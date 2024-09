« L’innovation est morte depuis des années » : Back Market attaque frontalement Apple et l’iPhone 16

Le spécialiste du reconditionné Back Market lance une grande campagne marketing visant directement Apple. Pas besoin du dernier gadget à la mode quand les smartphones n’innovent plus vraiment.

Back Market

Tout le monde l’a un peu constaté, l’innovation n’est plus vraiment là ces dernières années sur le marché du smartphone classique. Bien sûr, il y a le nouveau format pliant et il y a les améliorations incrémentielles de performances ou de qualité photo, mais on est loin de l’âge d’or des bouleversements.

C’est particulièrement vrai chez Apple. Le géant de la tech a marqué un grand tournant avec l’iPhone X, puis une évolution en profondeur avec l’iPhone 12, avant d’itérer d’année en année jusqu’à l’iPhone 16. Au point où il devient un peu difficile de faire vraiment la différence entre le modèle de l’année et celui de l’an passé.

Cette tendance, Back Market l’a bien cernée et va s’y attaquer frontalement avec une large campagne promotionnelle. Joy Howard, directrice marketing de la plateforme, l’a dévoilée lors d’une conférence célébrant les 10 ans du groupe.

Ne répondez plus à la pression du « tout dernier modèle », poussée par des entreprises comme Apple qui lancent plusieurs versions d’un même appareil chaque année. Honnêtement, est-ce que vous avez vraiment besoin de ces mégapixels en plus ? De ce capteur en plus ? Ou un iPhone 12 ne ferait-il pas tout aussi bien le job ? Joy Howard

Back Market veut vous faire « downgrader »

La place de marché spécialisée dans le reconditionné a annoncé une nouvelle campagne marketing dans plusieurs pays dans le monde dont les États-Unis et la France.

Intitulée « flambant vieux », elle cherche à remettre en avant les produits Apple de ces dernières années et nous faire oublier le brillant de la nouveauté des iPhone 16.

Back Market n’hésite d’ailleurs pas à s’attaquer aux points abandonnés par Apple au fil des années. Vous voulez un smartphone compact ? L’iPhone 13 mini existe en reconditionné ! Vous voulez un port jack ? L’iPhone 6 est toujours là.

Avec toujours pour mot d’ordre qu’un smartphone acheté sur Back Market, c’est un coût environnemental en moins pour la planète en alternative à l’achat d’un smartphone flambant neuf.

À l’image d’un HMD, Back Market veut aussi jouer la carte de la nostalgie et du rétro. La campagne de pub devrait aussi faire la promotion des iPod ou encore des Game Boy, toujours prêts à procurer des heures de musique ou de jeu vidéo.