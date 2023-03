iPhone 14 : voici un bon moyen de faire baisser son prix chez Bouygues Telecom

Si l'iPhone 14 est séduisant avec sa fiche technique impeccable, son prix, lui, est un frein pour de nombreuses bourses. Bonne nouvelle : c'est les Green Weeks chez Bouygues Telecom. Du coup, l'opérateur met en place un bonus de reprise allant jusqu’à 150 euros pour adoucir son prix. On vous explique comment en profiter.

L’iPhone 14 est un très bon téléphone haut de gamme avec une qualité de fabrication exemplaire. Pourtant, il n’a obtenu qu’un petit 7/10 lors du test de Frandroid. L’une des raisons ? La hausse drastique de son prix qui le fait passer à plus de 1 000 euros.

Mais ça, c’était avant que Bouygues Telecom mette en place un bonus de reprise de 100 euros pour l’achat d’un iPhone 14 en marge de son forfait mobile 130 Go. Facilité de paiement, revente, bonus, on vous montre comment baisser le prix de l’iPhone 14.

Comment baisser le prix de l’iPhone 14 ?

En temps normal, sur le site d’Apple, l’iPhone 14 est vendu à partir de 1 019 euros. Bouygues Telecom baisse déjà son prix, puisque nu, ce même téléphone affiche un tarif de 909 euros chez l’opérateur.

Cela dit, il est encore possible d’adoucir fortement le coût du smartphone. S’il est pris en complément d’un forfait mobile 130 Go, l’iPhone 14 passe à 661,90 euros, notamment grâce à une ODR de 80 €.

Un tarif qu’il est possible d’étaler sur plusieurs mois. De cette manière, l’iPhone 14 ne coûte que 1 euro au moment de l’achat, puis 27,54 €/mois pendant 24 mois.

La bonne surprise, c’est le bonus de reprise qui vient s’ajouter à ce tarif doux. Jusqu’au 10 avril prochain, Bouygues Telecom met en place un bonus de reprise sur la revente de votre ancien smartphone. Celui-ci grimpe à 100 euros pour l’iPhone 14. Par exemple, pour la revente d’un Galaxy S21 en bon état, l’utilisateur récupère 315 euros (dont 100 euros de Bonus Reprise) de la part de Bouygues Telecom.

Lorsque votre ancien téléphone est envoyé puis reçu et que la reprise est validée par le reconditionneur, vous recevez alors la somme par virement sur votre compte sous 48 heures. Dans le cas de notre Galaxy 21, si l’on prend en compte l’ODR et le bonus de reprise, le prix de l’iPhone 14 tombe alors à 346,90 euros. Une très bonne affaire.

Un iPhone qui s’améliore

Sans être une profonde révolution, l’iPhone 14 améliore de nombreux points vis-à-vis de la génération précédente. L’autonomie pour commencer. L’iPhone 14 s’appuie désormais sur une batterie de 12,68 Wh, là où l’iPhone 13 se contente d’une batterie 12,41 Wh. Une différence qui semble à première vue minime, mais qui permet à l’iPhone 14 de tenir une bonne journée avec un usage intensif.

La photo aussi connait une évolution. Si le module photo comporte toujours deux caméras de 12 mégapixels, la principale passe à un objectif qui ouvre à f/1,5. Cela permet à l’iPhone 14 d’améliorer sa précision en basse luminosité, ce qui rend son mode nuit plus efficace.

Au niveau du design, Apple livre un appareil parfaitement exécuté. Son châssis rectangulaire, ses bordures carrées en aluminium et son dos en verre brillant continuent de lui donner un cachet ultra luxueux. L’écran est soigné, avec une dalle Retina OLED de 6,1 pouces à la définition de 2 532 x 1 170 pixels. L’utilisateur obtient une image superbe, tant au niveau de la luminosité que des contrastes.

Enfin, jouer de longues heures sur l’iPhone 14, ou s’en servir pour le multitâche se fait sans le moindre ralentissement grâce à la très bonne puce Bionic A15.

Le reconditionné, l’autre moyen de se faire plaisir à petit prix

Le Bonus Reprise de Bouygues Telecom n’est pas l’unique moyen mis en place par l’opérateur pour baisser le prix des iPhone. Il propose aussi de nombreux smartphones reconditionnés, dont les fleurons d’Apple.

Il est tout à fait possible d’opter par exemple pour un iPhone 12 reconditionné en très bon état en marge d’un forfait 130 Go. Le téléphone revient alors à un total de 341,90 euros (sans compter le montant de la reprise d’un ancien smartphone), montant qui passe à 31 euros (+ 12,95 € /mois pendant 24 mois) si on opte pour un paiement échelonné.

Bouygues Telecom garantit le parfait état de marche des appareils reconditionnés. Ceux-ci sont testés sur 35 points différents, du fonctionnement des boutons à la taille de l’autonomie. L’opérateur s’assure que toutes les batteries des smartphones fonctionnent au minimum à 85 % de leur charge d’origine. Et si ce n’est pas le cas, la batterie est tout simplement remplacée.