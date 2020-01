Xiaomi Mi Note 10 : le smartphone à 5 capteurs est désormais autour des 400 euros

L’année dernière, Xiaomi bousculait le marché du mobile avec le lancement du Mi Note 10, premier smartphone à embarquer un module photo de 5 capteurs, dont un capteur de 108 mégapixels. Aujourd’hui, cet excellent milieu de gamme voit son prix chuter à 406 euros sur Gearbest.

Lors de son déploiement sur le marché fin 2019, on aurait pu penser que le Mi Note 10 s’inscrirait dans la droite ligne de la prolifique gamme de Mi 9 de Xiaomi. C’était sans compter sur le constructeur chinois qui semble avoir voulu profiter de ce lancement pour inaugurer une nouvelle série, tant le design du Mi Note 10 se démarque de ses prédécesseurs.

Performant sur de nombreux points, le Xiaomi Mi Note 10 reste tout de même un smartphone abordable. Grâce au code GBXMNTFR01, le Mi Note 10 (6+128 Go, dans sa mouture noire) est aujourd’hui vendu 406 euros par Gearbest.

Un accent mis sur la photo

Le Mi Note 10 dispose de performances plus qu’honorables, grâce à la présence d’un SoC Snapdragon 730G et de 6 à 8 Go de mémoire vive. Mais c’est surtout au niveau de la photographie que le Mi Note 10 se démarque. Il faut dire que Xiaomi n’a pas lésiné en intégrant pas moins de 5 capteurs photo à l’arrière du téléphone. En résulte une très bonne qualité d’image, notamment grâce à la présence d’une caméra de 108 mégapixels. Pour le reste, le Xiaomi Mi Note est particulièrement agréable à prendre en main, bien que l’on regrette l’absence d’un port carte microSD. Et n’oublions pas la batterie de 5 260 mAh qui confère au téléphone une autonomie incroyable.

