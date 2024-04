Une bière ennuyeuse, un téléphone ennuyeux… voici le Heineken Boring Phone

Heineken et Bodega lancent le « Boring Phone », littéralement le téléphone ennuyeux. Fabriqué par Human Mobile Devices (HMD), il est censé nous sortir du monde numérique pour reconnecter avec la réalité.

Heineken est connu pour ses bières, mais pas du tout pour les téléphones. Que vient-il donc faire sur ce marché ? Et bien, le brasseur veut mettre entre les mains des consommateurs un appareil qui les sorte de leur univers numérique.

À l’origine de ce projet, une étude commandée par Heineken qui révèle que 90 % des Zillennials au Royaume-Uni et aux États-Unis avouent consulter leur téléphone alors qu’ils sont avec en famille ou avec des amis. Et 32 % des sondés aimeraient se détacher de cette addiction lorsqu’ils sont en soirée.

Quoi de mieux pour cette mission qu’un téléphone bête, le fameux « dumb phone ». Avec ses capacités technologiques réduites, il remplit parfaitement cet office. En série limitée, le Boring Phone « a été créé pour encourager les gens à profiter de meilleures connexions avec la vie réelle lors des soirées en se déconnectant de leurs smartphones », explique HMD dans son communiqué.

Un bête téléphone

Aussi, le téléphone de Heineken est-il totalement dénudé, privé de toute application sociale. Il est conçu pour appeler et envoyer des messages. De quoi ôter toute distraction. À clapet, il arbore un design transparent qui n’est pas sans faire penser à Nothing et son dernier Phone (2a). Cependant, ici on ne s’échine pas à cacher les PCB. Le vert et le cuivre sont mis en avant, ce qui matche parfaitement avec les couleurs de Heineken.

Côté écran, ce n’est pas plus moderne avec un affichage monochrome de 2,8 pouces et d’une résolution de 320×240 pixels. C’est digne d’un Nokia 3310. D’ailleurs, on aperçoit une copie du jeu Snake sur le menu du Boring Phone. Un appareil photo de 0,3 Mpx et une lampe complètent cette panoplie. L’autonomie promise est confortable avec une semaine en veille et 20 heures en conversation. À noter qu’il est tout de même compatible 4G. Un bon point quand on considère que les opérateurs vont fermer leurs réseaux 3G avant la fin de la décennie.

Un retour des features phone ?

Le Boring Phone sera présenté le 18 avril à l’occasion de la Milan design Week. 5000 unités seront produites. Le prix n’est pas précisé. Il s’agit bien sûr d’un coup marketing, mais qui pourrait répondre malgré lui à un vrai besoin. Heineken n’est pas le premier à penser à un renouveau des features phone. S’interroger sur le temps d’écran, c’est une préoccupation de plus en plus présente, notamment pour la fameuse Gen Z, très cliente depuis quelques mois d’un retour aux « dumb phone ». C’est d’ailleurs en partie sur ce constat que surfe l’AI Pin que nous avons pu essayé au MWC 2024.

On pense aussi au projet The Phone qui promet « un téléphone, simplement un téléphone. Appeler, écrire. Point. » L’approche est ici différente puisque The Phone s’adresse aux enfants afin de ne pas les exposer trop tôt à Internet et aux réseaux sociaux.

HMD de son côté opère un grand retour. Après avoir été longtemps assimilé à Nokia, le constructeur veut voler de ses propres ailes. Le Boring Phone fait partie de ses petits coups d’éclat. Lors du MWC 2024, il avait aussi défrayé la chronique en annonçant un smartphone à clapet Barbie. Il devrait prochainement présenter une gamme plus conventionnelle.