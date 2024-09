Galaxy S24 Ultra, Pixel 8, Pixel 7a : ces smartphones sont (beaucoup) moins chers en les associant à un forfait

Un bon smartphone a petit prix pour la rentrée sans avoir à sacrifier ses économies, c’est ce que propose actuellement Bouygues Telecom avec ses bons plans de la rentrée.

Vos parents vous l’ont répété pendant des années : pour la rentrée, il faut bien s’équiper. Bouygues Telecom prend ses responsabilités pour le début du mois de septembre en organisant durant quelques jours encore ses bons plans de la rentrée.

Forfait internet fixe ou mobile, offres box, mais aussi et surtout promotions sur les smartphones de grande marque, l’opérateur couvre tous vos besoins connectés de la rentrée. Voici une sélection des meilleures affaires à réaliser pour la rentrée :

Tous ces smartphones en promotions sont à retrouver sur la page des bons plans de la rentrée de Bouygues Telecom

Le Samsung Galaxy S24 Ultra enfin à prix accessible

Tous les ans en début d’année, Samsung sort son smartphone le plus cher et le plus aboutit technologiquement. Cette année, c’est le Galaxy S24 Ultra qui a eu la tâche de démontrer le savoir-faire du constructeur. Châssis en titane, écran Amoled de 6,8 pouces à la luminosité encore inégalée, appareil photo ultra polyvalent et 7 ans de mise à jour garantis : il est difficile de prendre ce smartphone en défaut.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Évidemment, ce qui coinçait en début d’année, c’était son prix : 1469 euros dans la version de base. Pour la rentrée, Bouygues Telecom propose de l’acheter 1 euro, puis d’étaler son paiement sur 3 ans à raison de 25,26 euros par mois. Soit 910,36 euros au total. Un tarif qui s’applique uniquement en associant le smartphone à un forfait Bouygues Telecom de 200 Go.

Le Samsung Galaxy S24+ à partir de 14,26 euros par mois

Son écran est un peu plus petit que celui du Galaxy S24 Ultra (6,7 pouces), mais le Galaxy S24+ n’a pas à rougir face à son grand frère. Doté d’un design moins abrupt avec des coins arrondis, le Galaxy S24+ est un smartphone haut de gamme et ça se sent en main. Samsung a soigné son smartphone là où on l’attend : l’écran est superbe, il bénéficie lui aussi de 7 années de mise à jour et son appareil photo est aussi un modèle de polyvalence. Un bon smartphone, mais qui ne fait pas dans la démesure.

Le Samsung Galaxy S24 Plus // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour la rentrée, le Galaxy S24+ voit son prix adoucit grâce à un étalement dans le temps. Bouygues Telecom propose de l’acheter 51 euros, puis d’étaler son paiement sur 3 ans à raison de 14,26 euros par mois. Soit 564,36 euros au total. Un tarif qui s’applique uniquement en associant le smartphone à un forfait Bouygues Telecom de 200 Go.

Le Google Pixel 9 à moins de 350 euros avec un forfait Bouygues Telecom

Tout juste annoncé, le Google Pixel 9 est déjà à prix réduit chez Bouygues Telecom. Le nouveau Pixel se démarque considérablement de ses prédécesseurs d’un point de vue design. Google a intégré des tranches plates pour un aspect vraiment plus premium, les coins de l’écran ont été arrondis et la barre de caméra à l’arrière du téléphone est un peu plus élégante.

Google Pixel 9 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Surtout le Google Pixel 9 embarque le meilleur de la technologie Google : la puce Google Tensor de quatrième génération, une interface dopée à l’IA et surtout un appareil photo parmi les meilleurs du marché. Pour ne rien gâcher, Google a promis 7 ans de mises à jour logicielles complètes pour être sûr de le garder le plus longtemps possible.

Lancé au prix de 899 euros, Bouygues Telecom propose d’adoucir considérablement son prix en associant le Google Pixel 9 à un forfait 200 Go (engagement 24 mois). Après un premier versement de 1 euro, il ne vous en coutera que 15,62 mois pendant deux ans, soit 375,88 euros au total. Difficile de faire mieux.

Le prix du Samsung Galaxy Z Flip 6 plié en deux

Samsung a toujours eu une longueur d’avance sur la concurrence avec ses smartphones pliants et le prouve une fois de plus avec son nouveau Galaxy Z Flip 6. Sorti au début du mois de juillet, ce smartphone concentre toute l’expérience de Samsung dans ce domaine : écran pliant impeccable, interface parfaitement adaptée au format et performances à la hauteur du prix vendu. Un presque sans-faute pour le coréen.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Reste que Samsung ne s’était pas gêné pour augmenter les prix lors de son annonce. Lancé à 1199 euros à la veille des Jeux Olympiques. Pour la rentrée, Bouygues Telecom propose de l’associer à un forfait 200 Go avec un engagement de 36 mois pour faire tomber son prix à 1 euro en achat immédiat. L’option financement smartphone permet ensuite d’étaler son paiement pendant 36 mois à hauteur de 17,91 euros par mois pour un total de 645,76 euros au total.

Honor Magic 6 Pro : le SotY au meilleur prix

L’un des meilleurs prétendants au SotY (Smartphone of the Year) est sans conteste le Honor Magic 6 Pro, sorti au tout début de l’année. La rédaction de Frandroid a été éblouie par ce smartphone ultra haut de gamme aux performances exceptionnelles, doté d’un appareil photo excellent en toutes circonstances et d’un design très soigné.

l’écran du Honor Magic 6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Une telle qualité se payait 1299 euros lors de son lancement au début de l’année. Pour la rentrée, Bouygues Telecom propose de faire baisse son prix de moitié en l’associant à un forfait 200 Go et en étalant son paiement sur 36 mois, à raison de 19,51 euros par mois. Prix final une fois toutes les mensualités remboursées : 703,36 euros. Difficile de faire mieux.