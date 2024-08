Google, Samsung, Xiaomi : plus que quelques jours pour obtenir leurs smartphones à prix réduit

Alors que les dépenses s’enchaînent à la rentrée, AliExpress pense à votre portefeuille en affichant de belles remises sur les meilleures références tech du moment.

Pour la rentrée, AliExpress met les petits plats dans les grands. Déjà reconnue pour ses prix défiant toute concurrence, la plateforme affiche pendant quelques jours seulement jusqu’à 70 % sur son rayon tech.

Et pas question de se satisfaire de marques inconnues : Samsung, Google, ou encore Xiaomi sont de la partie. Voici notre sélection des offres les plus attractives à saisir avant le 25 août à 23h59 :

Une pluie de codes promo pour faire baisser la facture

AliExpress ne se contente pas d’afficher des prix barrés sur une large sélection de produits, mais propose en prime une série de codes promo à valoir jusqu’au 25 août à 23h59 sur l’ensemble de votre panier :

2 euros de remise dès 19 euros d’achat avec le code FRBS02 ;

; 6 euros de remise dès 49 euros d’achat avec le code FRBS06 ;

; 12 euros de remise dès 89 euros d’achat avec le code FRBS12 ;

; 20 euros de remise dès 149 euros d’achat avec le code FRBS20 ;

; 40 euros de remise dès 269 euros d’achat avec le code FRBS40 ;

; 80 euros de remise dès 499 euros d’achat avec le code FRBS80.

La console de jeu portable Miyoo Mini+ est à 35,92 euros

Accessible à seulement 35,92 euros au lieu de 120 euros avec le code promo FRBS02, la console portable Miyoo Mini+ a de quoi ravir les amateurs de rétrogaming. Et pourquoi pas faire découvrir aux plus jeunes les jeux iconiques des années 90.

La Miyoo Mini+, actuellement à -70 % sur AliExpress // Source : Miyoo

Ne vous fiez pas à son allure vintage, car cette miniconsole s’avère bien plus confortable à l’usage que la célèbre GameBoy. Dès sa prise en main, la Miyoo Mini+ surprend par sa légèreté (150 g) et par sa qualité d’affichage, la marque l’ayant pourvu d’un bel écran LCD IPS de 3,5 pouces.

La puissance est également au rendez-vous, cette console étant capable de faire tourner des jeux issus de la Nintendo 64, de la PlayStation ou encore de la MegaDrive. Pour autant, avec sa batterie de 3000 mAh, la Miyoo Mini+ s’avère plutôt endurante et peut tenir plus de 6 heures avec une charge complète.

Le Redmi Note 13 Pro+ 5G est à 239 euros

La marque Redmi de Xiaomi n’est plus à présenter tant ses smartphones profitent d’un excellent rapport équipement-prix. Lancé en janvier dernier, le Redmi Note 13 Pro+ ne déroge pas à la règle et tombe même sous la barre des 240 euros sur AliExpress grâce au code promo FRBS40. Soit une belle remise de 49 %.

En dépit de son prix mini, ce smartphone bénéficie d’une fiche technique robuste. En matière d’affichage, le Redmi Note 13 Pro+ n’a rien à envier aux modèles premium. La marque l’a équipé d’un magnifique écran incurvé AMOLED 1,5 K de 6,67 pouces, rafraichissant l’image à 120 Hz.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le Redmi Note 13 Pro+ 5G capture des clichés de 200 mégapixels, et filme jusqu’en 4K, le tout avec une double stabilisation optique et numérique. Une prouesse permise notamment par l’intégration d’un SoC Mediatek Dimensity 7200-Ultra, épaulé par 8 Go de mémoire vive.

Dernier atout majeur : avec sa batterie de 5 000 mAh, le Redmi Note 13 Pro+ s’avère endurant et au besoin peut se recharger à 120 W en seulement 19 minutes. Autant d’avantages qui lui ont valu la note de 8/10 sur Frandroid.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est à 817,69 euros

AliExpress, c’est aussi des smartphones premium à prix doux. Jusqu’au 25 août, le site affiche le Galaxy S24 Ultra avec 467 euros de remise avec le code promo FRBS80.

Nec plus ultra en matière de photophone, celui-ci revient alors à 817,69 euros. Voilà une belle occasion de s’offrir la qualité Samsung sans avoir à vider son compte en banque.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Noté 9/10 par Frandroid, ce modèle coche toutes les cases :

une puissance remarquable apportée par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et par 12 Go de mémoire vive ;

un lumineux écran AMOLED QHD+ et 120 Hz de 6,8 pouces ;

une autonomie de plus d’une journée ;

l’un des meilleurs appareils photo du marché.

Sur ce dernier point, la marque coréenne a misé sur un quadruple capteur de 200 + 12 + 10 + 50 mégapixels stabilisé optiquement et l’a adossé à un traitement de l’image exemplaire. Photos et vidéos ressortent lumineuses, nettes et aux couleurs intenses.

Pour toutes ces raisons, le Galaxy S24 Ultra est l’un des smartphones les plus recherchés de la rentrée.

Retrouver le Samsung Glaxy S24 Ultra à prix réduit sur AliExpress FRBS80

Le Google Pixel 8 et à 431,07 euros

Si son successeur, le Pixel 9, a été dévoilé début août, le Pixel 8 a encore de beaux jours devant lui. Outre sa fiche technique ultra-robuste, ce smartphone offre 7 ans de mises à jour, ce qui vous permet de profiter régulièrement des nouvelles fonctionnalités développées par Google.

Le Google Pixel 8 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Si ce modèle est considéré comme l’un des plus aboutis en matière de photo avec son double capteur de 50 et 12 mégapixels stabilisé optiquement, la marque met un point d’honneur à agrémenter régulièrement son outil de retouche photo et vidéo. Pratique pour supprimer des objets ou des personnes en un clic, réaliser des selfies de groupe toujours réussis ou encore améliorer la netteté de vos clichés. Un appareil photo « efficace et précis » selon le test de Frandroid.

Pendant quelques jours seulement, cet excellent smartphone noté 8/10 est accessible au prix contenu de 431,07 euros avec le code promo FRBS40, soit une remise de 27 %.

Retrouver le Pixel 8 à prix réduit sur AliExpress FRBS40

La Redmi Pad Pro est à 180,80 euros

Et si vous profitiez de cette vague de promotions pour vous offrir une nouvelle tablette tactile ? Présentée en mai dernier, la Redmi Pad Pro est déjà en réduction à 180,80 euros au lieu de 330,20 euros sur AliExpress, sous réserve d’indiquer le code promo FRBS20.

La Xiaomi Redmi Pad Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Avec son large écran 2,5K et 120 Hz de 12,1 pouces, ainsi que son quadruple haut-parleur certifié Dolby Atmos, cette tablette vous permet de profiter au mieux de vos contenus multimédia. En déplacement professionnel, la Redmi Pad Pro prend le relai de votre PC et apporte un réel confort à l’usage, surtout si vous l’associez à un stylet Redmi Smart Pen et à un clavier détachable. Sa webcam de 8 mégapixels vous permet par ailleurs de rester en contact avec vos proches et vos collègues.