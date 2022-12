Moins de 10 minutes pour se recharger : ce serait l’ambition du Realme GT Neo 5

On en sait un peu plus sur le futur Realme GT Neo 5, et notamment sur le volet alimentation de l’appareil. Des informations en fuite dressent le portrait d’une recharge rapide particulièrement… rapide.

Conformément à la tradition chinoise qui voit d’un mauvais œil le numéro 4 (censé porter malheur), le Realme GT Neo 5 prendra donc, d’ici quelques mois, le relais de l’actuel Realme GT Neo 3. Au fil des fuites et autres rumeurs, l’appareil commence à être de moins en moins mystérieux. Aujourd’hui, grâce aux informations dénichées par le leaker Digital Chat Station, on en apprend justement plus sur la batterie et la technologie de recharge de l’appareil… et ça promet.

En l’occurrence, le GT Neo 5 serait décliné en deux versions : le GT Neo 5 « classique » (BLP985) et le GT Neo 5T (BLP987), équipés différemment. Le premier serait ainsi doté d’une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 150 W, tandis que le second se contenterait d’une capacité de 4600 mAh, mais cette fois couplée à une technologie de recharge 240 W.

De la vitesse pour l’écran, le SoC et la batterie

Pour rappel, le Realme GT Neo 3 est lui aussi décliné en deux versions. La première est dotée d’une batterie de 4500 mAh compatible 150 W, tandis que la seconde monte à 5000 mAh, mais avec cette fois une recharge rapide « limitée » à 80 W. La recharge 150 W proposée par le constructeur permet actuellement de recouvrer les 100 % d’autonomie en tout juste 15 minutes d’après nos essais.

Si la chaleur dégagée par la recharge 240 W, pressentie sur le GT Neo 5, est bien gérée, il y a fort à parier qu’une telle technologie permettra de faire le plein en moins de 10 minutes sur secteur. C’est en tout cas ce que promettait en début d’année Oppo (maison mère de Realme) sur sa technologie 240 W SuperVooc.

Pour le reste, le Realme GT Neo 5 serait doté d’un capteur photo principal Sony IMX890 (avec stabilisation optique) complété de deux autres capteurs arrière dont on ignore pour l’instant les spécifications. En façade, l’appareil serait enfin pourvu d’une caméra selfie de 16 ou 32 Mpx.

Côté écran, le GT Neo 5 s’appuierait du reste sur une dalle Full HD+ AMOLED de 6,5 pouces capable d’atteindre les 120 Hz. On y trouverait enfin un SoC MediaTek Dimensity de série 9xxx (le modèle précis n’est pas encore connu), ainsi qu’Android 13, couplé à la surcouche logicielle Realme UI 4.0.

