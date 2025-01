Avec 300 euros de réduction, le nouveau HONOR Magic7 Pro est déjà une excellente affaire

À peine lancé, le tout dernier smartphone premium d’HONOR est déjà proposé à un tarif avantageux. Et c’est sans compter la paire d’écouteurs sans fil offerte.

L’année 2025 s’annonce comme un grand cru pour l’intelligence artificielle et ce n’est pas HONOR qui dira le contraire. Avec son nouveau HONOR Magic7 Pro, le constructeur mise sur un produit dopé à l’IA, qui ne fait pas l’impasse sur les performances et la photographie.

Par ailleurs, HONOR vous permet d’acquérir son nouveau fleuron à un tarif très préférentiel jusqu’au 31 janvier. En effet, le constructeur applique une remise de 300 euros qui fait chuter le prix du HONOR Magic7 Pro à 999 euros au lieu de 1299 euros. Mieux, le fabricant glissera ses écouteurs Earbuds Open gratuitement dans le colis.

Un design signature

Comme souvent chez HONOR, le design des smartphones est reconnaissable entre mille. Sur ce nouveau modèle, pas de surprise, on retrouve les éléments signature du constructeur.

Le module photo est toujours rond et joliment intégré dans un cerclage fin en métal. Le tout est posé sur un dos en verre qui assure une bonne résistance aux chocs. Le constructeur a par ailleurs choisi de proposer son HONOR Magic7 Pro en trois coloris : noir, gris lunaire et bleu céleste.

L’avant a également été travaillé avec la présence d’un revêtement en verre NanoCrystal Shield résistant à tout ou presque. Il est aussi certifié IP69 qui lui permet, en plus d’une résistance à l’eau et à la poussière, de résister aux hautes températures. Vous pouvez ainsi renverser votre café corsé et brûlant sans vous soucier d’avoir abîmé votre téléphone.

Un smartphone pensé pour les photographes

À l’image des précédents modèles, HONOR a mis l’accent sur l’appareil photo pour proposer une expérience utilisateur toujours plus aboutie. Le constructeur a d’ailleurs pris cette année le virage de l’IA avec succès.

Pour cela, HONOR s’appuie sur le processeur Snapdragon 8 Elite, pensé pour optimiser les fonctionnalités IA comme l’AI HONOR Image Engine. Grâce à cette technologie, le HONOR Magic7 Pro peut extraire le meilleur de vos clichés, améliorer la netteté, la lumière, les contrastes et faire ressortir tous les détails de vos images.

Le module photo du HONOR Magic7 Pro. // Source : HONOR

Et si l’on retrouve ces optimisations IA sur l’ensemble des modes photo, c’est probablement le mode portrait qui en tire le plus partie. Polyvalent, il fait appel à l’ensemble des capteurs pour proposer d’excellents résultats avec toutes les focales.

Quelque soit la focale, les portraits du HONOR Magic7 Pro sont nets et professionnels. // Source : HONOR

Que vous utilisiez le capteur principal, le zoom optique ou le téléobjectif numérique x16, vous serez assurés d’avoir une image nette, avec des couleurs éclatantes et un arrière-plan habilement flouté. Mieux, de nuit, l’appareil photo assure également une excellente gestion de l’espace colorimétrique ainsi qu’un rendu lumineux rigoureux.

Outre les optimisations IA, le HONOR Magic7 Pro est par ailleurs équipé de trois capteurs arrière performants :

un grand capteur principal 1/1.3 pouce avec une définition de 50 mégapixels et une stabilisation optique ;

un capteur de 200 mégapixels couplé à un téléobjectif intégrant un zoom optique x3 et un zoom numérique x100 ;

un capteur de 50 mégapixels couplé à une optique ultra-grand-angle.



Le HONOR Magic7 Pro. // Source : HONOR

HONOR a enfin pensé aux amateurs de photographie sportive grâce à son modèle de suivi du mouvement. Non seulement l’appareil peut capturer en rafales jusqu’à 10 photos par seconde, mais en plus l’appareil assure la prise de vue avec bokeh, même avec le zoom x10. De quoi immortaliser des scènes en mouvement de loin, avec un effet de profondeur de champ professionnel.

L’IA au service de la performance

Il n’y a évidemment pas que la photographie qui a profité des optimisations IA chez HONOR. Grâce à la présence du processeur Snapdragon 8 Elite, c’est tout le téléphone qui profite en la matière.

L’écran OLED LPTO de 6,8 pouces d’abord, puisqu’il profite d’un rendu colorimétrique boosté à l’IA grâce au système Super Dynamic Vivid Display. Le confort visuel est également assuré par Natural Light Eye Comfort Display qui adapte la température des couleurs à l’environnement dans lequel vous vous trouvez.

L’écran du HONOR Magic7 Pro. // Source : HONOR

Côté logiciel, l’IA est là pour améliorer l’interface MagicOS 9 avec Android 15, notamment grâce à la présence de Google Gemini. Outre l’outil d’assistant vocal du géant américain, HONOR propose aussi ses propres outils IA comme la traduction assistée par IA, l’édition intelligente de vos photos ainsi que la prise de notes intelligente.

L’autonomie, elle aussi, tire parti de l’intelligence artificielle pour gagner en performances. La batterie de 5 270 mAh profite d’un système de gestion d’énergie exclusif qui lui permet d’améliorer sensiblement la durée de vie entre deux recharges. D’autant qu’avec une charge rapide filaire à 100 W, et à 80 W sans fil, 42 minutes suffisent pour passer de 0 à 100 %.

Une offre de lancement à ne pas louper

Jusqu’au 31 janvier, le HONOR Magic7 Pro profite d’une très belle offre de précommande. En plus d’une réduction de 300 euros faisant diminuer son prix de 1299 à 999 euros, des écouteurs Earbuds Open sont offerts contre présentation de la preuve d’achat du smartphone.

Les distributeurs et opérateurs proposent, eux aussi, des offres alléchantes :