Cet opérateur vous propose d’économiser jusqu’à 160 euros sur un iPhone 16 Pro (et c’est déjà pas mal, non ?)

Disponible à la vente après son annonce début septembre, l’iPhone 16 vous attend d’ores et déjà sur les étals des principaux revendeurs. Chez RED, par exemple, qui vous permet de baisser la facture jusqu’à 160 euros.

Si personne ne conteste qu’Apple continue de produire des smartphones parmi les meilleurs du marché, difficile de ne pas frémir lorsque vient le moment de payer l’addition.

Il existe heureusement quelques moyens pour faire passer la pilule et adoucir l’addition. En achetant un iPhone 16 Pro chez RED, et en l’associant à l’un de leurs forfaits 5G sans engagement, il est, en effet, possible de réaliser une jolie économie. En l’occurrence, c’est une ristourne pouvant grimper jusqu’à 160 euros, en cumulant une offre de remboursement et une offre de reprise pour votre ancien appareil. De quoi faire descendre le prix de l’iPhone 16 Pro à 1 069 euros au lieu de 1 229 euros en temps normal.

iPhone 16 Pro : une jolie refonte sur le fond comme sur la forme

Comme l’on pouvait logiquement s’y attendre, cette fin d’année 2024 a été l’occasion pour Apple de présenter une nouvelle itération de son téléphone phare. Une nouvelle génération d’iPhone estampillée du chiffre 16 qui vient améliorer la formule bien établie du constructeur, et apporter quelques nouveautés à l’ensemble. Parmi eux, l’iPhone 16 Pro. Un modèle haut de gamme extrêmement séduisant sur le papier.

Reprenant le format et le design de la génération précédente avec ses bords arrondis et ses tranches plates, comme son châssis en titane, l’iPhone 16 Pro combine légèreté et solidité sans rogner sur l’esthétique. Mieux, cette année, Apple a retravaillé les bordures de ses écrans pour gagner en finesse et offrir une plus grande surface d’affichage. L’iPhone 16 Pro gagne aussi un tout nouveau bouton : le Camera Control. Un bouton qui, comme son nom le suggère, permet de contrôler les paramètres de l’appareil photo grâce à des fonctionnalités haptiques.

Le bouton « Camera Control » sur l’iPhone 16 Pro // Source : Apple

Si ces menus changements extérieurs se remarquent rapidement, les véritables nouveautés de cet iPhone 16 Pro, elles, ne se voient pas. Apple a, en effet, travaillé sur la fiche technique de son smartphone pour améliorer certains des points qui avaient pesé sur la génération précédente. L’autonomie et le refroidissement ont ainsi été améliorés pour une expérience impeccable cette année. Quant à la nouvelle puce, la A18 Pro, difficile de la prendre en défaut. Les performances sont au rendez-vous, et devraient le rester pour les années à venir.

Comment économiser jusqu’à 160 euros sur l’iPhone 16 Pro ?

Vous souhaitez faire l’acquisition d’un iPhone 16 Pro, mais ne souhaitez pas le payer plein pot ? C’est tout à fait possible grâce à l’offre qui se tient actuellement chez RED. L’opérateur propose une réduction pouvant aller jusqu’à 160 euros grâce à une double mécanique :

tout d’abord, une réduction de 80 euros sur le prix d’achat de l’iPhone 16 Pro via une offre de remboursement ;

ensuite, un bonus de reprise de 80 euros, qui s’ajoute à la valeur du smartphone échangé.

Les différents coloris des iPhone 16 Pro // Source : Apple

Pour profiter de ces offres, et des réductions associées, il vous suffit de vous rendre sur le site de RED, et de combiner l’iPhone 16 Pro avec un forfait sans engagement proposé par l’opérateur. En l’occurrence, le forfait 5G 100 Go (à 7,99 euros par mois), vous permet d’obtenir un iPhone 16 Pro à 1 069 euros au lieu de 1 229 euros si vous profitez du bonus de reprise maximal.

Que propose le forfait 5G 100 Go de RED ?

Avec son forfait 5G 100 Go, RED propose une offre qui va droit au but et mise sur la simplicité autant que l’efficacité. Sans engagement, et disponible pour 7,99 euros par mois, ce forfait couvre tous besoins que pourrait rechercher un utilisateur de smartphone en 2024. En optant pour ce forfait, vous pouvez prétendre, chaque mois, à :

100 Go d’internet mobile en 5G sur le réseau SFR ;

des appels illimités 7 jours sur 7 vers les mobiles et les fixes en France Métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte) ;

des SMS et MMS illimités 24 heures sur 24 vers tous les opérateurs en France Métropolitaine ;

des appels, SMS et MMS illimités depuis l’UE et les DOM, ainsi que 22 Go d’internet mobile durant vos déplacements sur ces mêmes territoires.

En optant pour la conservation du numéro, et en fournissant votre numéro RIO lors de l’inscription, vous pourrez vous défaire de toutes les formalités et laisser RED s’en charger à votre place.

Sachez enfin qu’en ce moment, RED offre la carte SIM (physique ou virtuelle) à tous ses abonnés. Vous n’aurez donc rien de plus à débourser que le prix de votre abonnement et celui de votre smartphone lors de la commande.