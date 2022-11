Cette nouvelle marque veut aider vos grands-parents avec des smartphones pratiques

On a tous dans notre entourage une personne un peu moins à l'aise avec les téléphones à qui on ne sait pas trop quel modèle conseiller. Et pourquoi pas un téléphone pour séniors ? Jusqu'ici dominé par une seule marque, le marché voit arriver un nouvel acteur depuis l'Espagne appelé SPC.

Ce n’est pas tous les jours qu’une nouvelle marque se fraye un chemin sur le marché du smartphone. Mais bon an mal an, 2022 a vu poindre deux nouvelles marques. On connaissait Nothing avec son phone (1), voici venir SPC, avec un angle nettement moins fashion, le smartphone pour sénior.

SPC qu’est-ce que c’est ?

Le premier modèle lancé en France s’appelle le Zeus 4G Pro. Malgré son nom jupitérien, on est loin d’un foudre de guerre avec sa puce MT6761V Helio A22 à 2 GHz et ses 3 Go de RAM. Ce n’est pas l’objet ici.

Le téléphone cherche avant tout à être pratique pour un public plus très à l’aise avec la technologie, mais qui a tout de même besoin d’y accéder pour communiquer. SPC se targue d’une longue expérience en la matière, puisque la marque créée en 1989 possède 40 % du marché des features phones en Espagne et 3 % du marché des smartphones, ce qui est bas, mais pas mal pour une marque spécialisée dans une niche comme le téléphone pour séniors.

Le retour au bouton physique

Pour rendre leur téléphone plus pratique, SPC a eu plusieurs idées à la fois sur le plan logiciel et matériel.

Commençons par l’enveloppe extérieure qui intègre divers boutons pour rendre l’usage plus simple. On trouve ainsi sur le côté un bouton pour allumer la lampe torche. Si de prime abord, on peut trouver qu’il s’agit d’une mauvaise idée qui amènerait le téléphone à s’allumer sans cesse, il faut reconnaître à SPC une certaine justesse d’exécution : il faut appuyer quatre secondes avant que la lumière n’arrive. De quoi éviter l’allumage intempestif.

Sous l’écran, on retrouve également trois boutons physiques : celui de gauche qui ouvre l’application Appel, celui du milieu pour revenir sur l’écran d’accueil et celui de droite pour revenir en arrière. Un bouton SOS situé à l’arrière sous l’appareil photo permet aussi d’appeler automatiquement une liste de proche en cas de problème. Un gage de sécurité qui peut se montrer intéressant pour des personnes séniors avec des soucis de santé et une famille proche.

Petit ajout intéressant, le téléphone est livré avec un socle, ce qui devrait faciliter la charge. La marque explique que son public aime bien poser son téléphone toujours au même endroit et elle a souhaité accompagner cette habitude.

Pour terminer sur la partie hardware, on peut regretter deux éléments : la présence d’un écran HD+ seulement (5,5 pouces et 18/9) et un appareil photo assez limité de ce qu’on pu en voir lors d’une première prise en main. La batterie de 2400 mAh en revanche, ne devrait pas poser trop de souci vu la consommation faible de l’appareil.

Android 11, mais avec une interface bien visible

Toujours dans cette optique de rendre la vie plus pratique aux séniors, SPC a intégré une surcouche logiciel sur Android 11 qui permet d’afficher en très grand les icônes de certaines applications présélectionnées. Bien sûr, vous pouvez faire varier cette liste et le Play Store permet comme sur n’importe quel smartphone Android (sauf Huawei) de télécharger des applications.

Une des limites qu’on peut d’ores et déjà entrevoir dans la formule, c’est le procédé d’installation qui oblige à passer par un Android 11 classique et de lancer l’installation depuis une app préinstallée par SPC. L’app en question va demander toute une bardée d’autorisations pour modifier en profondeur l’expérience Android classique. Ça peut marcher si des proches un peu connaisseurs peuvent aider un sénior à installer, mais en solo, c’est un peu compliqué. Heureusement, la firme intègre une notice papier à son téléphone qui flèche tout le procédé d’installation. Ça n’a l’air de rien, mais pour le public visé cela peut avoir du sens.

Autre ajout intéressant, il est possible de designer un proche de confiance qui pourra modifier certains réglages à distance sur le téléphone.

Prix et disponibilités

SPC ne cache pas son ambition et aimerait concurrencer le seul acteur du marché en France, Doro. Pour ce faire, la marque sort son téléphone à un prix attractif de 180 euros. Il est d’ores et déjà disponible et nous sortirons prochainement une prise en main détaillée.

