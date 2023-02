Honor Magic5 Lite : déjà 50 euros de remise immédiate pour ce champion du rapport qualité-prix

L'un des meilleurs rapport qualité-prix de 2023 : voilà ce que promet Honor avec son tout nouveau Honor Magic5 Lite et sa grande autonomie. Lancé officiellement au prix de 379 euros, il passe déjà sous la barre des 330 euros grâce à un code promo. Le tout nouveau bracelet connecté Honor Band 7 est offert en plus.

L’objectif affiché du Honor Magic5 Lite est de répondre à toutes les attentes de l’utilisateur en 2023. En misant sur une grande autonomie et une fiche technique équilibrée dans un design magnifique, fin et léger, Honor livre un téléphone milieu de gamme très prometteur. Mieux, pour son lancement, la marque baisse temporairement son prix, jusqu’au 7 mars prochain.

Le Honor Magic5 Lite bénéficie en effet actuellement d’une remise de 50 euros, avec le code AMG5L50CPS. Lancé au prix de 379 euros, ce code lui permet d’afficher un tarif de 329 euros seulement. Une belle réduction qui s’accompagne également d’un Honor Band 7 offert pour tout achat d’un Honor Magic5 Lite.

Retrouver le Honor Magic5 Lite à prix réduit AMG5L50CPS

Beau, léger et fin

Impossible de deviner que le Honor Magic5 Lite est un smartphone milieu de gamme au premier regard. Honor a particulièrement travaillé sur son design. C’est un téléphone splendide avec son dos brillant en verre dépoli et ses bordures légèrement incurvées. Et c’est sans parler du module photo arrière complètement rond, signature de la marque, qui offre un cachet unique au Honor Magic5 Lite.

Honor a non seulement soigné le design de son nouveau smartphone, mais il a aussi réalisé un effort sur ses dimensions. C’est tout simplement l’un des smartphones les plus fin de l’année. Avec seulement 7,9 mm d’épaisseur, et un poids-plume de 175 grammes, c’est un appareil qui sait se faire discret. Il n’a aucun souci pour se glisser — et même se faire oublier — dans la poche.

Dans cette gamme de prix, on peut légitimement s’attendre à de grosses concessions au niveau de l’écran. Ce n’est pas le cas chez le Honor Magic5 Lite. Là encore, le téléphone pioche dans le segment du haut de gamme en se parant d’une dalle OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. À l’usage, c’est l’assurance d’une expérience d’affichage semblable à celle d’un téléphone vendu 200 ou 300 euros de plus.

Une autonomie massive au service d’une fiche technique équilibrée

Enfin, le Honor Magic5 Lite est aussi très TRÈS endurant. La promesse : partir en week-end sans votre chargeur et pouvoir quand même profiter de votre téléphone durant l’intégralité de votre séjour. Sa batterie de 5 100 mAh lui permet de tenir loin d’une prise pendant 2 à 3 jours. DXOMARK vient d’ailleurs de certifier l’autonomie de la batterie à 3 jours avec une utilisation normale.

Une autonomie rarement vue sur ce segment tarifaire, même sur des téléphones très haut de gamme. D’autant que sa compatibilité avec la charge rapide 40 W lui permet de passer de 0 à 100 % en seulement 78 minutes.

Enfin, côté fiche technique, le Honor Magic5 Lite est équipé d’un Snapdragon 695 5G, de 6 Go de RAM et de 128 Go stockage. Que ce soit en jeu, ou lors de vos sessions photos, avec le capteur principal de 64 mégapixels, vous bénéficiez d’une expérience utilisateur fluide. Sans oublier qu’il est compatible avec la 5G.

Un rapport qualité-prix boosté par une promotion

Les bons choix esthétiques et techniques : avec le Honor Magic5 Lite, Honor dégaine l’un des meilleurs rapports qualité-prix pour 2023.

Le Honor Magic5 Lite peut se targuer d’être proposé à moins de 330 euros grâce à un code promo. En rentrant AMG5L50CPS lors de l’achat du téléphone, la facture finale chute à 329 euros au lieu de 379 euros. Et pour accompagner ce téléphone ambitieux, un bracelet connecté Honor Band 7 est offert. Un beau cadeau d’une valeur de 59,90 euros. Mais dépêchez-vous, cette offre s’achève le 7 mars prochain.