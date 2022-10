Xiaomi 12T Pro : un smartphone qui voit grand avec son capteur 200 mégapixels

Xiaomi vient d'annoncer son 12T Pro. Ce nouveau fer de lance a la particularité d'abriter un capteur de 200 mégapixels. Pour célébrer son lancement, c'est une tablette Redmi Pad qui est offerte. Rien que ça.

Octobre marque le rafraichissement du parc haut de gamme de Xiaomi. À l’occasion d’une conférence dédiée, le constructeur a officialisé les Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro. Une paire de téléphones qui lorgne du côté des meilleurs appareils du moment grâce à des caractéristiques haut de gamme.

On pense notamment à la présence d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1 pour la version Pro et surtout un imposant capteur de 200 mégapixels. Les Xiaomi 12T et 12T Pro se démarquent aussi grâce à leur bonus de précommande. Si vous réservez l’un de ces téléphones avant le 13 octobre prochain, Xiaomi vous offre la nouvelle tablette Redmi Pad. Un joli cadeau de 299 euros pour accompagner ces smartphones haut de gamme.

La photographie à l’honneur

Plus que sur le design ou sur l’écran, Xiaomi a mis l’accent sur la photographie cette année. Voilà pourquoi on retrouve une caméra principale de 200 mégapixels dans le module photo du Xiaomi 12T Pro.

Ce capteur permet d’obtenir des clichés plus nets et plus précis grâce à une meilleure capture de la lumière. Et avec autant de mégapixels, vous n’aurez aucun mal à adapter la taille des images aux différents formats imposés par les réseaux sociaux.

Surtout, le Xiaomi 12T Pro s’appuie sur des fonctionnalités logicielles ambitieuses. Le mode ProCut permet, par exemple, de cropper une image sans aucune déperdition du niveau de détail. Une fonction qui découpe le cliché original en cinq photos ultra-détaillées de la même scène pour mettre en lumière les points forts de l’image.

Le Xiaomi 12T Pro promet également des photos de nuit et en basse luminosité avec un haut niveau de détail et de clarté. Et ce, grâce à un mode nuit dédié, ainsi qu’au pixel bining qui va regrouper des pixels afin de capter plus de lumière.

La mise au point profite aussi de la combinaison du capteur et du logiciel. Grâce à l’option ProFocus, vous pouvez suivre un sujet (humain, chat, chien) durant tout son déplacement sans perdre la mise au point, et ce aussi bien pour des photos que des vidéos. Le Xiaomi 12T Pro est d’ailleurs capable d’enregistrer des vidéos en 8K.

Une fiche technique qui ne tire pas la langue

Modèle haut de gamme de Xiaomi, le Xiaomi 12T Pro profite d’une fiche technique particulièrement fournie. Il se pare d’une dalle CrystalRes AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. Il supporte la norme HDR et fait preuve d’un très bon rendu colorimétrique.

Sous le capot, il mise sur un Snapdragon 8+ Gen 1 pour obtenir une expérience utilisateur fluide et performante, tant en jeu qu’en photo. Une puce qui ne se contente pas d’offrir de bonnes performances, mais qui agit aussi sur l’autonomie. Moins énergivore, cette puce permet au Xiaomi 12T Pro de faire preuve d’une bonne endurance.

Ajoutez à cela une batterie de 5 000 mAh et la charge rapide HyperCharge 120 W et vous obtenez un smartphone capable de tenir une journée d’usage et de se recharger en 20 minutes.

Une tablette offerte pour la précommande

S’ils viennent d’être dévoilés, les Xiaomi 12T et 12T Pro peuvent d’ores et déjà être précommandés. Le premier affiche un prix de 649 euros tandis que le second est vendu 799 euros. Pour l’occasion, Xiaomi ne lésine pas sur le cadeau. En effet, le constructeur vous offre sa nouvelle tablette Redmi Pad si vous achetez un Xiaomi 12T ou 12T Pro avant le 13 octobre prochain. Oui, il s’agit bien de la tablette présentée en marge des nouveaux smartphones haut de gamme.

Une tablette tactile qui ne paye pas de mine car son design sobre abrite une dalle LCD de 10,61 pouces, à la définition 1 200 × 2 000 pixels et au taux de rafraîchissement de 90 Hz. Elle ne manque pas de puissance non plus avec son SoC MediaTek Helio G99. Sa batterie de 8 000 mAh lui offre une bonne autonomie, tout en étant compatible avec la charge rapide 18 W. Une tablette qui fera la part belle au contenu audio grâce à ses quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. Surtout, il s’agit là d’un cadeau de 299 euros offert par Xiaomi.