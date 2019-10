Article sponsorisé par Gearbest

À peine commercialisé, le OnePlus 7T reçoit déjà une baisse de prix très conséquente qui fait de lui l'un des meilleurs rapports qualité-prix dont il est possible de profiter actuellement.

Le OnePlus 7T 256 Go à 462 euros

Le OnePlus 7T est probablement l’un des meilleurs smartphones de l’année, et pour une simple raison : l’ajout d’un écran 90 Hz. Auparavant réservé à la version Pro, l’écran AMOLED de 6,55 pouces est un véritable plaisir à utiliser au quotidien, puisque l’affichage y est bien plus fluide que sur d’autres dalles. Et bien entendu, on retrouve dans ce OnePlus 7T tout ce qui fait la force de la marque : fluidité et performances sans faille, finitions de qualité et autonomie confortable. La triple caméra arrière reste tout à fait convenable, même si elle n’est pas encore à la hauteur des meilleurs flagships du moment.

Proposé sur le site de OnePlus au prix de 599 euros dans sa version 128 Go, le OnePlus 7T est affiché à 462 euros dans version 256 Go sur Gearbest. Pour profiter de ce prix, il suffit de rentrer le code GBOP7TG8256 lors du paiement. Une excellente affaire pour un téléphone qui vient tout juste de sortir.

Et si vous n’avez que faire de l’écran 90 Hz du OnePlus 7T, sachez que le OnePlus 7 256 Go est lui disponible au prix de 360 euros avec le code GBOP7GEUR.

La trottinette Xiaomi M365 Pro à 427 euros (livraison rapide)

La trottinette Xiaomi M365 Pro est une digne évolution de la M365. Cette version Pro (une appellation décidément très à la mode) reprend le même design que la version classique de la trottinette Xiaomi qui donne une réelle impression de solidité et de sécurité. En vérité, les nouveautés qu’apporte cette Xiaomi M365 Pro sont invisibles : la puissance est accrue, mais la vitesse max est bridée à 26 km/h pour répondre aux législations en vigueur, et l’autonomie bondit pour atteindre jusqu’à 45 kilomètres.

Proposée au prix de 499 euros sur le site français de Xiaomi, la trottinette M365 Pro (aussi appelée Mi Electric Scooter Pro) est affichée au prix de 427 euros sur Gearbest avec le code V3950AFBEE18D000. La livraison se fait depuis la Pologne, et le colis devrait arriver entre 2 et 5 jours après l’achat.

Redmi Note 8 Pro à 214 euros

La gamme Redmi Note de Xiaomi est bien connue pour proposer des smartphones à d’excellents rapports qualité-prix, et le Redmi Note 8 Pro ne déroge pas à cette règle. C’est même le smartphone le plus puissant qu’il est possible d’acheter dans cette gamme de prix grâce au SoC MediaTek Helio G90T taillé pour les jeux mobiles. Pour alimenter le tout, le Redmi Note 8 Pro intègre une très grande batterie de 4500 mAh à la hauteur des attentes : il peut durer deux jours en cas d’usage modéré, et il tiendra toujours une journée complète même en cas d’usage intensif.

Il est difficile de ne pas conseiller le Redmi Note 8 Pro dans cette gamme de prix, surtout lorsqu’il est en promotion. Aujourd’hui sur Gearbest, son prix descend à 214 euros grâce au code GBNOTE8P1.

