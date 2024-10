Tout juste sorti, l’iPhone 16 profite déjà d’une belle remise avec ce forfait

Tout juste officialisé, l’iPhone 16 débarque chez Bouygues Telecom à un prix très doux. Pour son lancement, l’opérateur le propose à seulement 661,90 euros, sous réserve de l’associer à son forfait phare de 150 Go.

La marque à la pomme a présenté son iPhone 16 lors de sa grand-messe annuelle du 9 septembre. Plus performante et plus endurante que la précédente, cette nouvelle génération s’enrichit aussi de belles avancées, tant au niveau de l’interface que de la photo.

Lancé par Apple à 969 euros, l’iPhone 16 profite d’une belle offre de lancement chez Bouygues Telecom. En optant pour son forfait 150 Go à 34,99 euros par mois, l’opérateur vous permet de l’obtenir à seulement 661,90 euros (après ODR de 80 euros). Vous pouvez aussi le régler en plusieurs fois à crédit à raison d’un premier versement de 1 euro suivi de 24 mensualités de 30,28 euros.

Un iPhone 16 oui, mais à prix doux

Chaque génération d’iPhone embarque son lot de nouveautés et cette année, l’iPhone 16 a été gâté. En plus d’arriver avec des teintes inédites comme le rose, le vert sarcelle et le bleu outremer, l’iPhone 16 gagne deux touches latérales : un bouton d’action faisant office de raccourci pour l’application de votre choix et un bouton dédié à la photo.

Sur ce point, l’implantation de la puce A18, jugée 30 % plus rapide que celle de l’iPhone 15, offre de belles améliorations en matière de traitement de l’image. De nouveaux styles avec des tons plus riches, plus nuancés et plus réalistes sont désormais suggérés à chaque prise de vue. De quoi sublimer les clichés pris avec le double capteur de 48 et 12 mégapixels.

L’iPhone 16 décliné dans ses divers coloris // Source : Apple

Les vidéos ne sont pas en reste, l’ensemble filmant jusqu’en 4K à 60 ips et bénéficiant de deux nouvelles fonctionnalités : l’enregistrement spatial 3D et le Mix audio. Très pratique, cette dernière permet de moduler isolément chaque voix et de réduire les bruits environnants.

La personnalisation de l’écran est aussi à son comble sur ce modèle. Grâce à iOS 18, l’utilisateur obtient un thème unifié, un centre de contrôle hautement personnalisable et davantage de raccourcis disponibles sur son écran de verrouillage.

Un thème adapté au fond d’écran pour une harmonie de l’interface // Source : Apple

Enfin, l’autonomie gagne près de 2 heures et atteint désormais 22 heures en utilisation standard. Au besoin, 30 minutes de charge sans fil à 25 W offrent 50 % de batterie supplémentaire.

À l’occasion de sa sortie, l’iPhone 16 profite d’une offre compétitive chez Bouygues Telecom. En l’associant à son forfait de 150 Go, le dernier-né d’Apple est accessible à seulement 661,90 euros au lieu de 969 euros.

Le plein de gigaoctets pour ne jamais en manquer sur son iPhone 16

Pour obtenir l’iPhone 16 à 661,90 euros (après ODR de 80 euros), il suffit de souscrire au forfait Avantages Smartphones de 150 Go de Bouygues Telecom.

L’iPhone 16 tombe à 661,90 euros s’il est acquis avec le forfait de 150 Go de Bouygues Telecom // Source : Bouygues Telecom

Disponible à 34,99 euros par mois (29,99 euros par mois pour les clients BBox), cette offre mobile des plus généreuses comprend :

150 Go de données mobiles utilisables en France, en Europe, dans les DOM et en Suisse ;

dont 30 Go utilisables à l’international dans 10 pays dont les États-Unis, le Canada, la Tunisie, ou encore la Chine ;

les appels et SMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis et vers l’Europe, les DOM et la Suisse ;

les appels et SMS illimités vers les fixes basés dans + de 120 destinations ;

la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom ;

une seconde carte SIM pour accéder à internet avec son forfait depuis une tablette ;

24 mois d’abonnement à la solution de cybersécurité Norton.

Et pour gagner en sérénité, Bouygues Telecom s’engage à vous prêter un smartphone de remplacement en cas de perte, de vol, de casse ou de panne de votre iPhone 16.

Le reste de la gamme également à prix léger chez Bouygues Telecom

En marge de l’iPhone 16, Bouygues Telecom propose également les iPhone 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max à prix réduit avec son forfait Avantages Smartphones de 150 Go :