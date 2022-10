Envie d’un iPhone 14 sans vous ruiner ? Jetez un œil à cette offre 5G Bouygues Telecom

Si le nouvel iPhone vous fait de l’œil, mais que vous hésitez encore à franchir le pas en raison de son tarif un tantinet élevé, Bouygues Telecom a peut-être la solution. Grâce au forfait Sensation 5G 170 Go et son Avantage Smartphone, l’iPhone 14 tombe en effet à 1 euro (+23,79 €/mois pendant deux ans).

Comme chaque année, Apple a profité de la rentrée pour dévoiler ses nouveaux iPhone. Une nouvelle génération dans la droite lignée des précédentes, alliant beauté plastique et fiche technique puissante pour proposer des smartphones parmi les meilleurs du marché à l’heure actuelle. Une cuvée 2022 réussie donc, mais qui souffre d’un léger écueil : une hausse de prix significative.

Heureusement, Bouygues Telecom est là pour vous aider à faire à atténuer le prix avec une offre mobile 5G. Jusqu’au 16 octobre, l’opérateur vous propose le tout nouvel iPhone 14 à un euro (+23,79 €/mois pendant 24 mois). Comment ? Eh bien tout simplement en cumulant une ODR de 80 euros et la souscription au forfait mobile Sensation 5G 170 Go.

iPhone 14 : et si vous vous laissiez séduire par le fleuron d’Apple ?

L’iPhone nouveau est là, et difficile de lui résister si tant est que vous soyez sensible au charme des produits Apple. Cette nouvelle itération se place dans la droite lignée de la précédente génération, et l’élève. Extérieurement, l’iPhone 14 présente les mêmes caractéristiques que l’iPhone 13. Design sobre et élégant aux tranches plates et aux angles arrondis, finitions impeccables, revêtement en verre Ceramic Shield : Apple connaît bien son affaire et c’est difficile de trouver à y redire.

À l’intérieur, et c’est une première, cet iPhone 14 embarque le même SoC que son prédécesseur, soit une puce A15 Bionic. Enfin presque, car il s’agit plus précisément de la version qui était implémentée dans l’iPhone 13 Pro. De quoi donner un petit coup de fouet à cet iPhone 14, notamment au niveau de l’IA et de la puissance graphique.

Un choix qui n’a rien d’anodin, puisque cela permet à l’iPhone 14 de tirer pleinement parti de son bloc photo, en particulier son capteur principal hérité de l’iPhone 13 Pro Max. Un module très performant en basse luminosité et qui propose des clichés au rendu impeccable en toutes circonstances.

Apple oblige, une expérience utilisateur de qualité est au rendez-vous. iOS 16 fait des merveilles tant sur le plan de l’interface et de la navigation qu’au niveau de l’optimisation des performances matérielles. Tout y est extrêmement fluide, simple et de plus en plus personnalisable. Un mot enfin sur l’autonomie. Avec pas loin de deux jours d’utilisation, l’iPhone 14 se classe aisément comme l’un des cadors en la matière. Un bon point pour Apple donc, qui a su corriger ce défaut au fil des années.

Pourquoi choisir le forfait Sensation 5G 170 Go ?

Eh bien pour commencer, parce que c’est grâce à lui que vous pourrez obtenir un iPhone 14 flambant neuf à prix réduit. Les forfaits Sensation proposés par Bouygues Telecom bénéficient de l’Avantage Smartphone, une mécanique qui permet d’obtenir un terminal récent à bas prix. En l’occurrence, cela vous permet d’obtenir l’iPhone 14 dans sa version 128 Go à 1 euro (+23,79 €/mois) grâce à une ODR de 80 euros. Autre bénéfice de cet Avantage Smartphone, le prêt d’un appareil de remplacement équivalent si vous êtes victime d’une panne, d’un vol, ou d’un accident avec votre smartphone.

Avec ses forfaits Sensation, Bouygues vous propose le nec plus ultra grâce à d’excellentes prestations, que ce soit au niveau de la couverture ou débit, comme en attestent les données les plus récentes collectées par l’ARCEP. Pour ne rien gâcher, et pouvoir tirer pleinement parti des possibilités offertes par l’iPhone 14, ce forfait est compatible avec le réseau 5G de l’opérateur.

Le forfait Sensation 5G 170 Go en résumé :

170 Go de données mobiles en 4G et 5G, dont 80 Go utilisables en Europe/DOM/Suisse ;

appels, SMS et MMS illimités en France et à l’étranger ;

appels illimités vers les mobiles aux US, Canada, Chine et les fixes de + de 120 destinations ;

deuxième carte SIM internet offerte ;

Avantages Smartphones inclus.

Si vous souhaitez obtenir l’iPhone 14 à prix réduit, il vous suffit donc de souscrire avant le 16 octobre prochain au forfait Sensation 5G 170 Go proposé par Bouygues Telecom. Ce forfait avec engagement de 24 mois est actuellement proposé à 31,99 euros par mois pendant un an, puis 48,99 euros l’année suivante. Bonne nouvelle si vous êtes déjà client Bbox, puisque l’opérateur vous offre une réduction de 6 euros par mois pendant toute la durée de votre engagement, faisant passer le coût mensuel à 25,99 euros, puis 42,99 euros.