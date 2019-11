Article sponsorisé par Bouygues Telecom

La semaine du Black Friday est sans conteste le meilleur moment pour prendre un nouveau smartphone. Jusqu’au lundi 2 décembre, Bouygues Telecom propose une remise immédiate de 100 euros sur certains smartphones haut de gamme. Voici comment en profiter.

Pendant le Black Friday, Bouygues Telecom propose une remise de 100 euros sur une sélection de smartphones haut de gamme, comme le Huawei P30, le Galaxy S10e, le OnePlus 7T Pro, le Samsung Galaxy Note 10 et Note 10 + ou encore l’iPhone XR. Il est ainsi possible d’acquérir certains de ces smartphones à partir de 1 euro en souscrivant parallèlement à un forfait Sensation Avantages Smartphone 70 Go et en entrant le code BLACKWEEK au moment de payer. Ce code permet de bénéficier de 100 euros de remise immédiate sur les smartphones cités plus haut.

Les offres se retrouvent sur la page dédiée au Black Friday de Bouygues Telecom.

100 euros de remise sur le Huawei P30 ou le OnePlus 7T Pro chez Bouygues Telecom

Le Huawei P30 à partir de 1 euro

Comme le notait la rédaction de FrAndroid en avril dernier, le Huawei P30 est l’un des meilleurs smartphones compacts de cette année. Il dispose à la fois d’un design soigné et haut de gamme avec son écran OLED de 6,1 pouces, sa coque en verre et contour en métal, mais aussi d’une fiche technique musclée.

Le Huawei P30 embarque en effet une puce haut de gamme (le Kirin 980), un espace de stockage très confortable (128 Go) et surtout un triple capteur photo performant. Un appareil photo qui brille à la fois quand la lumière est bonne, mais aussi en basse luminosité. On vous conseille d’aller faire un tour dans la rubrique photo du test de l’appareil pour vous faire une idée des prouesses qu’il est capable de réaliser.

Bref, le Huawei P30 est sans conteste l’un des meilleurs smartphones haut de gamme de cette année. Et il est possible de bénéficier d’une remise immédiate de 100 euros sur celui-ci.

En souscrivant à un forfait Bouygues Telecom Sensation Avantages Smartphone 70 Go avec un engagement de 24 mois, il est ainsi possible d’acheter le Huawei P30 à 1 euro. Il faut toutefois ajouter un étalement de paiement de 8 euros par mois pendant 24 mois. Pour bénéficier de cette offre, il est nécessaire d’entrer le code BLACKWEEK au moment de payer, dans le panier.

Le Huawei P30 à partir de 1 euro chez Bouygues Telecom

100 euros de remise immédiate sur le Samsung Galaxy S10e, le OnePlus 7T Pro ou l’iPhone XR

Le Huawei P30 n’est pas le seul à bénéficier d’une remise de 100 euros sur son prix d’achat. Bouygues Telecom profite du Black Friday pour proposer cette remise sur d’autres smartphones haut de gamme comme le Galaxy S10e, qui passe également à 1 euro, le OnePlus 7T Pro, à partir de 49,90 euro ou l’iPhone XR qui est disponible à partir de 1 euro également. Avec cette offre, le Galaxy Note 10 peut être acquis à partir de 249,90 euros et le Galaxy Note 10+ à partir de 399,90 euros.

Comme pour le Huawei P30, cette remise s’applique lors de la souscription n’importe quel Forfait Sensation Avantages Smartphone durant 24 mois (quel que soit le forfait, de 50 Mo à 100 Go) de Bouygues Telecom en utilisant le code BLACKWEEK.

Notez enfin qu’il est possible de faire encore baisser le prix de ces smartphones haut de gamme en profitant de l’offre de reprise d’un ancien smartphone chez Bouygues Telecom. De base, cette offre de reprise peut varier de 70 à 100 euros. Mais si vous décidez de revendre votre ancien mobile à l’opérateur, il est possible de la faire encore augmenter. Par exemple, revendre un Galaxy S7 en bon état permet de faire 145 euros d’économies supplémentaires sur un OnePlus 7T Pro. Avec la remise immédiate de 100 euros du code BLACKWEEK, son prix passe alors à 4,9 euros !

Découvrir tous les smartphones haut de gamme en promotion chez Bouygues Telecom

6 mois de Spotify Premium offerts avec le Forfait Sensation 70 Go

Le Forfait Sensation 70 Go est un forfait particulièrement généreux. Il comprend de base :

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers le DOM.

Une enveloppe mensuelle de 70 Go de données.

En Europe, appels, SMS et MMS illimités ainsi que 30 Go de données à utiliser chaque mois.

À cela s’ajoutent des services supplémentaires inclus gratuitement dans l’offre, à savoir :

Un accès premium à L’équipe

Un accès à plus de 1000 magazines via l’application LeKiosk

Internet illimité le week-end. Tous les gigaoctets que vous consommez ne sont pas décomptés de votre enveloppe de data en 4G

En cas de panne ou de casse du téléphone, Bouygues Télécom propose un prêt gratuit de smartphone équivalent

Enfin, depuis quelques semaines, Bouygues Telecom offre gratuitement 6 mois d’abonnement premium à Spotify pour toute souscription à un forfait Sensation Avantage Smartphone, et ce, dès le forfait 5 Go à 14,99 euros par mois. Le forfait 70 Go en profite également.

Retrouvez tous les détails de l’offre Black Friday sur la page spéciale mise en place pour la Black Week.

Découvrir les offres spéciales Black Friday de Bouygues Telecom

