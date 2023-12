Galaxy Z Flip 5, Pixel 8 Pro, Xiaomi 13T : les smartphones sont à tout petit prix chez Bouygues Telecom

Dès aujourd’hui et jusqu’à la fin de l’année, Bouygues Telecom lance son marché de Noël. Un évènement qui permet de profiter de nombreux smartphones haut de gamme à un prix fortement réduit. L’occasion, par exemple, de glisser un Galaxy Z Flip 5 ou un Pixel 8 Pro sous le sapin.

Quelques semaines seulement après le Black Friday, les promos sont de retour chez Bouygues Telecom. Les festivités hivernales étant une belle occasion de faire plaisir, l’opérateur met en place une flopée de promotions sur les meilleurs téléphones du moment.

Son exemple le plus parlant est le Samsung Galaxy Z Flip 5 qui passe à 1 euro (+ 16,53 € /mois pendant 2 ans) avec un forfait mobile 200 Go. Au total, le téléphone est facturé 397,72 euros contre 1 199 euros s’il est pris nu. Une belle économie de 801,28 euros qui n’est pas la seule possible chez Bouygues Telecom.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 à 1 euro (+ 16,53 €/mois pendant 24 mois)

D’une génération à l’autre, les smartphones pliants de Samsung s’affinent. Le Galaxy Z Flip 5 ne déroge pas à la règle. Sa nouvelle charnière en goutte d’eau lui permet de ne mesurer que 15,1 mm d’épaisseur une fois fermé. Il se glisse encore plus facilement dans une poche de pantalon.

Si son design est semblable à celui du Z Flip 4, il jouit cependant d’un écran externe bien plus grand, de 3,4 pouces. Ce changement permet au Galaxy Z Flip 5 d’être bien plus interactif. L’utilisateur peut naviguer entre ses applications et ses widgets, et ainsi réaliser un paiement sans contact, consulter Netflix, se diriger via Google Maps, ou encore consulter de nombreuses informations sans ouvrir son téléphone.

Côté performance, il s’appuie sur une puce Snapdragon 8 Gen 2, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une fiche technique capable d’encaisser la plupart des usages sans broncher. Le tout alimenté par une confortable batterie de 3 700 mAh.

Avec le forfait 200 Go de Bouygues Telecom, ainsi qu’une ODR de 100 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 5 tombe à 1 euro (+ 16,53 €/mois pendant 24 mois). Mieux, un bonus de 150 euros est disponible en cas de revente de son ancien smartphone.

Le Xiaomi 13T à 1 euro (+ 4 €/mois pendant 24 mois)

Le Xiaomi 13T prouve qu’il est possible de proposer un smartphone tout aussi performant qu’un téléphone premium pour un prix bien inférieur.

Son dos en verre ou en cuir végan bleu, ses bordures arrondies et son form-factor agréable à prendre en main confèrent au Xiaomi 13T un magnifique design. Une esthétique sublimée par une dalle AMOLED de 6,67 pouces à la définition FHD+. Celle-ci est garante d’un affichage détaillé et fluide, notamment en jeux, grâce à son taux de rafraichissement de 144 Hz.

Pour ce qui est de la photo, Xiaomi s’est tourné vers Leica pour les trois caméras de son 13T. Le combo 50 + 12 + 50 mégapixels assure de chics clichés. Enfin, sa fiche technique se compose d’un processeur Dimensity 8200 Ultra et de 12 Go de RAM au maximum. Une configuration puissante et alimentée par une batterie de 5000 mAh.

Pris en marge d’un forfait mobile 200 Go, le Xiaomi 13T tombe à 1 euro (+ 4 €/mois pendant 2 ans) avec une ODR de 80 euros.

Le Google Pixel 8 Pro à 1 euro (+ 15,16 €/mois pendant 24 mois)

Dans sa version Pro, le Pixel 8 s’est donné pour mission d’être plus agréable à prendre en main que ses prédécesseurs. Un défi relevé haut la main grâce à un revêtement mat au dos, des bords plus arrondis et un écran désormais plat. On retrouve la même taille d’écran qu’auparavant avec une dalle OLED de 6,7 pouces en définition QHD+ et un taux de rafraichissement à 120 Hz.

Au dos, une seule bulle abrite dorénavant les trois appareils photo. Plus que ses ainés, le Pixel 8 Pro livre des photos bluffantes. Que ce soit de jour, de nuit, de loin, de près, en mode portrait : ce photophone ne manque pas d’impressionner. D’autant qu’une myriade d’options I.A. sont disponibles pour modifier ses prises à loisir. On pense notamment à la Gomme Magique ou le mode Meilleure Prise. Une Gomme Magique audio est même de la partie pour retoucher la bande sonore d’une vidéo et filtrer certains sons.

Comme la version classique, le Pixel 8 Pro est propulsé par la puce Tensor 3 de Google, 12 Go de RAM et peut compter sur 128 Go de stockage. Il se montre performant dans la grande majorité des usages. Enfin, l’autonomie du Pixel 8 Pro vous assure une journée d’utilisation.

En plus d’une facilité de paiement étalée sur 24 mois, Bouygues Telecom met en place une ODR de 80 euros pour l’achat du Google Pixel 8 Pro avec un forfait 200 Go. Le smartphone passe donc à 1 euro (+ 15,16 €/mois pendant 2 ans). Mieux, un bonus de reprise de 100 euros est également disponible pour la revente de son ancien appareil.

Les autres smartphones en promotions

Les trois téléphones précédemment cités ne sont pas les seules stars du marché de Noël de Bouygues Telecom. Nombreux sont les smartphones à profiter des belles promotions de l’opérateur :

Mais qu’en est-il du forfait ? Celui-ci fournit tous les mois 200 Go de data en 4G et 5G. Les appels/SMS et MMS illimités en France métropolitaine et dans les DOM sont de plus inclus. En Europe, Suisse, Andorre, Israël, Chine et aux États-Unis, l’usager jouit d’une enveloppe data de 35 Go ainsi que des appels/SMS et MMS illimités dans tous les pays européens, la Suisse, l’Andorre.

Ce forfait 200 Go est facturé 26,99 euros par mois pendant six mois puis 39,99 euros par mois. Il nécessite une période d’engagement de deux ans.