Avec sa boutique de smartphones reconditionnés Easy Cash permet de réaliser de belles économies sur l’iPhone 14

Easy Cash ne se contente pas de racheter vos anciens produits : l’enseigne vend également de nombreux appareils reconditionnés. C'est déjà le cas des récents iPhone 14 qui, en plus d’être dans un excellent état, affichent un prix plus doux qu’un smartphone neuf.

Le marché de la seconde main est devenu incontournable pour consommer de manière plus éthique et plus économique. Une tendance qu’a embrassé Easy Cash, qui propose de nombreux produits reconditionnés dont des smartphones.

Des téléphones haut de gamme qui plus est puisque les iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max et 14 Plus font partie du catalogue de l’enseigne. L’utilisateur peut donc profiter d’un appareil très récent pour une fraction du prix d’origine. Le tout en donnant une seconde vie à un produit en très bon état.

Quel état des produits reconditionnés Easy Cash ?

Le terme “reconditionné” peut sembler effrayant. Il laisse entendre qu’un smartphone reconditionné, comme il a déjà eu une première vie, tient plus du nid à problèmes que de la bonne affaire. Ce n’est plus le cas et c’est ce que veut démontrer Easy Cash avec son catalogue de smartphones reconditionnés.

L’enseigne soumet tous ses téléphones à un contrôle en 20 points : batterie, écran, fonctionnement des boutons, effacement des données, etc. Des tests qui permettent ensuite à Easy Cash de proposer des smartphones dans deux états, les plus hauts disponibles, à savoir :

Parfait état : produits en très bon état, sans traces d’usures visibles, et disposant de tous ses accessoires d’origine ;

: produits en très bon état, sans traces d’usures visibles, et disposant de tous ses accessoires d’origine ; Bon état : produits en bon état, possédant quelques traces d’usures visibles, et disposant de tous ses accessoires d’origine.

Le principal frein à l’achat d’un appareil reconditionné provient souvent de l’autonomie du téléphone. Easy Cash s’assure que la batterie des appareil puisse supporter a minima 80 % de la charge initiale. Si ce n’est pas le cas, la batterie est remplacée.

Bien entendu, avant leur livraison, les smartphones reconditionnés sont préparés et emballés par Easy Cash. L’utilisateur a la garantie d’avoir un appareil débloqué, sans la moindre donnée de l’ancien propriétaire. Il profite également de tous les accessoires, à savoir chargeur, câble, écouteurs, si ceux-ci sont présents à l’origine avec le téléphone. Enfin, chaque appareil est garanti 1 an par Easy Cash.

L’iPhone 14, le bon exemple

Son expertise, Easy Cash la consacre pour toutes les gammes de smartphones. L’enseigne française propose même des téléphones très haut de gamme, sortis récemment, à l’instar de la gamme 14 de l’iPhone.

Cet iPhone 14 est ainsi vendu 799,99 euros dans sa version blanche 128 Go reconditionnée. Et ce dans un état classé “Parfait”. Ce qui signifie qu’il ne présente aucune rayure visible sur l’écran ou le dos, ou de choc notable sur les bordures ou coins. Un téléphone dans une très bonne condition esthétique et technique qui permet une économie de 219,01 euros par rapport à un modèle neuf.

Une aubaine d’autant plus que l’iPhone 14 se présente comme un excellent smartphone. Apple a profité de cette nouvelle génération pour améliorer la formule mise en place par l’iPhone 13. Au niveau de l’autonomie pour commencer. L’iPhone 14 embarque une batterie de 12,68 Wh et peut ainsi tenir une journée complète en usage intensif.

La dimension photo s’est aussi bonifiée, avec l’arrivée d’un objectif principal ouvrant à f/1,5. Une modification qui rend le mode nuit plus efficace dans la captation des scènes en basse luminosité. La caméra selfie, elle, jouit désormais d’un mode autofocus, qui se charge seul de la mise au point.

Pour le reste, l’iPhone 14 se pare d’un design magnifique avec un dos en verre brillant, calé dans un châssis rectangulaire aux bordures carrées en aluminium et aux coins arrondis. L’écran Oled de 6,1 pouces est toujours aussi bien calibré, tant au niveau des contrastes que de la luminosité. Quant au processeur, il s’agit de la performante puce A15 Bionic hexa-core avec un GPU à 5 cœurs. Les performances sont au rendez-vous quel que soit l’usage.

Pourquoi se tourner vers Easy Cash ?

En plus de pouvoir compter sur 20 ans d’expérience dans la reprise de produits tech’, Easy Cash possède un avantage non négligeable sur les autres services qui reprennent des smartphones : un réseau de boutiques physiques.

En effet, l’enseigne peut compter sur 120 magasins répartis sur le territoire français pour dispenser ses conseils aux utilisateurs. Les clients peuvent par ailleurs choisir de retirer leur smartphone reconditionné directement en magasin, et ainsi s’épargner l’angoisse et l’attente de la livraison.

Les boutiques sont aussi un bon moyen de revendre les produits tech’ qui dorment dans les placards, tout en étant accompagné dans les démarches par un expert. Celui-ci établira un diagnostic complet de l’appareil avant de proposer un prix en fonction de son état. S’il est accepté, le client récupère la somme en liquide.

Évidemment, il est aussi possible de passer par le site de Easy Cash pour libérer ses tiroirs de ses vieux appareils. Une étiquette prépayée est mise à disposition pour envoyer un produit à un magasin Easy Cash par la Poste. Après son analyse par des experts et son acceptation, un virement bancaire avec le montant de la reprise est alors effectué.