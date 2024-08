« Des prix cassés à partir de minuit » : voici comment bien anticiper les grosses promotions d’AliExpress lundi prochain

Pour la rentrée, AliExpress s’apprête à organiser des promotions d’un genre très particulier. Dans la nuit de dimanche à lundi, le géant de l’e-commerce va brader une sélection de produits hi-tech de dernière génération. On vous explique comment en profiter du mieux possible.

Vous pouvez déjà programmer votre réveil dimanche prochain. Dans la nuit de dimanche à lundi, à partir de minuit, AliExpress va casser les prix de centaines de références hi-tech. iPhone 15, Galaxy S24 Ultra, MiYoo Mini Plus, Redmi Note 13 Pro +, aspirateurs-robots ou encore processeur AMD Ryzen, tous ces produits bénéficieront de plusieurs dizaines d’euros de réduction pendant quelques minutes seulement.

Voici une sélection non exhaustive de quelques-uns des produits en promotion que l’on pourra trouver sur le site et l’application d’AliExpress dans la nuit de dimanche à lundi 19 août, dès minuit :

L’intégralité des produits disponibles à prix cassés dès lundi matin est d’ores et déjà disponible sur ce lien.

Pour être sûr de pouvoir profiter de vos produits préférés au meilleur prix sur le site, nous vous conseillons de les ajouter dans votre panier, d’appliquer les codes de réduction le moment venu et enfin de les commander le plus tôt possible dans la nuit de lundi matin, car les stocks sont très limités.

Quels sont les codes à appliquer pour réduire les prix pendant les promotions AliExpress de la rentrée ?

Il est déjà possible de connaître les prix affichés dans la nuit de dimanche à lundi des produits que vous visez. AliExpress a en effet déjà communiqué les codes de réduction qu’il sera possible d’entrer dans la nuit sur les produits éligibles.

Voici comment les codes pourront être utilisés sur les produits en promotion :

le code promo FRBS02 offre 2 euros de remise dès 19 euros d’achat ;

offre 2 euros de remise dès 19 euros d’achat ; le code promo FRBS06 offre 6 euros de remise dès 49 euros d’achat ;

offre 6 euros de remise dès 49 euros d’achat ; le code promo FRBS12 offre 12 euros de remise dès 89 euros d’achat ;

offre 12 euros de remise dès 89 euros d’achat ; le code promo FRBS20 offre 20 euros de remise dès 149 euros d’achat ;

offre 20 euros de remise dès 149 euros d’achat ; le code promo FRBS40 offre 40 euros de remise dès 269 euros d’achat ;

offre 40 euros de remise dès 269 euros d’achat ; le code promo FRBS80 offre 80 euros de remise dès 499 euros d’achat.

Attention : ces codes ne sont pas cumulables entre eux. Mais vous pouvez les appliquer sur plusieurs produits présents dans votre panier.

Quelle stratégie adopter pour tirer le maximum des promotions de la rentrée d’AliExpress ?

Dans la nuit de dimanche à lundi, de nombreux vendeurs vont modifier le prix de leurs produits, smartphones, console ou matériel informatique, souvent à la baisse. Nous vous conseillons donc de fouiller le site d’AliExpress dès maintenant pour repérer les bonnes affaires.

Pour être certain de choisir un bon vendeur – AliExpress étant une marketplace – nous vous recommandons de repérer le “Label Choice” affiché chez certains vendeurs. Non seulement ces vendeurs sont reconnus et certifiés comme vendeurs de confiance par AliExpress, mais en plus l’acheteur bénéficie de nombreuses garanties, la livraison gratuite et/ou rapide ainsi que la possibilité de renvoyer le produit sous 90 jours.

Le Label Choice d’AliExpress est un gage de qualité quand vous choisissez vos produits.

Enfin, mettez le plus de produits possible dans votre panier puis faites le tri ensuite en fonction des prix que vous visez. Mais attention, ce processeur à moins de 150 euros ou cette Miyoo Mini Plus à moins de 40 euros sont dépendants des stocks souvent limités des vendeurs. Hésiter trop longtemps est souvent synonyme de passer à côté des bonnes affaires.

La suite vous appartient et elle aura lieu lundi matin, dès minuit. Bonne chasse aux bonnes affaires !