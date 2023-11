BoostCharge Pro de Belkin : l’accessoire parfait pour l’iPhone avec support MagSafe et mode StandBy

En intégrant MagSafe et en exploitant le potentiel du mode StandBy d'iOS 17, Belkin offre une expérience parfaite pour l'iPhone.

Avec la sortie d’iOS 17, Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire : le mode StandBy. Celui-ci permet à l’écran de l’iPhone de se transformer en une sorte de tableau de bord interactif lorsqu’il est en charge sur un support adéquat et positionné horizontalement.

Cela ouvre un monde de possibilités, allant de l’affichage d’une horloge, à un lecteur de musique pratique, en passant par un afficheur personnalisable pour divers widgets.

La dernière station de chargement sans fil 2-en-1 de Belkin, la BoostCharge Pro, arrive juste à temps pour tirer pleinement parti de cette nouvelle fonctionnalité.

Grâce à l’intégration de la technologie MagSafe, les iPhone de la génération 12 à 15 se fixent magnétiquement et en toute sécurité sur le palet de chargement, assurant ainsi une charge optimale et stable jusqu’à 15 watts.

De 0 à 70 degrés

La BoostCharge Pro de Belkin se distingue non seulement par sa technologie, mais aussi par sa conception intelligente et peu encombrante. Le palet de chargement Qi individuel situé sur le dessus peut être déplié, et il offre une flexibilité maximale pour ajuster l’angle de vision de 0 à 70 degrés.

Les smartphones plus anciens ou les appareils Android ne sont pas laissés pour compte. Ils peuvent également être chargés sur la station, bien que la puissance soit limitée à 7,5 watts dans ces cas-là. Il suffit de replier le palet pour permettre une charge sans fil standard.

Compatible Apple Watch

Au dos de la station, une rondelle dédiée permet de charger l’Apple Watch, y compris les modèles Series 9 et Ultra 2 qui bénéficient de la charge rapide. La station elle-même a été pensée pour être suffisamment lourde (540 grammes) pour permettre de retirer l’iPhone d’une seule main sans avoir à stabiliser la station avec l’autre.

La BoostCharge Pro sera bientôt disponible dans l’Apple Store à un prix de 129,95 euros, relativement élevé, en deux finitions élégantes : gris sable ou gris anthracite. Belkin a pensé à tout, en incluant dans la boîte une alimentation USB-C de 30 watts et un câble USB-C tressé de 1,5 mètre de long.