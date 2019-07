Quels sont les smartphones préférés des lecteurs de FrAndroid ? Si jamais vous vous posiez la question, voici le Top 10 des téléphones les plus consultés sur FrAndroid la semaine dernière, avec toujours une énorme domination de la part de Samsung et de sa gamme A.

Nous mettons un point d’honneur à tenir au mieux à jour notre base de données de fiches produit. Vous pouvez y retrouver de nombreuses informations sur les smartphones du moment, comme leur fiche technique, leur test ainsi que toutes les actualités qui leur sont relatives.

Chaque semaine, nous recensons les 10 smartphones qui ont le plus attiré votre attention et générés le plus de lectures. Voici donc le Top 10 des smartphones les plus populaires sur FrAndroid sur la semaine du 15 au 21 juillet 2019.

Samsung écrase la concurrence

Une nouvelle semaine s’écoule sans que Samsung rencontre de résistance particulière. Cette année, sa nouvelle gamme Galaxy A a réussi à s’imposer, aussi bien en quantité qu’en qualité et cela se ressent dans la popularité des produits de la marque dans notre TOP.

Le podium est donc tenu par les Galaxy A50, A10 et A30 (dans cet ordre). Les deux premiers sont d’excellents représentants dans leur gamme de prix tandis que le troisième attire la curiosité. Notre test a démontré en revanche qu’il était peut-être un peu décevant par rapport à son tarif.

Un peu plus bas, aux 6e et 7e places, on retrouve les Galaxy A80 et A70 qui tentent de rivaliser avec le haut de gamme du constructeur. Ils y arrivent bien au moins en termes de popularité et de curiosité puis que le Samsung Galaxy S10+ n’est présent qu’en 10e position, talonné par le Galaxy A20.

Huawei remonte doucement

Dans ce classement, on retrouve également les deux derniers smartphones haut de gamme de Huawei : les P30 Pro et P30, occupant respectivement les 4e et 5e places. C’est donc une progression lente après les 5e et 6e places de la semaine dernière. Après avoir dégringolé à la suite de l’affaire Trump, la marque reprend peu à peu du poil de la bête et revient donc dans la course. Sa position reste néanmoins encore très minoritaire par rapport au début d’année.

Enfin, les 8e et 9e positions sont occupées par les Xiaomi Mi 9 et Redmi Note 7, deux smartphones qui sont parmi les meilleurs rapports qualité/prix de leur catégorie respective.

Les 10 meilleurs smartphones sur FrAndroid