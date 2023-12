Grâce à cet opérateur, vous allez faire un tabac sur vos cadeaux de Noël

Il n’est pas encore trop tard pour vos derniers cadeaux de Noël ! En ce moment Bouygues Telecom propose des offres agressives sur les meilleurs smartphones de 2023 : Samsung Galaxy Z Flip 5 ou encore Google Pixel 8 Pro sont à prix doux pour les fêtes, avec les forfaits de l'opérateur.

Inflation oblige, s’offrir le smartphone du moment est devenu un peu plus compliqué que d’habitude. Avec des prix dépassant souvent les 1 000 euros, on est parfois contraint de se rabattre sur des produits plus accessibles, à regret. Et si pour cette fin d’année, vous profitiez des offres exclusives de Bouygues Telecom pour vous offrir le smartphone rêvé sans y laisser toutes vos économies ? En ce moment, l’opérateur vous propose une jolie sélection de mobiles à un euro, comme le Google Pixel 8 (1 € + 17 €/mois) ou le Galaxy Z Flip 5 (1 € + 10 €/mois). Mieux, Bouygues vous propose un forfait 200 Go pour accompagner votre nouveau smartphone.

Le Google Pixel 8 Pro est à 1 euro (+17 euros par mois pendant 24 mois)

Sorti il y a peu, le Google Pixel 8 Pro est actuellement l’un des meilleurs rapports qualité-prix disponibles en 2023, et cela lui a valu un très bon 8/10 de la part de la rédaction de Frandroid. Cette année, Google a misé sur l’intelligence artificielle. Si l’habituelle gomme magique est de la partie, elle s’étoffe sur cette nouvelle mouture de fonctionnalités exclusives comme meilleure prise. Une fonctionnalité qui permet de choisir la meilleure pose parmi plusieurs portraits pour en finir avec les grimaces et les yeux fermés. Ciels et objets en arrière-plan peuvent, eux aussi, être mieux modifiés pour donner une toute nouvelle dimension à vos images.

Côté vidéo, Google a amélioré sensiblement la stabilisation logicielle ainsi que la colorimétrie, surtout en conditions de faible lumière.

Toutes ces améliorations viennent en soutien d’un module photo toujours aussi efficace qui comprend : un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur équipé d’une optique ultra-grand-angle de 48 mégapixels ainsi qu’un téléobjectif avec zoom optique x5 d’une définition de 48 mégapixels.

Le Google Pixels 8 Pro est enfin livré avec Android 14 et, chose inédite pour un smartphone, il bénéficie de 7 ans de mises à jour système et sécurité, ce qui veut dire que vous profiterez d’un téléphone à jour jusqu’en octobre 2030. Rien que ça.

En ce moment, le Google Pixel 8 Pro est disponible au prix avantageux de 1 euro (+17 euros par mois pendant 24 mois), accompagné d’un forfait 5G 200 Go.

Le Galaxy Z Flip 5 est à 1 euro (+10 euros par mois pendant 24 mois)

Samsung est actuellement, sur le marché européen, leader des smartphones pliants. Et le géant sud-coréen n’a clairement pas usurpé sa place. Son design d’abord est unique avec son form factor carré et son encombrement, minime une fois replié. Il profite également d’un très confortable écran arrière de 3,4 pouces qui vous permet de consulter l’ensemble de vos notifications et de prévisualiser vos selfies au moment de la prise de vue.

Côté photo, le Samsung Galaxy Z Flip 5 bénéficie d’un double module photo de 12 +12 mégapixels avec un zoom numérique x10.

Pour le reste, Samsung a équipé son smartphone pliant d’une fiche technique exemplaire :

un écran principal AMOLED de 6,7 pouces ;

un SoC Snapdragon 8 Gen 2 ;

8 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage ;

une batterie de 3 700 mAh ;

la compatibilité avec la 5G.

Ce smartphone a donc tout ce qu’il faut pour séduire les petits comme les grands, mais particulièrement ceux qui veulent un smartphone performant avec un look unique. En ce moment, le Samsung Galaxy Z Flip 5 est disponible au prix avantageux de 1 euro (+10 euros par mois pendant 24 mois), accompagné d’un forfait 5G 200 Go.

Le forfait Bouygues Telecom 200 Go : il a tout ce qu’il vous faut, et même plus

Pour profiter des tarifs avantageux de ces trois smartphones, Bouygues Telecom a prévu une offre clés en main avec un généreux forfait 200 Go. Une offre très complète qui comprend :

200 Go de données utilisables en France métropolitaine/Europe/DOM/Suisse ;

35 Go de données utilisables dans 15 autres destinations internationales ;

appels et SMS illimités depuis et vers France métropolitaine/Europe/DOM/Suisse ;

appels illimités depuis la France métropolitaine vers les fixes de 120 destinations ;

une 2ᵉ carte SIM Internet pour utiliser votre forfait sur un second appareil comme une tablette ou une montre connectée.

Mieux, vous pouvez, en plus des tarifs exclusifs et du forfait, profiter d’un bonus de reprise allant jusqu’à 150 euros si vous rapportez votre ancien mobile à l’opérateur.

Pour profiter de cette offre ultra-complète, rien de plus simple. Il vous suffit de choisir votre smartphone sur la page dédiée, de valider votre panier et de fournir votre numéro RIO si vous souhaitez conserver votre ancien numéro. Vous n’aurez plus qu’à attendre quelques jours pour recevoir votre mobile flambant neuf et votre nouvelle carte SIM.