Le Redmi Note 12 Turbo est confirmé… avec une potentielle nouveauté sous le capot

Redmi, filiale de Xiaomi, a confirmé l’arrivée prochaine d’un appareil évoqué par la rumeur depuis des semaines : le Redmi Note 12 Turbo. Ce nouveau venu, pour l’instant dévoilé au travers de deux visuels seulement, sera présenté en grande pompe le 28 mars prochain en Chine. Selon toute logique, l’appareil sera le premier smartphone du marché à être motorisé par le tout nouveau Snapdragon 7+ Gen 2 annoncé par Qualcomm la semaine dernière.

Le premier des deux visuels partagés par Redmi montre un smartphone rectiligne, affiné et disposant de bords bien plats. On retient principalement la présence de trois capteurs photos arrières, comprenant un module principal de 64 Mpx, et l’ajout d’une prise casque jack 3,5 mm (de plus en plus rare sur smartphone).

Un smartphone milieu de gamme plutôt bien doté ?

Si l’on en croit de précédentes fuites, le Redmi Note 12 Turbo devrait aussi s’appuyer sur un écran Oled Full HD+ de 6,67 pouces, capable de monter à 120 Hz. L’engin serait en outre alimenté par une batterie de 5000 mAh, et pourrait compter sur une technologie de charge rapide 67 W. Au côté de son probable Snapdragon 7+ Gen 2, l’appareil miserait également sur un maximum de 12 Go de RAM (LPDDR5) couplé à 256 Go de stockage en UFS 3.1.

Sur le plan photo, au-delà de son capteur principal de 64 Mpx, le Redmi Note 12 Turbo serait équipé d’un capteur selfie de 16 Mpx, d’un caméra macro de 2 Mpx et d’un module ultra grand-angle de 8 Mpx. Sur le plan logiciel, il serait enfin animé par Android 13 et la surcouche MIUI 14.

Comme le rapporte GizmoChina, il est enfin fort possible que le Poco F5 5G, pressenti en Inde le 6 avril prochain, sera en fait une version légèrement remaniée et « rebrandée » du Redmi Note 12 Turbo qui nous intéresse aujourd’hui. Réponse attendue sous peu.

