lavande. Un changement qui permet non seulement de réduire le coût de fabrication, mais aussi de donner un cachet unique au téléphone sans pour autant le rendre moins luxueux.

Le Galaxy S21 FE déploie un grand écran OLED de 6,4 pouces de définition FHD+. Plus solide grâce au verre Corning Gorilla Victus, la dalle est évidemment calibrée à la perfection. Contrastes infinis, excellente luminosité, taux de rafraîchissement calé à 120 Hz, tout est là pour offrir une image aussi belle que fluide. Côté photo, on retrouve trois caméras dorsales de 12, 12 et 8 mégapixels. Les clichés sont nets et détaillés, et ce qu’importe l’exposition lumineuse.

Sous le capot, c’est une puce Snapdragon 888 qui s’invite. Elle est accompagnée de 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Jouer à Fortnite, multitâche, prise de vidéo en 4K, il n’y a aucun défi insurmontable pour le S21 FE. Mieux, il peut tenir une journée complète grâce à sa batterie de 4500 mAh. Un accumulateur compatible avec la charge rapide de 25 W en filaire et de 15 W en sans-fil.

Le prix du Samsung Galaxy S21 FE tombe à 549 euros (au lieu de 649 euros) chez RED grâce à une ODR de 100 euros. Il est possible de baisser le prix de 100 euros supplémentaires si vous optez pour un combo smartphone + forfait avec engagement de deux ans (mais sans mensualité supplémentaire).

L’iPhone 13 à 729 euros avec un forfait

Son successeur arrive dans quelques semaines, mais l’iPhone 13 est toujours un appareil hautement recommandable. Son écran Retina OLED de 6,1 pouces offre une belle définition de 2 340 x 1 080 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Au dos, on trouve deux caméras de 12 mégapixels. Deux capteurs presque deux fois plus grands que ceux de la génération précédente et qui se dédient au grand-angle et à l’ultra grand-angle. Les photos capturées sont magnifiques, notamment grâce à un traitement logiciel poussé.

Bien entendu, la puce A15 Bionic quad-core fait des merveilles. L’iPhone 13 est parfaitement capable d’encaisser tous les usages, des jeux 3D au multitâche en passant par la simple navigation web. Apple a d’ailleurs profité de cette génération pour améliorer l’autonomie de son smartphone haut de gamme. L’iPhone 13 est 25 % plus endurant que son ainé, soit un gain appréciable de 2 h à 2 h 30 sur l’autonomie.

En prenant l’iPhone 13 avec un forfait mobile sans engagement RED, vous bénéficiez d’un remboursement différé de 100 euros sur le prix de l’appareil. Il affiche donc un tarif de 729 euros au lieu de 829 euros.

L’OPPO Find X5 Pro 1 199 euros

OPPO a l’ambition de devenir une marque premium incontournable en France. Et elle n’a pas manqué de nous surprendre cette année avec le Find X5 Pro que la rédaction qualifiait en février dernier de « sérieux prétendant au trône » du meilleur appareil de l’année. Il se démarque déjà par son design original, qui fait la part belle à un dos en céramique brillant et un module photo surprenant puisque asymétrique et ne faisant qu’un avec la coque.

L’OPPO Find X5 Pro est un grand téléphone. Il dégaine une dalle AMOLED de 6,7 pouces, avec une définition WQHD+ (3216 x 1440 pixels). Un écran qui offre une belle luminosité et un rendu colorimétrique impeccable, en plus d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une dalle qui de surcroît craint moins les rayures que ses ainées puisqu’elle est protégée par un revêtement Gorilla Glass Victus.

Besoin de puissance ? Le Find X5 Pro n’en manque pas. Son SoC Snapdragon 8 Gen 1, ses 12 Go de RAM et ses 256 Go de stockage lui permettent d’être aussi fluide qu’efficace, même dans les usages gourmands. La polyvalence photo est aussi au rendez-vous, avec un module conçu par Hasselblad. Celui-ci embarque un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 13 mégapixels avec un zoom optique ×2 et hybride ×5.

Enfin, l’OPPO Find X5 Pro peut se vanter de se charger en un éclair puisqu’il ne lui faut que 17 minutes pour récupérer l’intégralité de son énergie. Une prouesse permise par la charge rapide SuperVOOC 80 W. Même la charge rapide sans fil AirVOOC 50 W s’en sort avec les honneurs avec un temps de charge complet de 47 minutes.

Vendu habituellement à 1 299 euros, l’OPPO Find X5 Pro tombe à 1 199 euros chez RED grâce à une ODR de 100 euros. Comptez 100 euros de remboursement supplémentaires si vous prenez ce téléphone avec un forfait sans engagement.