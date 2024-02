Le fabricant de smartphones Nokia fait une annonce inattendue : le Flip Phone de Barbie

HMD (Human Mobile Devices) n'ont pas montré l'appareil en question. Néanmoins, celui qui se décrit comme « le plus grand fabricant de smartphones en Europe » annonce un smartphone pliant Barbie.

HMD (Human Mobile Devices), vous connaissez ? Jusqu’ici, ils faisaient parler d’eux en donnant une nouvelle vie à la marque Nokia sous Android, mais voilà, ils veulent désormais briller sous leur propre bannière Human Mobile Devices.

Et en 2024, ce n’est pas rien de vouloir se faire un nom dans l’arène ultra-compétitive des smartphones. Mais HMD (Human Mobile Devices) a une carte dans sa manche, et pas des moindres : ils veulent se démarquer avec une approche qui n’a rien de classique (et disons-le, un peu étrange).

Le Flip Phone de Barbie

Leur grand coup ? Le Flip Phone de Barbie, annoncé au MWC. Oui, vous avez bien lu, Barbie. En s’associant avec Mattel, HMD montre qu’ils sont prêts à jouer le jeu de la stratégie multimarque à fond. Avec le succès phénoménal du film Barbie, l’idée est loin d’être absurde. Un smartphone à clapet avec écran pliant, aux couleurs flashy qui rappellent celles de la poupée iconique, ça a de quoi intriguer. On vous cache pas qu’on a des doutes.

Mais Barbie n’est probablement que le début. HMD semble avoir l’ambition de créer toute une gamme de smartphones qui s’associeraient à différentes marques, chacune apportant son univers et son identité. Cette stratégie pourrait bien leur ouvrir des portes sur des segments de marché variés, mais il peut aussi compliquer leurs affaires.

En plus de cette stratégie multimarque, HMD ne perd pas de vue l’importance de la réparabilité. C’est un point qui leur tient à cœur, et ils comptent bien le garder comme un de leurs atouts principaux.

HMD a également souligné que la production de smartphones Nokia se poursuivrait, toutefois, l’entreprise aspire à réduire sa dépendance envers une marque qu’elle ne détient pas en propriété exclusive.