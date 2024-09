Galaxy S24 Ultra, Galaxy Tab A9+ : voici les codes promo pour les obtenir à prix serré

Jusqu’au 17 septembre, AliExpress affiche jusqu’à 65 % de remise sur son catalogue tech. Smartphones, tablettes, écouteurs, consoles de jeu : le choix est vaste et les prix sont mini.

Si AliExpress est avant tout reconnu pour ses produits tech à petit prix, la plateforme se taille depuis quelques années une place de choix sur le marché haut de gamme. Les marques les plus prisées comme Samsung, Apple, Google, ou encore Xiaomi y sont répertoriées.

En cette rentrée 2024, AliExpress affiche leurs meilleures références à prix cassé. Voici notre sélection des bons plans à ne surtout pas manquer jusqu’au 17 septembre inclus :

Samsung Galaxy S24 Ultra : l’excellence à prix doux pendant quelques jours

Les smartphones les plus premium du marché n’échappent pas à la vague de réductions proposées par AliExpress. Noté 9/10 par Frandroid, le Samsung Galaxy S24 Ultra est accessible jusqu’au 17 septembre à 23h59 à seulement 877,63 euros au lieu de 1319 euros avec le code promo FRFS50.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

« On a clairement affaire à un modèle tout en haut du panier qui n’a pas peur d’assumer un tel statut », conclut le test de Frandroid. Opter pour le Galaxy S24 Ultra, c’est donc l’assurance de profiter :

d’une performance hors pair grâce au SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 couplé à 12 Go de RAM ;

d’un magnifique écran AMOLED QHD+ et 120 Hz de 6,8 pouces ;

de l’un des appareils photo les plus avancés du marché, avec son quadruple capteur de 200 + 12 + 10 + 50 mégapixels stabilisé optiquement et associé à un traitement de l’image exemplaire ;

des fonctionnalités pratiques comme la recherche visuelle, l’aide à la rédaction de message et la traduction en temps réel des appels.

Quel que soit votre usage de prédilection, il a tout ce qu’il faut sous le capot.

Retrouver le Galaxy S24 Ultra à prix réduit sur AliExpress FRFS50

Samsung Galaxy Tab A9+ : une tablette polyvalente et la qualité Samsung pour à peine 161 euros

Dévoilée par Samsung fin 2023, la Galaxy Tab A9+ est une bonne alternative pour les personnes désireuses d’acquérir une tablette polyvalente sans y consacrer un budget pharaonique. Grâce au code promo FRFS08, ce modèle affiché jusqu’au 17 septembre à 160,94 euros est certes l’un des plus abordables du marché, mais pas le moins avancé.

Une tablette polyvalente adaptée au multimédia et à la productivité // Source : Samsung

Propulsée par une puce Qualcomm Snapdragon 695 et par 4 Go de RAM, la Galaxy Tab A9+ convient aussi bien à la productivité, au multimédia, qu’aux appels vidéo. La marque l’a doté d’un confortable écran de 11 pouces (1920 x 1200 pixels) rafraîchissant l’image à 90 Hz, de 4 haut-parleurs certifiés Dolby Atmos et d’une webcam de 5 mégapixels. Elle répond alors à tous les besoins les plus courants. Et pour ne rien gâcher, cette tablette est d’une rare élégance pour un modèle aussi accessible.

Poco X6 Pro 5G : un smartphone endurant optimisé pour le gaming

Dans le giron du groupe Xiaomi, la marque Poco n’est plus à présenter tant ses produits bénéficient d’un excellent rapport équipements-prix. Officialisé en janvier dernier, le Poco X6 Pro ne fait pas figure d’exception. Actuellement disponible sur AliExpress à 208,58 euros au lieu de 299,90 euros avec le code promo FRFS20, ce smartphone est surprenant à bien des égards.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pensé pour satisfaire autant les gamers que les utilisateurs exigeants, le Poco X6 Pro est alimenté par le puissant SoC Mediatek Dimensity 8300-Ultra et par 8 Go de RAM, auxquels la marque a ajouté la technologie WildBoost 2.0. Résultat, les performances sont boostées et l’autonomie préservée. Le reste de la fiche technique est toute aussi robuste, que ce soit en matière d’affichage avec son écran AMOLED 1,5K et 120 Hz de 6,67 pouces, ou de photo avec son triple capteur de 64, 8 et 2 mégapixels, capable de filmer en 4K. Autant de qualités qui lui ont valu la note de 8/10 sur Frandroid.

Retrouver le Poco X6 Pro 5G à prix réduit sur AliExpress FRFS20

Redmi Buds 6 Active : confort et qualité des appels pour seulement 17,59 euros

À peine dévoilés, les écouteurs sans fil Redmi Buds 6 Active sont déjà à -35 % sur AliExpress, une remise ramenant leur prix à tout juste 17,59 euros. Déclinés en teintes pastel comme le rose poudré et le bleu ciel en plus des traditionnels blanc et noir, ils savent se faire discrets à l’oreille.

Les Redmi Buds 6 Active dans leurs 4 coloris // Source : Xiaomi

Ultra-légers avec seulement 4 g par oreillette, étanches (certification IPX4) et affichant une autonomie de 30 heures avec le boîtier fourni, ils vous accompagnent aussi bien durant votre footing que durant vos journées de travail. Ses 2×2 microphones chargés de réduire les bruits environnants et sa connectivité Bluetooth 5.4 promettent en prime des appels fluides et clairs en toutes circonstances.

MIYOO Mini+ : le rétro-gaming oui, mais avec le confort et les technologies actuelles

Partir à la découverte des jeux iconiques des années 90 n’a jamais été aussi simple et abordable. Si son look vintage rappelle la GameBoy, la Miyoo Mini+ est bien plus puissante et confortable à l’usage. Exit la lourdeur d’antan et l’affichage en noir et blanc de basse qualité. Ce modèle pèse tout juste 150 g et embarque un bel écran couleurs LCD IPS de 3,5 pouces.

La console de jeu portable Miyoo Mini+ // Source : Miyoo

Puissante, la Miyoo Mini+ est capable de faire tourner pendant plus de 6 heures d’affilée des jeux rétro initialement sortis sur PlayStation, MegaDrive, ou encore Nintendo 64. Parfait pour passer le temps dans les transports ou se détendre à sa pause déjeuner. À domicile, cette console peut même se raccorder à votre TV via un câble HDMI.

Jusqu’au 17 septembre, la Miyoo Mini+ profite sur AliExpress d’une belle remise de 74 %, ramenant son prix de 120 à 31,79 euros avec le code promo FRFS03.

Encore plus de remises grâce à ces codes promo

Jusqu’au 17 septembre à 23h59, les marchands appliquent de belles remises sur une large sélection de produits tech. Mais AliExpress vous permet de réduire encore plus votre facture durant cette période en appliquant à l’ensemble de votre panier l’un des codes promo suivants :

3 euros de remise dès 29 euros d’achat avec le code FRFS03 ;

; 8 euros de remise dès 69 euros d’achat avec le code FRFS08 ;

; 20 euros de remise dès 169 euros d’achat avec le code FRFS20 ;

; 30 euros de remise dès 239 euros d’achat avec le code FRFS30 ;

; 50 euros de remise dès 369 euros d’achat avec le code FRFS50.

Ces codes n’étant pas cumulables, pour maximiser les réductions, il est donc essentiel de regrouper toutes ses commandes en une.