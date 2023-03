On a frappé au marteau sur un smartphone sans casser son écran : récit de notre expérience incroyable

L'entreprise danoise Panzer Glass a démontré l'efficacité de sa protection d'écran au MWC à coup de marteau. Un argument frappant.

Si les salons comme le MWC 2023 regorgent de concepts tous plus fumeux et abstraits les uns que les autres, il faut aussi reconnaître que certaines marques n’hésitent pas, au contraire, à taper dans le concret. C’est le cas de Panzer Glass, une entreprise danoise qui commercialise depuis une petite dizaine d’années des protections d’écran de smartphones.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’entreprise d’un peu plus de 150 employés a trouvé un moyen percutant de faire parler d’elle. Leur démonstration tape dans le mille et attirait à elle, sur son petit stand, tous les curieux qui passaient près d’elle.

Protection en verre et en plastique

Pour prouver la réussite de sa solution, les démonstrateurs passent tout simplement leurs journées à taper avec un marteau sur un pauvre téléphone. Enfin, ce dernier n’est pas si mal loti finalement, puisque de ce que nous avons vu, son écran reste totalement immaculé. Même l’usage d’une masse et d’un cutter n’arrive pas à passer la muraille que représente le verre développé par la marque. Probant.

L’installation de la protection nous a paru des plus simples : il suffisait de la coller sur l’écran. Le démonstrateur nous a assuré qu’il était possible de coller et décoller 120 fois la même protection. De quoi voir venir.

La colle est d’ailleurs l’une des quatre couches qui constitue l’édifice. Au-dessus, on trouve une couche de polymère qui empêche l’écran de s’abimer si jamais le verre devait finalement venir à se casser, puis le verre doté de propriété que l’entreprise souhaite évidemment garder secrète et enfin une couche qui permet de faciliter le glissement du doigt.

Pour les smartphones à bords incurvés, comme le Galaxy S23 Ultra utilisé pour prendre les photos qui illustrent cet article, la marque propose aussi des solutions en plastique, moins résistante. On peut également trouver sur son site des protections pour montres ou tablettes. Comptez autour de 35 euros pour une protection d’écran sur un Galaxy 23 ou un iPhone 14.

