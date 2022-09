Le tout nouveau Realme GT Neo 3T débarque chez AliExpress avec de nombreuses promotions

Les French Days se terminent, mais cela ne signifie pas qu’AliExpress en a fini avec les bonnes affaires. L’e-commerçant vient de débuter une journée de promotion dédiée Realme afin de célébrer la sortie du dernier smartphone de la marque : le GT Neo 3T.

Officialisé et mis en circulation en nos vertes contrées durant l’été, le Realme GT Neo 3T s’inscrit dans la droite lignée des smartphones de la marque en proposant une fiche technique musclée et un tarif pour le moins abordable. De quoi aller chasser sur les terres de la concurrence, et s’imposer comme l’un des appareils de milieu de gamme les plus en vue du moment.

Afin de célébrer ce nouveau téléphone, et plus généralement les smartphones Realme, AliExpress a décidé de lancer, durant les prochains jours, une vague de promotions et codes de réductions à utiliser sur les produits issus du catalogue de la marque. De quoi réaliser de très jolies affaires et vous équiper sans vous ruiner.

Realme GT Neo 3T : le milieu de gamme à son meilleur

Avec son GT Neo 3T, Realme fait une promesse simple : proposer un smartphone dont le point fort est la vitesse.

Et cela commence dès la fiche technique puisque cet appareil embarque le Snapdragon 870 5G, un SoC qui tient la dragée haute au très populaire Snapdragon 888 et le surpasse dans de nombreux domaines. Ici associé à 8 Go de RAM, il permet au GT Neo 3T d’offrir des performances impressionnantes dans la plupart des domaines, jeu compris.

Histoire de mettre l’accent sur la vitesse et la fluidité, Realme a doté son terminal d’une dalle AMOLED avec taux de rafraîchissement dynamique à 120 Hz. Sa grande taille (6,62 pouces) et sa bonne définition (2400 par 1080 pixels) offrent une jolie qualité d’affichage, que ce soit pour visionner des vidéos, jouer ou simplement naviguer. En résumé, Realme a installé ici une dalle de fort belle facture, capable de suivre la cadence imposée par son SoC.

Cette vitesse, enfin, se retrouve aussi au niveau de la batterie puisque le Realme GT Neo 3T dispose d’une impressionnante charge rapide 80 W capable de faire regrimper l’autonomie à la vitesse de l’éclair. Couplée aux 5 000 mAh de la batterie (deux cellules de 2 500 mAh), cette charge rapide permet au dernier-né de Realme d’offrir une autonomie qu’il est difficile de prendre à défaut.

Un mot enfin sur l’esthétique de ce smartphone. Inspiré par le monde de la vitesse et des sports mécaniques, son dos arbore le motif à damier des drapeaux de course pour proposer un design étonnant. Il abrite aussi un bloc photo rectangulaire qui abrite trois capteurs photos avec un capteur principal à 64 mégapixels, un grand-angle à 8 mégapixels et un capteur macro à 2 mégapixels.

Habituellement vendu 411,25 euros, le Realme GT Neo 3T bénéficie actuellement d’une réduction de 20 %, qui vous permettra de l’obtenir à 329 euros. Il est toutefois possible de faire descendre ce prix d’un cran supplémentaire avec le code de réduction SDFR984, qui vous permettra d’économiser 30 euros et de ne payer que 299 euros au final.

Journée de marque Realme : quelles sont les offres proposées par AliExpress ?

C’est aujourd’hui qu’AliExpress lance ses journées de marques dédiées aux produits Realme. Une opération qui se termine ce mercredi (le 28 donc) à 8 h 59 et pendant laquelle vous pourrez bénéficier de ristournes sur de nombreux téléphones de la marque.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, vous l’e-commerçant vous propose d’économiser quelques euros supplémentaires grâce au code de réduction LOVENEO3T. Ce dernier vous permettra d’économiser 20 euros supplémentaires dès 299 euros d’achat. De quoi réaliser de jolies affaires :