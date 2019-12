Pensez aux produits reconditionnés pour vos cadeaux de Noël : l’iPhone X est à partir de 493 euros

Il ne faut pas se sentir gêné d'offrir des appareils high-tech reconditionnés à Noël. Chez Back Market, ils sont comme neufs, avec une garantie de 6 à 24 mois et livrés rapidement pour arriver le jour J au pied du sapin.

Il ne reste plus que quelques semaines pour faire les derniers cadeaux de Noël. Comme chaque année, il faut trouver les meilleurs cadeaux à offrir, tout en maitrisant son budget. Pour y parvenir, le marché du reconditionné est une option à considérer. Celui-ci permet d’offrir de beaux cadeaux à des prix plus intéressants, tout en conservant des garanties et des services similaires aux produits neufs. Sans oublier qu’acheter du reconditionné, c’est donner une seconde vie à des produits plutôt que d’acheter du neuf, ce qui fait économiser des ressources à la planète.

Cette année, Back Market propose une boutique dédiée aux cadeaux de Noël qui s’adapte à votre budget. Surtout, cette boutique virtuelle permet de filtrer les cadeaux potentiels en fonction de l’âge ou de la personnalité de la personne à qui vous voulez faire plaisir.

L’iPhone X 64 Go à partir de 493 euros

Faut-il encore présenter l’iPhone X ? Le smartphone d’Apple sorti il y a maintenant deux ans reste toujours dans le coup, notamment grâce à son design premium qui est encore utilisé aujourd’hui sur l’iPhone 11 Pro. À l’avant, on retrouve une excellente dalle AMOLED de 5,8 pouces très lumineuse et à la colorimétrie fidèle. Elle est découpée d’une grosse encoche certes, mais celle-ci accueille le système de déverrouillage le plus avancé et sécurisé qui soit sur un smartphone : FaceID. Enfin, la double caméra arrière et la puce A11 qui l’équipent étaient parmi les meilleures en 2017, et ce couple reste encore tout à fait valable en 2019.

Il est devenu très difficile de trouver un iPhone X sur le marché du neuf. En revanche, on en trouve beaucoup sur Leboncoin, mais avec aucune garantie sur son fonctionnement et sa vie passée. La meilleure solution est de se diriger vers Back Market : le produit est vérifié en détail, et les pièces usagées sont remplacées. Surtout, passer par Back Market permet de jouir d’une garantie allant de 6 à 24 mois selon les modèles. Dans un état Stallone (coque avec quelques rayures ou impacts et microrayures sur l’écran), l’iPhone X reconditionné est affiché à un prix démarrant à 493 euros avec une garantie de 6 mois. Dans un bon état (microrayures sur la coque et écran comme neuf), il ne coûte que 5 euros de plus, soit 498 euros avec une garantie de 12 mois.

L’iPhone 8 à partir de 375 euros

L’iPhone 8 est sorti au même moment que l’iPhone X, et ils partagent tous les deux la même fiche technique. La différence se trouve au niveau du design : l’iPhone 8 reprend l’ancien châssis des smartphones d’Apple avec un format très compact. Il est donc le dernier représentant valable de cette époque bientôt révolue. L’iPhone 8 peut donc convenir aux personnes avec des budgets serrés, mais aussi à celles qui ne supportent pas avoir un écran qui occupe toute la face avant (oui, il en reste).

L’iPhone 8 reconditionné (bon état) est disponible à un prix d’environ 375 euros sur Back Market, avec une garantie de 12 mois. S’il n’y a pas d’offres satisfaisantes, il ne faut pas hésiter à revenir régulièrement sur la fiche du produit pour en découvrir de nouvelles.

Le Dyson V8 Absolute à partir de 319 euros

Même s’il peut être mal vu d’offrir un aspirateur à Noël, de nombreuses personnes seraient heureuses d’avoir un aspirateur Dyson sous le sapin. La marque a réussi à créer de l’envie autour d’un produit autrefois jugé quelconque et ennuyeux, en façonnant un design unique et en intégrant des technologies avancées. Le Dyson V8 est un aspirateur balai polyvalent, puissant et maniable. Tant de qualités qui feront presque oublier que passer l’aspirateur est une corvée.

La particularité de Dyson sur Back Market, c’est que les produits sont reconditionnés par les équipes de Dyson elles-mêmes. Ils sont ainsi vendus avec l’emballage officiel, et l’appareil comme les accessoires sont comme neufs avec une garantie de 12 mois. Le Dyson V8 est affiché à 319 euros sur Back Market, soit 80 euros de moins que sur le site officiel.

Offrir un cadeau reconditionné est une bonne idée

Il ne faut plus avoir honte d’offrir un cadeau reconditionné. Le marché est à maturité et propose de nombreuses garanties qui rassurent. Chez Back Market, les produits sont reconditionnés par des experts contrôlés afin qu’ils suivent un strict cahier des charges. La garantie d’un produit acheté sur le site de Back Market s’étale de 6 à 24 mois et sera assurée en 2020 par 70 personnes dédiées à cette mission. En 5 ans, Back Market est parvenu à diviser par deux le nombre de retours, signe que l’entreprise s’efforce toujours d’améliorer la qualité des produits.

Acheter un cadeau sur Back Market, c’est donc un excellent moyen de mieux maitriser son budget alloué aux cadeaux de Noël, car les produits reconditionnés sont moins chers que les neufs. D’autant plus que la livraison peut se faire en 24 heures seulement, et si le cadeau ne plait pas, vous avez jusqu’à 14 jours pour retourner votre article.