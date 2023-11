Ce pays européen va passer au vote par smartphone

Fini le temps où voter impliquait de se déplacer au bureau de vote ; le futur, c'est de voter depuis son canapé, smartphone en main. En tout cas, en Estonie.

Parlons d’abord de chez nous, en France. Le vote en ligne (à ne pas confondre avec les machines à voter), on en parle souvent, surtout pour essayer de motiver plus de monde à voter. Pour l’instant, c’est surtout une option pour les Français à l’étranger.

Mais en regardant nos voisins européens, on voit que le sujet est traité avec pas mal de réticences. La Norvège a mis sur pause son système de vote en ligne, l’Allemagne a carrément dit non, et la Belgique ? Eh bien, ils sont encore en pleine réflexion. Quant à la Suisse, après une petite pause, ils ont redémarré le vote en ligne dans certaines régions, mais doucement.

L’Estonie, précurseur du vote électronique

Maintenant, si on regarde du côté de l’Estonie, c’est une autre histoire. Ce petit pays baltique, il a pris une longueur d’avance impressionnante sur le vote électronique. Depuis 2007, les Estoniens ont la possibilité de voter en ligne pour absolument toutes leurs élections. Et devinez quoi ? Ça cartonne ! Pour les législatives de 2019, près de la moitié des votes étaient électroniques. Même chose pour les élections européennes : l’Estonie a été le seul pays à utiliser massivement le eVote.

Alors, l’Estonie se lance dans un nouveau défi : permettre le vote via une application de smartphone. Pour le gouvernement estonien, il s’agit ici de « neutralité technologique ». Le gouvernement a déjà soumis une loi en ce sens, et le Parlement est en train de l’examiner. Si tout se passe bien, les Estoniens pourront tester cette nouveauté pour les élections européennes de 2024.

L’idée, c’est de créer des applications spécifiques pour nos smartphones, et c’est la commission électorale qui va choisir les technologies à utiliser. Tiit Riisalo, le ministre de l’Économie et de l’Informatique, assure que ça sera aussi fiable que les autres méthodes de vote. Si ça marche, l’Estonie va encore une fois montrer qu’elle est à la pointe en matière de technologie électorale.