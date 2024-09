Le géant africain Tecno s’attaque à Samsung avec son Phantom V Flip 2

Qui a dit que l’innovation devait coûter un bras ? Certainement pas Tecno, qui lance son Phantom V Flip 2, un smartphone à clapet bourré de technologies à un prix qui fait pâlir la concurrence.

Quand on parle de smartphones pliables, on pense souvent à Samsung (dernier Galaxy Z Flip 6), Xiaomi, Motorola ou Huawei. Mais voilà qu’un nouvel acteur s’invite à la table des grands : Tecno.

Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, il s’agit d’un des plus grands groupes chinois, particulièrement présent en Afrique.

Avec son Phantom V Flip 2, Tecno ambitionne de démocratiser le smartphone à clapet. Mais a-t-il vraiment les armes pour y parvenir ?

Un géant méconnu à la conquête du monde

Avant de plonger dans les entrailles du Phantom V Flip 2, il est important de comprendre qui se cache derrière Tecno. Filiale de Transsion Holdings, un conglomérat chinois, Tecno s’est d’abord fait un nom sur le marché africain.

Sa stratégie ? Proposer des smartphones adaptés aux besoins locaux à des prix défiant toute concurrence. Cette approche a permis à la marque de devenir leader sur de nombreux marchés africains, devançant même des géants comme Samsung ou Apple.

Fort de ce succès, Tecno a progressivement étendu sa présence à d’autres régions en développement, notamment en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Le lancement du Phantom V Flip 2 marque une nouvelle étape dans la stratégie de la marque : s’attaquer frontalement aux leaders mondiaux sur un segment haut de gamme, celui des smartphones pliables.

Un écran secondaire qui fait la différence

L’un des principaux atouts du Phantom V Flip 2 réside dans son écran secondaire. Là où la concurrence, notamment Samsung avec son Galaxy Z Flip 6, propose un petit écran rond de 1,9 pouce, Tecno frappe fort avec un panneau rectangulaire de 3,64 pouces. Ce n’est pas qu’une question de taille : ce grand écran externe permet d’utiliser plus de 2 000 applications sans même avoir à ouvrir le téléphone.

Tecno ne manque d’ailleurs pas de tacler gentiment Samsung, en soulignant que les utilisateurs n’auront pas besoin de « glisser inefficacement » entre des widgets limités. L’écran secondaire du Phantom V Flip 2 peut même afficher un clavier complet, transformant potentiellement l’usage qu’on peut faire d’un smartphone à clapet fermé.

Un petit plus sympathique : la possibilité de personnaliser cet écran avec des animaux virtuels. Une fonctionnalité qui pourrait sembler gadget, mais qui montre la volonté de Tecno de rendre son appareil à la fois fonctionnel et ludique.

Une fiche technique qui en impose

Sous le capot, le Phantom V Flip 2 n’a pas à rougir face à la concurrence. Son écran principal est une dalle AMOLED de 6,9 pouces, capable d’afficher un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La définition Full HD+ (1080p+) est du classique, surtout à ce prix.

Côté photographie, Tecno a utilisé un double module arrière de 50 mégapixels. Le capteur principal, d’une taille généreuse de 1/1,57 pouce, promet de belles performances, même en basse lumière. Il est épaulé par un ultra grand-angle, également de 50 mégapixels. Pour les selfies, on trouve un capteur de 32 mégapixels à l’avant.

Le cœur du smartphone bat au rythme d’un MediaTek Dimensity 8020, un processeur qui, s’il n’est pas le plus puissant du marché, offre de solides performances avec ses quatre cœurs hautes performances Cortex-A78 et ses quatre cœurs efficients Cortex-A55.

L’un des points faibles historiques des smartphones pliables est leur autonomie, souvent limitée par les contraintes de design. Tecno semble avoir relevé ce défi avec brio en intégrant une batterie de 4 720 mAh, soit 18 % de plus que ce que propose Samsung sur son Galaxy Z Flip 6.

Cette généreuse capacité s’accompagne d’une charge rapide 70 W via USB-C. En revanche, pas de charge sans fil au programme, un choix probablement dicté par des contraintes de coût. Notons que cette grosse batterie a un impact sur l’épaisseur du téléphone : 7,64 mm ouvert, et 16,04 mm fermé. Un compromis qui semble raisonnable pour gagner en autonomie.

Un prix qui fait trembler la concurrence

Venons-en au nerf de la guerre : le prix. Tecno annonce un tarif conseillé de 699 dollars pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy Z Flip 6 est vendu aux alentours de 1 200 euros. Même en tenant compte des différences de taxes et de positionnement marketing, l’écart est colossal.

Comment Tecno parvient-il à proposer un tel tarif ? Plusieurs facteurs entrent en jeu : une stratégie de marge probablement plus agressive, des économies d’échelle liées à sa forte présence sur les marchés émergents, et quelques compromis techniques (absence de charge sans fil, processeur un cran en dessous des flagships…).

Le Phantom V Flip 2 sera d’abord lancé le 23 septembre en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, avant de s’étendre à d’autres marchés en octobre. Cette stratégie de déploiement progressif permet à Tecno de se concentrer d’abord sur ses marchés forts avant de s’attaquer aux bastions des géants du secteur.