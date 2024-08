Plus de 500 euros de cadeaux et de remises : la meilleure offre de précommande du Pixel 9 Pro est chez Google

Le Google Pixel 9 Pro a été officialisé en début de semaine, accompagné de nombreuses nouveautés made in Google. Le flagship de de la marque est désormais en précommande sur de nombreux sites. Et c’est le Google Store qui affiche l’offre la plus avantageuse.

Le Google Pixel 9 Pro

Google n’a pas été avare en annonces en ce début de semaine. Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Fold, nouvelle montre connectée et même une nouvelle box TV, il y en a pour tous les goûts. L’annonce la plus remarquable est sans conteste celle du Google Pixel 9 Pro : un smartphone bourré de technologies de dernière génération, aussi fort en photo qu’en IA.

Si les précommandes du Google Pixel 9 Pro sont ouvertes sur tous les sites marchands de France, le Google Store propose un petit truc en plus qui fait toute la différence. Jugez plutôt : pour toute précommande du Google Pixel 9 Pro, voici tout ce qu’offre Google sur sa boutique officielle jusqu’au 5 septembre prochain :

un bonus de reprise de 200 euros sur votre ancien smartphone ;

un espace de stockage doublé sur chaque smartphone pour le prix de l’espace de stockage du cran inférieur (valeur de 100 euros) ;

un an d’abonnement offert à Gemini Advanced, l’IA la plus avancée de Google (valeur de 263 euros)

Une remise de 200 euros sur l’achat simultané de la toute nouvelle Google Pixel Watch 3

Si l’on additionne tous ces avantages, c’est un cadeau de 563 euros (sans compter la remise sur la montre) que fait Google à ceux qui précommandent le Google Pixel 9 Pro sur sa boutique.

Le Google Pixel 9 Pro n’est d’ailleurs pas le seul appareil à bénéficier d’une offre de précommande très avantageuse. On trouve également sur la boutique :

le Google Pixel 9 à partir de 749 euros avec 150 euros de bonus reprise sur son ancien smartphone ;

le Google Pixel 9 Pro XL à partir de 999 euros avec 200 euros de bonus reprise sur son ancien smartphone ainsi qu’une remise de 150 euros sur l’achat simultané de la Google Pixel Watch 3 ;

le Google Pixel 9 Fold à partir de 1 599 euros avec 300 euros de bonus reprise sur son ancien smartphone ainsi qu’une remise de 200 euros sur l’achat simultané de la Google Pixel Watch 3.

Toutes ces offres de précommandes sont disponibles dès à présent et se termineront le 5 septembre, date à laquelle toutes les nouveautés de Google seront disponibles dans les boutiques physiques ou web françaises.

Google Pixel 9 Pro : le meilleur smartphone de Google de 2024, tout simplement

Pour son nouveau Google Pixel 9 Pro, Google a repris sa traditionnelle formule de flagship : un smartphone élégant, doté du meilleur appareil photo de l’année et intégrant toutes les dernières innovations possibles en termes d’IA.

Le tout nouveau Google Pixel 9 Pro avec sa « Camera Bar » tout en rondeur.

Côté design, le Google Pixel 9 Pro reprend les formes caractéristiques de la gamme Pixel : un design tout en rondeur, avec la fameuse « barre de caméra » dans son dos, légèrement remaniée en 2024 et qui abrite les trois capteurs photo.

Sa coque est en verre mat, de façon à ne pas accrocher les traces de doigts. Quatre coloris sont au programme cette année : noir, blanc, vert et rose. Google a également succombé à la mode des tranches plates, en aluminium, ce qui lui confère un indéniable aspect haut de gamme.

Du côté de l’écran, Google a intégré un superbe écran OLED de 6,3 pouces (définition Full HD+) avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le petit trou situé en haut de l’écran accueille la caméra selfie du smartphone.

Toujours le GOAT de la photo

Depuis la création de la gamme Pixel en 2015, Google a toujours eu à cœur de proposer des smartphones excellents en photo. Ce Google Pixel 9 Pro hérite donc de presque 10 ans d’expertise de la marque dans le domaine. Pour ce cru 2024, Google a mis les petits plats dans les grands.

Côté selfie tout d’abord, c’est un capteur de 42 mégapixels qui prend place en façade. Une taille de capteur très rare sur le marché, et l’assurance de prendre enfin des portraits ou des selfies avec une qualité de photo digne de ce nom. C’est un capteur ultra grand-angle avec un autofocus dédié et des performances améliorées en basse luminosité.

Côté capteurs principaux, on en trouve trois dans le dos du Google Pixel 9 Pro :

l’appareil photo principal s’appuie sur un capteur de 50 mégapixels, avec une ouverture de ƒ/1,68 et un zoom optique x2 ;

le téléobjectif s’appuie quant à lui sur un capteur de 48 Mpx avec un zoom optique x5 et un zoom numérique x30 ;

Le dernier capteur est un capteur macro de 48 Mpx. Il est dédié à la photo « de près », pour faire des gros plans.

Google a donc armé techniquement son téléphone afin qu’il soit le plus polyvalent possible en photo. Mais les utilisateurs d’un Google Pixel le savent bien, ce n’est pas tant que le hardware (les capteurs) que le software (les algorithmes d’améliorations) qui font des Google Pixel les GOAT (les meilleurs de tous les temps) de la photo.

IA : la longueur d’avance de Google

Il suffit de prendre quelques photos avec un Google Pixel 9 Pro pour s’apercevoir que les smartphones de Google sont un bon cran au-dessus de la concurrence. Pour produire de tels rendus, Google s’appuie sur une foule d’algorithmes et d’améliorations dopés à l’IA pour rendre les photos plus nettes, plus précises, et plus justes au niveau des couleurs. Il y a un « style Pixel » sur ces smartphones et il provient essentiellement du traitement logiciel des images.

Depuis quelques années, Google va encore plus loin dans ce domaine. En 2021, Google avait introduit la gomme magique, une fonctionnalité de retouche photo permettant d’effacer des éléments non voulus dans une photo. En 2023, c’était la « meilleure prise », une fonctionnalité permettant d’intervertir des visages issus de deux photos pour conserver les meilleurs visages.

Cette année, Google introduit la fonctionnalité « M’ajouter ». Le principe : on prend une première photo de groupe, puis on change ensuite de photographe pour en prendre une seconde. L’IA du Google Pixel 9 Pro fusionne ensuite les deux images pour en faire une seule, avec tous les photographes sur la photo.

Avec le Pixel 9 Pro, Google veut également aller plus loin dans l’IA générative. Tous les Pixel 9 sont désormais équipés de Gemini, l’IA de Google. Gemini est en mesure non seulement de répondre à des questions, de produire du texte ou des images, mais aussi d’interpréter des photos. En manque d’inspiration pour le diner ? Une photo de son frigo avec la question : « qu’est ce que je peux faire avec ces ingrédients ? » et voilà Gemini capable de vous sortir le menu de la soirée.

Quels sont les avantages d’acheter le Google Pixel 9 Pro sur le Google Store

Le Google Store est la seule boutique en ligne française (et officielle) qui permet de bénéficier d’autant d’avantages lors de la précommande du Google Pixel 9 Pro et des Google Pixel 9 en général.

Les frais de port sont gratuits ;

l’offre de bonus reprise est exclusive au Google Store ;

l’espace de stockage des smartphones est doublé pendant la période de précommande ;

vous bénéficiez du SAV direct de Google.

L’offre de précommande du Google Pixel 9 Pro prendra fin le 5 septembre prochain.