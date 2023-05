Vendre son smartphone entre particuliers, c’est possible sur Rakuten

Vous venez de changer de smartphone et n’avez plus que faire de l’ancien modèle ? Il est encore temps de le revendre. Rakuten propose une solution clés en main et sécurisée pour vendre votre mobile à d’autres particuliers. On vous explique tout.

Ce colis tant attendu est enfin arrivé, avec en son sein un smartphone flambant neuf prêt à être déballé. Une immense satisfaction, pourtant heurtée par cette question pratique : “que vais-je bien pouvoir faire de mon ancien mobile ?”

S’il est trop tard pour solliciter une reprise de votre précédent smartphone, sa revente est encore possible. Rakuten, l’un des plus grands marketplaces en ligne français, a la solution adéquate.

Non seulement la plateforme vous aide à estimer le bon prix de vente pour votre mobile, mais en plus celle-ci se charge de sécuriser la transaction. Tout est réuni pour vous faciliter cette revente. On vous explique en détail comment procéder.

Les pré-requis

Si vous n’avez jamais acheté ou vendu sur le site de Rakuten, avant même de penser au contenu de votre annonce, vous devez créer un compte. Cette procédure est rapide et totalement gratuite.

Pour ce faire, commencez par cliquer sur l’onglet “Mettre en vente” puis “Vendre un produit en tant que particulier”. Le site vous invite alors à vous identifier, ou bien à créer un compte.

C’est également le moment de rejoindre gratuitement le programme de fidélité Club R de Rakuten. Grâce à lui, à chacun de vos achats sur le site, Rakuten crédite automatiquement votre cagnotte à hauteur de 5 % du montant de la commande. Ces crédits peuvent ensuite être utilisés lors de vos futurs achats sur le site. Rejoindre le Club R, permet aussi d’accéder à des promotions exclusives, réparties tout au long de l’année.

Préparer les bases pour votre annonce

Avant de passer à la rédaction de l’annonce à proprement parler, une séance photo s’impose. Personne n’aime acheter à l’aveugle sur la base d’une simple description. Montrer le smartphone sous différents angles est primordial pour donner envie et surtout rassurer les potentiels intéressés de son état.

C’est le moment de mettre à profit votre tout nouveau smartphone et découvrir toutes ses compétences en matière de photographie. Mais gare aux effets visuels abusifs ! L’idée est de montrer le mobile sans le dénaturer et sans masquer d’éventuels accros et rayures. Une fois les meilleurs clichés sélectionnés, il faut passer à l’estimation du prix de vente de son ancien smartphone.

Sur ce point, Rakuten a pensé à tout. Le site recense une offre assez large de smartphones neufs et d’occasion. Votre modèle en fait certainement partie. Lancez alors une recherche depuis la barre située au sommet de la page, en indiquant le nom du mobile, la marque, la quantité de mémoire vive et sa capacité de stockage. Le site affiche ensuite la liste exhaustive des références correspondantes à cette requête, avec notamment le prix le plus bas pour un modèle d’occasion.

Attention, ce montant n’est pour l’heure qu’indicatif et doit être affiné en fonction de l’état de votre smartphone. Cliquez alors sur le bouton “Voir le produit” pour découvrir à combien sont mis en vente les modèles équivalents au vôtre. Logiquement, un smartphone dans un excellent état vaut plus qu’un modèle rayé.

Rédiger une annonce attractive

Ça y est, il est enfin temps de travailler votre annonce ! Pour la saisir, plusieurs solutions s’offrent à vous, mais le plus simple est de rechercher directement le modèle de votre smartphone sur le site de Rakuten. Une fois que vous l’avez trouvé, il suffit de cliquer sur “Vendez le vôtre”. C’est la méthode la plus fiable pour vous assurer que votre annonce référence le bon produit.

Après avoir indiqué l’état global du mobile, son prix de vente, puis intégré les plus belles photos que vous avez capturées au préalable, place à l’écriture !

Au risque de frustrer les plus belles plumes, l’important durant cette étape est de décrire votre smartphone le plus factuellement possible. Bien que Rakuten vous permette d’écrire une longue prose, mieux vaut aller à l’essentiel. Les potentiels acquéreurs souhaitent avant tout savoir :

quelle est la couleur du smartphone ;

s’il a quelques accros ou rayures sur sa coque ou sur l’écran ;

s’il est vendu dans sa boîte d’origine ;

si le chargeur, ainsi que d’autres accessoires comme une housse ou une paire d’écouteurs sont fournis avec ;

si l’appareil est encore sous garantie et dans ce cas si la facture est bien transmise dans le colis.

L’idée est donc d’apporter suffisamment d’éléments concrets pour éviter les mauvaises surprises à l’acheteur. En effet, si ce dernier estime que le smartphone reçu n’est pas conforme à la description, il peut alors faire une réclamation sur le site Rakuten en expliquant le manquement. Vous avez alors 3 jours pour échanger avec l’acheteur et trouver une issue.

Si aucun terrain d’entente n’est trouvé ou si vous ne répondez pas dans le délai imparti, le service client de Rakuten reprend la main et sollicite des preuves auprès de l’acquéreur. Une telle procédure peut aboutir au remboursement du produit ou à l’imposition d’un rabais, s’il s’avère que la réclamation est justifiée. D’où l’importance de bien rédiger son annonce, dans la plus grande transparence.

Paramétrer l’expédition de votre mobile

Rakuten ne stocke pas les produits vendus par les particuliers. C’est alors à vous de transmettre le colis à l’acheteur. Heureusement, le site d’e-commerce a tout prévu pour vous faciliter ces démarches.

Rakuten vous propose soit de remettre le produit en main propre à l’acquéreur, soit de lui envoyer par voie postale. Il peut alors choisir de le recevoir par courrier suivi, Colissimo ou Chronopost à l’adresse de son choix. Une dernière option permet d’expédier le colis dans le point relais de son choix. L’envoi se fait alors soit via Shop2Shop by Chronopost, soit via Mondial Relay. Dans tous les cas, l’expédition est entièrement à sa charge.

Concrètement, dès lors qu’une personne passe la commande, vous recevez automatiquement une alerte par email, vous demandant de confirmer sous 48 heures que l’article est toujours disponible au prix indiqué. Après avoir validé ce point, il vous suffit d’imprimer le bordereau d’envoi, de le coller sur votre colis, puis de le déposer dans un bureau de poste ou bien dans un point Mondial Relay ou PickUp (Shop2Shop by Chronopost), selon les préférences du client.

Et c’est tout ! Dès que le client confirme sur le site Rakuten avoir réceptionné le colis ou, en l’absence de validation de sa part, 3 jours après l’envoi du smartphone, l’entreprise d’e-commerce vous crédite automatiquement de la somme souhaitée sur votre compte personnel. Cette somme pourra ensuite servir d’apport pour votre prochaine session shopping sur le site marchand. Mais vous pouvez également décider de transférer les fonds sur votre compte bancaire, après avoir indiqué votre IBAN dans la rubrique “Mon Porte-Monnaie” de votre compte Rakuten.

À noter que toute cette procédure de vente entre particuliers peut aussi se faire intégralement via l’application « Rakuten Achat & Vente en ligne ». C’est même encore plus simple que depuis un PC, la fonctionnalité de scanner des codes-barres vous permettant de rechercher rapidement sur le site toutes les annonces relatives au produit que vous souhaitez vendre. L’application vous permet aussi de négocier avec l’acheteur et de finaliser la vente.