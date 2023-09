Un chamboulement historique se prépare sur le marché des smartphones

En cas de fortes ventes pour les iPhone 15 cet automne, Apple pourrait, pour la première fois, détrôner Samsung au rang des plus gros vendeurs de smartphones sur l'année. Reste à savoir si la firme aura les reins suffisamment solides pour tenir cette position sur le long terme.

Apple réussira-t-il à détrôner Samsung au petit jeu de qui a vendu le plus de smartphones au cours de l’année 2023 ? Nous le saurons dans quelques mois, mais ce passage de relai (involontaire, du moins pour Samsung) est à la portée du géant de Cupertino, en cas de bonnes ventes pour ses futurs iPhone 15. C’est ce que rapporte cette semaine Apple Insider.

Il s’agirait en l’occurrence d’un tour de force pour Apple… la firme commercialisant beaucoup moins de modèles de smartphones que son concurrent coréen. Ce dernier doit en bonne partie son statut de plus gros vendeur à la quantité de références disponibles sur son catalogue.

Apple : une approche parcimonieuse qui porte ses fruits

Cette politique du nombre, Apple ne la partage pas. Depuis des années, la marque à la pomme se contente à l’inverse d’annoncer seulement trois à quatre modèles distincts par an. On notera néanmoins qu’en complément, Apple maintient le plus souvent un ou deux appareils plus anciens à son catalogue, et commercialise désormais ses iPhone SE sur l’entrée de gamme afin d’enrichir son offre.

Une approche qui porte visiblement ses fruits. D’après une étude signée TrendForce, relative aux commandes de production de smartphones, l’écart entre Samsung et Apple est devenu suffisamment faible pour que les deux entreprises échangent leurs places respectives au palmarès des ventes pour l’ensemble de l’année 2023.

« Évincer Samsung », vraiment ?

« Il est intéressant de noter qu’Apple et Samsung sont au coude à coude dans leurs prévisions de production annuelle », commente ainsi TrendForce. « Si les iPhone 15 dépassent les attentes du marché, Apple a de bonnes chances d’évincer Samsung de sa position de longue date de leader du marché mondial ».

Vous avez toutefois bien lu, TrendForce estime qu’Apple pourrait dépasser Samsung si, et seulement si, ses iPhone 15 se vendent suffisamment bien pour dépasser les prévisions. La marche à gravir pourrait donc être assez haute, certains analystes estimant que les iPhone 15 s’écouleront moins vite que les iPhone 14 en leur temps.

Reste la propension d’Apple à mieux résister que ses concurrents aux tendances du marché, plutôt morose, il est vrai, sur le secteur du smartphone ces derniers mois. Nous y verrons sûrement plus clair quelques semaines.

