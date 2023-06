L’iPhone 14 (et même l’iPhone 15) à partir de 36,90 €/mois, voilà la très belle offre de Next Mobiles

Vous rêvez de posséder l’iPhone du moment, mais n’avez pas envie de manger des pâtes pendant des semaines pour l’obtenir ? Il existe une solution : la location. Next Mobiles vous propose en ce moment d’obtenir un iPhone 14 à seulement 36,90 euros par mois. Pas mal, non ?

Ils sont forts chez Apple. Chaque année, le constructeur dévoile les nouvelles itérations de son iPhone avec suffisamment de nouveauté pour susciter ce petit je-ne-sais-quoi qui vous donne l’envie de le posséder sur le champ. Problème : le constructeur ne se gêne pas pour faire enfler la facture, jusqu’à atteindre des sommets. Ces derniers temps, comptez sur plus de 1 000 euros sur le dernier modèle. Ce qui, vous en conviendrez, est loin d’être anodin lorsque le moment est venu de passer à la caisse.

C’est là qu’intervient Next Mobiles et son système de location. En échange d’un abonnement mensuel, vous pouvez obtenir le smartphone de votre choix sans avoir à le payer plein pot. Vous voulez l’iPhone 14 ? Pas de problème ! Next Mobiles vous le propose pour 44,90 euros mois. Et pour fêter son anniversaire, le loueur vous permet de faire descendre la facture à seulement 36,90 euros les six premiers mois.

Next Mobiles : 3 bonnes raisons de passer à la location de smartphone

Changer de smartphone, surtout lorsque l’on souhaite profiter d’un modèle récent et de bonne qualité, peut être assez compliqué en raison des sommes de plus en plus importantes qu’il faut débourser. C’est en se basant sur ce constat que Next Mobiles a décidé de proposer une autre voie : plutôt que d’acheter un smartphone, pourquoi ne pas le louer ?

Une idée qui recèle de nombreux avantages :

vous changez de mobile tous les ans : le modèle proposé par Next Mobiles donne l’opportunité de rester à la pointe sans surcoût. Tous les ans, à la date anniversaire de votre souscription, vous pouvez obtenir le modèle le plus récent de votre smartphone sans que le montant de votre abonnement en change ;

le modèle proposé par Next Mobiles donne l’opportunité de rester à la pointe sans surcoût. Tous les ans, à la date anniversaire de votre souscription, vous pouvez obtenir le modèle le plus récent de votre smartphone sans que le montant de votre abonnement en change ; vous bénéficiez automatiquement d’une assurance : l’adhésion à Next Mobiles vous donne accès, sans aucune action de votre part, à une assurance contre le vol et la casse. Elle comprend non seulement la prise en charge systématique de votre appareil en cas de sinistre, mais aussi son remplacement en 48 heures. ;

l’adhésion à Next Mobiles vous donne accès, sans aucune action de votre part, à une assurance contre le vol et la casse. Elle comprend non seulement la prise en charge systématique de votre appareil en cas de sinistre, mais aussi son remplacement en 48 heures. ; vous vous y retrouvez financièrement : c’est sans doute là le meilleur argument en faveur de Next Mobiles. L’offre de service est claire, sans surprise, et vous permet d’obtenir tous les ans un smartphone haut de gamme à un tarif inférieur à celui de l’achat. La rédaction de Frandroid s’est d’ailleurs penchée sur le sujet longuement et vous explique tout dans cet article très complet.

L’iPhone 14 : le fleuron d’Apple

Si l’iPhone 14, contrairement aux versions Pro, n’a pas bénéficié de la toute nouvelle puce A16 Bionic, la puce A15 Bionic qu’il embarque n’a pas à rougir de ses performances. Que ce soit pour jouer, pour aller sur le net, regarder des vidéos ou quoi que ce soit d’autre, rien à redire. L’expérience est fluide en toute circonstance. Pour ne rien gâcher, l’excellente gestion de la consommation électrique de l’appareil lui confère presque 48 heures d’autonomie, soit l’une des plus importantes du marché.

Côté écran, Apple a opté pour une dalle OLED 60 Hz de 6,1 pouces dotée d’une définition de 2532 par 1170 pixels. L’ensemble est lumineux, bien calibré et propose un affichage fluide même si l’on regrette un tantinet la limitation du taux de rafraîchissement.

Louez votre iPhone 14 (et votre iPhone 15) pour 36,90 euros par mois

Si l’envie de posséder un iPhone 14 vous démange depuis un petit moment, et que la perspective de passer à l’iPhone 15 vous émoustille, ne cherchez pas plus loin et jetez un coup d’œil à l’abonnement Next Mobiles. En ce moment, vous pouvez obtenir en exclusivité un iPhone 14 pour 36,90 euros par mois pendant six mois, puis 44,90 euros par mois pour le restant de la durée de votre abonnement.

Si l’on fait le calcul, cette offre vous permet d’obtenir un iPhone 14 durant une année complète pour un peu moins de 550 euros. Pourquoi une année ? Eh bien parce que Next Mobiles vous propose de changer gratuitement ce smartphone tous les ans pour passer au modèle supérieur. Concrètement, cela signifie que vous aurez un iPhone 15 à disposition d’ici à 12 mois, et ça, sans que votre mensualité augmente.

Et si jamais vous changez d’avis en cours de route, sachez que vous pouvez non seulement choisir un autre modèle de smartphone (ce qui modifiera vos mensualités), mais aussi que l’abonnement Next Mobiles est sans engagement.