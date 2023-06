iPhone, MacBook : le meilleur d’Apple est à moindre coût chez Next Mobiles

Pour son anniversaire, le spécialiste de la location de smartphones Next Mobiles met à l’honneur la marque à la pomme. Un iPhone 14 pour 36,90 euros par mois ou encore un MacBook Air M2 à 49,90 euros par mois, voilà une belle opportunité de s’équiper des dernières références Apple à petit prix.

Quel bonheur de déballer un nouvel appareil Apple et de le prendre pour la première fois entre ses mains ! Et si vous répétiez cette expérience chaque année sans y laisser toutes vos économies ? Avec son système d’abonnements, Next Mobiles vous permet d’être en permanence équipé des derniers modèles d’iPhone à moindre coût et surtout sans engagement.

À l’occasion de son anniversaire et jusqu’au 15 juillet, Next Mobiles affiche les iPhone 13 et 14 en location à seulement 29,90 et 36,90 euros par mois (avec apport). Un service étendu désormais aux MacBook Air et Pro. De quoi profiter d’un équipement complet pour moins de 100 euros par mois et avoir la garantie qu’il ne sera jamais obsolète.

iPhone 13 : la qualité Apple pour moins de 30 euros par mois

Lancé en 2021, l’iPhone 13 n’a pas perdu de sa superbe et reste une référence sur le marché des smartphones haut de gamme. Noté 9/10 lors des tests réalisés par Frandroid, cet excellent appareil est aussi beau que performant.

Sur ce point, l’iPhone 13 est salué pour sa puissance et se targue d’embarquer la même puce A15 Bionic que les versions Pro et Pro Max, mais aussi que la toute dernière génération d’iPhone 14 et 14 Plus. C’est aussi un très bon photophone équipé d’un double capteur de 12 mégapixels et de l’un des meilleurs traitements de l’image du secteur.

Et bien que l’iPhone 13 propose une fiche technique assez robuste, il s’avère plus compact que la plupart des smartphones premium et tient largement dans une poche avec son écran OLED d’à peine 6,1 pouces.

Habituellement commercialisé à 909 euros, l’iPhone 13 est proposé par Next Mobiles en location à partir de 29,90 euros par mois pendant 6 mois (puis 39,90 euros par mois), avec un apport initial de 99 euros. Opter pour ce type d’abonnement présente de multiples avantages. Non seulement les prix sont contenus et garantis sur toute la durée de la location, avec une assurance vol et casse, mais en plus la firme française remplace au bout d’un an ce smartphone par un modèle plus récent, soit l’iPhone 14 dans ce cas précis.

En prime, l’offre est sans engagement. Ainsi, si vous voulez découvrir un autre modèle ou une autre marque de smartphone, vous pouvez à tout moment décider de mettre fin à votre abonnement et éventuellement changer de formule.

iPhone 14, 14 Pro et Pro Max : l’excellence dès 36,90 euros par mois

Louer son smartphone n’implique pas d’avoir un vieux modèle, bien au contraire. Next Mobiles tire sa force de la qualité et de la variété de son offre. Dès qu’une nouvelle référence de smartphone haut de gamme est lancée en France, Next Mobiles l’ajoute à son catalogue et permet à ses abonnés de l’obtenir rapidement et surtout à petit prix.

La série d’iPhone 14 dévoilée par Apple en septembre dernier ne fait pas figure d’exception et bénéficie de tarifs très compétitifs. Pour seulement 36,90 euros par mois pendant 6 mois (puis 44,90 euros) et un apport initial de 99 euros, Next Mobiles vous permet d’accéder à l’un des smartphones premium les plus en vogue du moment, l’iPhone 14.

Les utilisateurs les plus exigeants qui recherchent le meilleur en matière de photographie peuvent accéder à sa version Pro pour seulement 49,90 euros par mois pendant 6 mois (puis 57,90 euros par mois) ou encore à la variante Pro Max à partir de 59,90 euros par mois, après un apport initial de 129 ou 139 euros. Ces références ultra haut de gamme, auxquelles Frandroid a attribué la note de 8/10, profitent de la nouvelle puce A16 Bionic, encore plus puissante et économe en énergie que l’A15 Bionic des iPhone 13, 14 et 14 Plus. Ce sont aussi les premiers smartphones d’Apple à bénéficier d’un écran OLED sans encoche.

Vous voulez réduire encore plus la facture ? Next Mobiles vient d’étendre son service de location d’iPhone 14 à des modèles reconditionnés. La location tombe ainsi à 32,90 euros par mois pendant 6 mois pour la version de base (puis 39,90 euros par mois).

Et pourquoi pas louer aussi son MacBook ?

Next Mobiles ne se limite pas aux seuls smartphones, et propose désormais la location de PC portables et plus précisément de MacBook Air (M2) et MacBook Pro (M2 Pro). Un atout indéniable au regard de l’investissement que représente habituellement l’acquisition d’un tel équipement.

Grâce à cette nouvelle offre de Next Mobiles, vous n’avez plus besoin de reporter sans cesse l’achat de votre nouveau MacBook, ou encore de craindre qu’il devienne rapidement obsolète. Pour un apport de 149 euros puis 49,90 euros par mois, vous pouvez vous équiper d’un MacBook Air, et pour 20 euros de plus par mois (et un apport initial de 169 euros), la firme met à votre disposition un MacBook Pro.

Comme pour les smartphones, ces formules sont sans engagement et Next Mobiles promet de vous procurer un nouveau modèle de MacBook Air ou de MacBook Pro (en fonction de l’offre choisie) tous les 2 ans, et ce, sans aucuns frais supplémentaires.