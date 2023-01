AliExpress lance ses soldes avec de jolies offres sur les smartphones et les aspirateurs

En cumulant coupon vendeur, codes promo et prix barré, vous pouvez réaliser de très bonnes affaires sur AliExpress pendant les soldes d'hiver. Voici quatre offres à ne pas manquer, du smartphone à l'aspirateur robot.

C’est aujourd’hui que commencent les traditionnelles soldes hivernales. Durant les cinq prochaines semaines, les e-commerçants vont rivaliser d’offres toutes plus intéressantes les unes que les autres. L’occasion parfaite pour renouveler un matériel vieillissant, vous équiper sans vous ruiner ou tout simplement, vous faire un petit plaisir. C’est ce que vous propose AliExpress avec pléthore d’offres sur des produits aussi variés que des téléphones ou des aspirateurs.

Les offres AliExpress en bref :

Le Nothing Phone (1) à 349 euros

Première incursion de la (très) jeune marque Nothing dans le monde des smartphones, ce Phone (1) tranche radicalement avec la plupart de ses concurrents avec une proposition étonnante. Nothing propose en effet ici un appareil au design unique, presque tape-à-l’œil, et pourtant diablement réussi. Outre une prise en main impeccable, il se démarque grâce à son dos transparent orné de « Glyphe », un ensemble de LED personnalisables qui servent aussi de témoin de notifications.

Passé ce premier constat purement esthétique, on découvre un smartphone qui va droit au but, et propose une fiche technique solide, aux performances qui le sont tout autant. Dans ses entrailles, on trouve un Snapdragon 778 G+ couplé à 8 Go et un GPU Adreno 642L. Une configuration qui lui permet de relever tous les défis sans sourciller, jeu compris. Un très bel écran OLED Full HD+ 120 Hz vient achever cette panoplie, ainsi qu’une batterie 4 500 mAh compatible avec la charge rapide 33 W.

Cette excellente surprise, accueillie par un joli 8/10 chez Frandroid est actuellement proposé à 349 euros chez AliExpress. Un prix qu’il est possible d’obtenir grâce à un coupon vendeur de 15 euros, et le code promo JANFR25.

Le Redmi Note 11 Pro à 214,89 euros

Si vous cherchez un smartphone de bonne taille sans avoir à débourser des sommes astronomiques, jetez un œil au Redmi Note 11 Pro. Avec sa dalle de 6,67 pouces, cet appareil en impose une fois en main, et offre une jolie surface pour regarder des vidéos ou consulter des contenus. Pour ne rien gâcher, c’est un écran AMOLED 120 Hz avec une définition de 2400 par 1080 pixels que Xiaomi a installé ici, offrant une image de très belle facture.

Sous le capot, le constructeur a visé juste en installant un SoC Helios G96, 8 Go de RAM et un GPU Mali-G57 MC2 pour des performances très honnêtes. Côté autonomie, on retrouve une imposante batterie de 5 000 mAh et surtout, une charge rapide 67 W qui permet de gagner de l’endurance en quelques minutes. Dernier avantage, et non des moindres, un bloc photo porté par un grand capteur de 108 mégapixels qui propose des clichés très réussis de jour comme de nuit.

Pour les soldes, AliExpress vous propose de découvrir le Redmi Note 11 Pro à 214,89 euros en cumulant la réduction actuelle et celle offerte par le code promo JANFR25.

L’aspirateur robot Xiaomi Vacuum Mop 2 à 205 euros

Vous n’avez plus besoin de dépenser une fortune pour profiter d’un bon aspirateur robot. La preuve avec le Vacuum Mop 2 de Xiaomi. L’aspirateur intelligent de Xiaomi intègre les technologies phares du secteur : navigation intelligente, capteur laser et serpillière vibrante.

Connecté à votre réseau Wi-Fi, le Xiaomi Vacuum Mop 2 peut être piloté depuis votre smartphone via l’application Xiaomi Home. De quoi lancer un cycle de nettoyage, même si vous n’êtes pas chez vous. De plus, cette application permet aussi de réaliser des nettoyages localisés. Vous pouvez par exemple envoyer l’aspirateur robot simplement dans la cuisine.

Grâce à un coupon vendeur de 5 euros et le code JANFR25, le Xiaomi Vacuum Mop 2 descend au prix de 205 euros seulement. Un très bon prix pour un aspirateur robot doté des fonctionnalités les plus importantes.

L’aspirateur-balai Xiaomi Mijia K10 à 185,99 euros

Et si vous préférez passer l’aspirateur vous-même, le Xiaomi Mijia K10 est une très bonne alternative. Cet aspirateur balai sans fil intelligent est capable d’ajuster la puissance d’aspiration automatiquement selon le type de surface. L’effort est plus soutenu sur les surfaces difficiles comme les tapis ou la moquette.

Le Xiaomi Mijia K10 est également très polyvalent grâce à la pléthore d’accessoires avec lesquels il est vendu. On retrouve un support de charge, une grande brosse motorisée, une petite brosse pour les tissus, ainsi qu’un suceur long pour les endroits étroits. Un réservoir d’eau de 250 ml permet par ailleurs d’éponger les sols en complément de l’aspiration.

En activant le coupon vendeur de 5 euros, le Xiaomi Mijia K10 passe au prix de 185,99 euros seulement.