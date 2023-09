Ce smartphone est équipé d’une fonctionnalité inédite

L'Armor 24 d'Ulefone se distingue par des attributs peu communs.

Au cœur de sa fiche technique, l’Armor 24 d’Ulefone intègre une batterie aux capacités surprenantes, forte d’une capacité de 22 000 mAh. Cette capacité ne se contente pas d’assurer une autonomie importante à l’appareil. En effet, avec une capacité de charge via USB Type C atteignant 66 watts, l’Armor 24 peut endosser le rôle de batterie externe, offrant jusqu’à 10 watts à d’autres appareils connectés.

Une LED de 1 000 lumens

Par ailleurs, Ulefone dote son smarrphone d’une LED de 1 000 lumens. Cette unité de mesure, le lumen, quantifie le flux lumineux émis par une source. Pour contextualiser, un flash LED classique sur un smartphone dispense environ 50 lumens (iPhone 14 Pro). L’Armor 24 dépasse donc de loin cette norme, se métamorphosant en une véritable lampe torche.

Le panorama des fonctionnalités de l’Armor 24 ne serait complet sans mentionner son capteur OmniVision OV64B. Ce capteur promet des clichés de 64 mégapixels, mais également de 16 mégapixels grâce à une technique de combinaison des pixels, optimisant ainsi la sensibilité à la lumière par quatre (du pixel binning). Résultat ? Il promet des photographies en basse lumière de qualité supérieure, claires et détaillées. Ajoutons à cela un second appareil de 64 mégapixels doté d’un capteur Sony IMX686.

Enfin, l’Armor 24 est construit pour résister. Avec des dimensions de 181,2 x 87 x 27,55 millimètres et un poids de 647 grammes, il n’est certes ni compact ni léger. Toutefois, ses certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810H témoignent d’une robustesse à toute épreuve, résistant aux chocs et aux immersions.

Le cœur technologique de l’Armor 24 est alimenté par un SoC MediaTek Helio G96, soutenu par 12 Go de RAM. Son stockage interne de 256 Go est extensible jusqu’à 2 To via carte mémoire microSD. Son écran OLED de 6,78 pouces, d’une définition de 1 080 x 2 460 pixels, est protégé par un Corning Gorilla Glass 5, et l’appareil dispose également d’un capteur d’empreintes digitales, de la fonctionnalité double SIM et du NFC, le tout sous Android 13.

Disponible aux alentours de 470 euros sur AliExpress, l’Armor 24 d’Ulefone est différent des smartphones classiques. Pour les aventuriers d’AliExpress et des sentiers.

