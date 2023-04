Voici comment obtenir le tout nouveau Redmi Note 12 5G pour 1 euro seulement

SFR vous permet d’accéder au dernier-né de Xiaomi, le Redmi Note 12 5G pour seulement 1 euro avec ses forfaits mobile 5G de 150 et 220 Go. C’est le moment idéal pour passer à la 5G.

Xiaomi a lancé il y a quelques jours ses Redmi Note 12 et démontre une fois de plus qu’il n’est pas nécessaire de dépenser un demi-SMIC pour accéder à un smartphone bien équipé. Modèle phare de la série, le Redmi Note 12 5G profite non seulement d’un design soigné, d’une belle qualité d’affichage, mais aussi d’une bonne autonomie, le tout pour à peine 300 euros.

À l’occasion de son lancement, SFR fait tomber le prix de ce smartphone déjà très abordable à 1 euro (après ODR) avec ses forfaits 5G de 150 et 220 Go. Ces derniers sont respectivement disponibles à 31,99 et 51,99 euros par mois la première année. C’est l’offre idéale pour passer à la 5G sans avoir à y consacrer un gros budget.

Redmi Note 12 5G : le roi du multimédia

Dévoilé il y a quelques jours, le Redmi Note 12 5G s’est immédiatement distingué par sa conception des plus soignées. S’il est beau, ce smartphone est aussi fin et léger puisqu’il ne mesure que 7,98 mm d’épaisseur pour un poids plume de 189 grammes.

Comme en atteste la prise en main de la rédaction de Frandroid, ce modèle est aussi salué pour la qualité de son écran. Bien qu’abordable, le Redmi Note 12 5G est doté d’une grande dalle AMOLED FHD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une belle luminosité maximale de 1200 nits. Des caractéristiques qui sont généralement réservées à des modèles haut de gamme et feront le plaisir des plus gros consommateurs de vidéos en streaming et de jeux en ligne.

En prime, la 5G est au programme sur ce smartphone propulsé par la toute dernière puce de Qualcomm, la Snapdragon 4 Gen 1, elle-même épaulée par 4 Go de mémoire vive. C’est sans compter sur sa belle autonomie de plus d’une journée, permise par une large batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 33 W. Celle-ci ne vous lâchera pas, même durant vos longues sessions de gaming ou de visionnage de vidéos.

Côté photo, le Redmi Note 12 5G va en revanche à l’essentiel avec un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur de 8 mégapixels à objectif ultra grand-angle, et un macro de 2 mégapixels.

Pensé avant tout pour le multimédia et le gaming, le Redmi Note 12 5G est à seulement 1 euro chez SFR (après ODR) au lieu de 299,90 euros. Pour bénéficier d’un tel tarif, il suffit de souscrire à l’un de ses forfaits mobiles 5G de 150 Go ou 220 Go.



De gros forfaits pour profiter pleinement de son Redmi Note 12 5G

Regarder des vidéos en streaming et jouer en ligne (par les mises à jour régulières des applications) sont parmi les activités les plus consommatrices de données mobiles. Entre le métro, les pauses déjeuner et la soirée, le nombre d’heures passées chaque jour à regarder une série ou à avancer sur le jeu phare du moment peut vite exploser.

Pour toutes les personnes qui aiment passer du temps sur leur smartphone, mais aussi pour ceux qui travaillent à l’extérieur ou qui n’ont pas de connexion internet fixe, SFR a prévu deux forfaits 5G hautement calibrés.

Doté d’une enveloppe de 150 Go, le premier forfait est proposé par SFR à 31,99 euros par mois la première année (puis 44,99 euros par mois). Ce prix tombe à 23,99 euros la première année (36,99 euros par mois ensuite) si vous êtes déjà abonné à une offre Box de l’opérateur.

Particulièrement adapté aux gros consommateurs de données mobiles, le second forfait comprend 220 Go et s’affiche à 51,99 euros par mois la première année (64,99 euros par mois ensuite). Les clients Box de SFR peuvent l’obtenir pour 36,99 euros par mois la première année (49,99 euros par mois ensuite).

Si les appels, les SMS et les MMS sont, sans surprise, illimités en France et dans les DOM, d’autres avantages sont également au programme de ces deux forfaits, dont :

le prêt d’un smartphone en cas de perte, de vol, de casse ou de panne ;

la reprise de votre Redmi Note 12 5G à un prix garanti si vous avez envie de changer de mobile au cours de la deuxième année d’engagement ;

la mise à disposition gratuitement d’une seconde carte SIM contenant 1 Go de données mobiles, pour apporter une connectivité à sa tablette par exemple.

Ces deux forfaits mobiles SFR de 150 et 220 Go ultra-complets vous permettront donc d’utiliser votre nouveau Redmi Note 12 5G sans compter et surtout d’accéder à son successeur à prix mini, et ce, dès sa sortie.