Lamborghini et fonds détournés : la fin controversée de ce constructeur de smartphones

Qui aurait cru que l’aventure prometteuse de l’Essential Phone se terminerait par un scandale impliquant des Lamborghini et des détournements de fonds ? C’est pourtant le destin qui semble avoir rattrapé Osom Products et son fondateur Jason Keats.

Souvenez-vous, c’était en 2017. On s’enthousiasmait pour un nouveau venu sur le marché des smartphones : l’Essential Phone. Porté par Andy Rubin, co-créateur d’Android, ce projet promettait de révolutionner notre rapport aux appareils mobiles. Design épuré, matériaux premium, Android stock… tout semblait réuni pour faire de ce téléphone un succès. Geoffroy et moi, on avait été séduits à l’époque.

Pour aller plus loin

Test de l’Essential Phone (PH-1), le smartphone du fondateur d’Android

Malheureusement, la réalité fut tout autre. Malgré des critiques plutôt positives, l’Essential Phone ne parvint jamais à trouver son public. Les ventes décevantes et les difficultés financières eurent raison de l’entreprise, qui mit la clé sous la porte en 2020.

C’est dans ce contexte que Jason Keats, ancien cadre d’Essential, décida de rebondir en fondant Osom Products. L’idée ? Capitaliser sur l’expérience acquise pour créer une nouvelle génération de smartphones innovants. Un projet qui, sur le papier, semblait prometteur.

Pour aller plus loin

Voici les caractéristiques du smartphone Osom OV1 : il cultive déjà des différences

Osom Products : quand le rêve vire au cauchemar

Mais voilà qu’aujourd’hui, Osom Products se retrouve au cœur d’une tempête médiatique et judiciaire. Mary Stone Ross, ex-responsable de la confidentialité de l’entreprise, vient de déposer une plainte explosive contre Jason Keats, le CEO.

Les allégations sont pour le moins surprenantes : Jason Keats aurait utilisé les fonds de l’entreprise pour s’offrir deux Lamborghini. Oui, vous avez bien lu. Mais ce n’est pas tout ! Le CEO est également accusé d’avoir détourné l’argent d’Osom pour financer ses loisirs de pilote automobile, payer le salaire de son partenaire de course, et même régler son hypothèque personnelle.

Les dessous d’une entreprise en perdition

Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Le procès intenté par Mary Stone Ross révèle d’autres aspects troublants de la gestion d’Osom. Il semblerait que Keats ait tenté, sans succès, de vendre l’entreprise à HP. Un échec qui l’aurait poussé à envisager une reconversion radicale : la fabrication d’un « appareil photo alimenté par l’IA« .

La plainte affirme que les « ressources de l’entreprise seraient épuisées ». Une situation qui, si elle se confirme, pourrait signer l’arrêt de mort d’Osom Products. On est bien loin des ambitions affichées lors du lancement de l’entreprise.

Il est important de noter qu’un porte-parole anonyme d’Osom a démenti ces allégations auprès d’Android Authority. Cependant, le simple fait que de telles accusations soient portées jette une ombre sur l’avenir de l’entreprise.