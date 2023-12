Pour Noël, l’iPhone 15 tombe à un prix inédit chez Bouygues Telecom

Grâce à la remise apportée par le forfait 200 Go de Bouygues Telecom, il est possible de glisser l'iPhone 15 sous le sapin, sans se ruiner. Un magnifique cadeau qui fera plaisir à coup sûr.

À l’approche des fêtes de fin d’année, Bouygues Telecom se montre généreux et offre un joli cadeau. L’opérateur casse en effet le prix de l’un des meilleurs smartphones de l’année : l’iPhone 15.

Ainsi, dans le cadre de ses forfaits avec Avantage Smartphone, Bouygues Telecom propose l’iPhone 15 à 1 euro (+22,49 euros par mois pendant 24 mois), à condition de le prendre avec un forfait mobile 200 Go. Ce dernier bénéficie d’une belle remise pendant 6 mois puisqu’il est vendu 26,99 euros contre 39,99 euros habituellement. Ultime cadeau de Bouygues Telecom : un bonus de 100 euros sur le montant de reprise d’un ancien smartphone pour l’achat du combo forfait + iPhone 15. Autant dire qu’à Noël aussi, il est possible d’économiser tout en (se) faisant plaisir.

L’iPhone 15 est accessible à 1 euro (+ 22,49 € par mois pendant 24 mois)

Sorti en septembre 2023, l’iPhone 15 propose le meilleur d’Apple, à commencer par son design. Bords arrondis en aluminium, dos en verre, bel écran OLED de 6,1 pouces et la présence de Dynamic Island rendent ce smartphone à la fois compact et élégant.

Côté technique, la puce A16 Bionic de l’iPhone 15 lui permet de faire tourner tout ce que l’AppStore a de plus gourmand en stock, tout en gérant sans accroc le multitâche. Couplé à iOS 17, il s’avère extrêmement agréable à utiliser et très personnalisable avec l’arrivée des widgets interactifs. On note enfin que sur cette nouvelle mouture, la protection des données a été encore renforcée, ce qui représente un réel atout sur les smartphones d’Apple.

L’appareil photo est, comme toujours, parmi les meilleurs avec un double module de 48 mégapixels constitué d’une optique grand-angle et d’un capteur de 12 mégapixels avec une optique ultra-grand-angle.

Dernier détail qui devrait ravir tous les utilisateurs d’iPhone : l’arrivée sur ce modèle de l’USB-C pour la charge du mobile. Un ajout qui permet au géant américain de se mettre en conformité avec les directives européennes. Utile si vous vous retrouvez en rade de batterie et que vous voulez emprunter un câble de chargement à un ami. Une situation qui ne devrait heureusement se présenter que rarement puisque l’autonomie de l’iPhone 15 est d’une journée et demie en moyenne.

Comment obtenir l’iPhone 15 à 1 euro (+ 22,49 € par mois) ?

Chez Apple, l’iPhone 15 démarre à 969 euros. En revanche, chez Bouygues Telecom, ce même iPhone voit son prix drastiquement réduit. Grâce au forfait mobile 200 Go, le smartphone tombe à 1 euro (+22,49 euros par mois pendant 24 mois).

Un tarif doux obtenu pour la reprise de votre ancien iPhone 13 configuration 128 Go de mémoire. D’autant que Bouygues Telecom propose un bonus reprise de 100 euros qui s’ajoute au montant de la vente de votre appareil actuel.

Qu’offre le forfait mobile 200 Go 5G ?

Le forfait Bouygues Telecom 200 Go 5G est une offre généreuse. Il donne accès à 200 Go de données mobiles 5G, dont 35 Go de données en itinérance. Une quantité de data plus que suffisante pour regarder ses séries préférées depuis son smartphone, une tablette ou depuis son PC portable grâce au partage de connexion.

Sont aussi fournis les appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France et l’Europe. Il est également possible de bénéficier d’une seconde carte SIM afin d’équiper un second appareil.

Le forfait Bouygues Telecom est facturé 26,99 euros par mois pendant six mois puis 39,99 euros mensuels. Il demande un engagement minimal de 2 ans.