Samsung Galaxy S20 : 200 euros de remise avec un forfait Sensation Bouygues Telecom

Bouygues Telecom propose actuellement deux remises de 100 euros pour l'achat d'un Samsung Galaxy S20 avec un forfait Sensation. Tous les modèles sont concernés par cette offre, en version 4G ou 5G.

Commercialisés en mars dernier, les trois Samsung Galaxy S20 sont parmi les meilleurs smartphones du moment. Il combine de belles innovations, comme l’écran à 120 Hz, d’importantes capacités en photo ainsi qu’un support de la 5G.

Les Samsung Galaxy S20 sont disponibles chez Bouygues Telecom, et leurs prix sont très intéressants grâce à plusieurs offres cumulables. Tout d’abord le code promo BOUYGUES100 permet d’économiser directement 100 euros sur l’achat d’un Samsung Galaxy S20 avec un forfait Sensation. Ensuite, une offre de remboursement de 100 euros est elle aussi disponible, et valable jusqu’au 21 juin. Enfin, vous pouvez même cumuler le bonus de reprise de 70 euros si vous souhaitez faire reprendre votre smartphone par Bouygues Telecom.

Découvrir les offres de Bouygues Telecom sur les Samsung Galaxy S20 BOUYGUES100

Quelles sont les offres de Bouygues Télécom sur les 5 versions des Samsung Galaxy S20 ?

Cette année, le Galaxy S20 est disponible en 5 versions. En fait, les Galaxy S20 et S20+ se déclinent en version 4G et 5G, tandis que la version Ultra est déjà compatible avec la 5G. Voici les principales différences entre les appareils.

Le Samsung Galaxy S20 à partir de 219,90 euros

Le Samsung Galaxy S20, pour commencer, est le plus compact des trois appareils. Il dispose d’un écran de 6,2 pouces et affiche des dimensions de 69,1 × 151,7 × 7,9 mm pour un poids de 163 grammes. C’est un appareil très compact et léger qui tient parfaitement dans la main et dont la quasi-totalité de l’écran est accessible avec le pouce.

Le Samsung Galaxy S20 est disponible en deux versions chez Bouygues Telecom : en version 4G et en version 5G, ce qui lui assure une compatibilité avec les futurs réseaux mobiles à venir cette année chez Bouygues Telecom.

Dans sa version 4G, le Samsung Galaxy S20 est disponible au prix de 219,90 euros seulement en l’associant à un forfait Sensation Avantages 50 Go et en le cumulant avec l’ODR et le code promo BOUYGUES100. Un étalement de paiement de l’ordre de 8 euros par mois s’ajoutera alors au forfait pendant 24 mois. Le forfait quant à lui revient à 24,99 euros les 12 premiers mois puis 39,99 euros la deuxième année.

Dans sa version 5G, le Samsung Galaxy S20 5G est disponible au prix de 279,90 euros seulement en l’associant à un forfait Sensation Avantages 50 Go et en le cumulant avec l’ODR et le code promo BOUYGUES100. Un étalement de paiement de l’ordre de 8 euros par mois s’ajoutera alors au forfait pendant 24 mois. Le forfait quant à lui revient à 24,99 euros les 12 premiers mois puis 39,99 euros la deuxième année.

Le Samsung Galaxy S20+ à partir de 319,90 euros

Le Samsung Galaxy S20+ est le grand frère du Galaxy S20. Il dispose d’un écran plus grand (6,7 pouces) et d’un capteur photo TOF en plus. Il se destine donc aux gens qui consomment beaucoup de contenu sur leur téléphone grâce à son grand écran. Malgré sa batterie de 4500 mAh, son poids reste contenu : 186 grammes seulement.

Là encore, le Samsung Galaxy S20+ est disponible en deux versions : 4G et 5G.

Dans sa version 4G, le Samsung Galaxy S20+ est disponible au prix de 319,90 euros seulement en l’associant à un forfait Sensation Avantages 50 Go et en le cumulant avec l’ODR et le code promo BOUYGUES100. Un étalement de paiement de l’ordre de 8 euros par mois s’ajoutera alors au forfait pendant 24 mois. Le forfait quant à lui revient à 24,99 euros les 12 premiers mois puis 39,99 euros la deuxième année.

Dans sa version 5G, le Samsung Galaxy S20+ 5G est disponible au prix de 399,90 euros seulement en l’associant à un forfait Sensation Avantages 50 Go et en le cumulant avec l’ODR et le code promo BOUYGUES100. Un étalement de paiement de l’ordre de 8 euros par mois s’ajoutera alors au forfait pendant 24 mois. Le forfait quant à lui revient à 24,99 euros les 12 premiers mois puis 39,99 euros la deuxième année.

Le Samsung Galaxy S20 Ultra à partir de 829,90 euros

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est la version la plus luxueuse et la plus complète des trois appareils. Et pour cause, il concentre tout le savoir-faire technologique de Samsung du moment. C’est un smartphone immense de 6,9 pouces, dont la principale particularité est de bénéficier d’un appareil photo dernier cri. Contrairement aux deux autres Galaxy S20, il bénéficie d’un capteur principal de 108 mégapixels, d’un capteur grand-angle de 12 mégapixels et enfin d’un téléobjectif de 48 mégapixels permettant un zoom ×10 sans perte et un zoom ×100 numérique particulièrement impressionnant. Enfin, le Galaxy S20 Ultra ne comporte qu’une seule version, en 5G.

Ce smartphone très haut de gamme est disponible au prix de 829,90 euros en l’associant à un forfait Sensation Avantages 50 Go et en le cumulant avec l’ODR. Un étalement de paiement de l’ordre de 8 euros par mois s’ajoutera alors au forfait pendant 24 mois. Le forfait quant à lui revient à 24,99 euros les 12 premiers mois puis 39,99 euros la deuxième année.

Quelles sont les principales nouveautés des Samsung Galaxy S20 ?

Pour son Galaxy S20, Samsung a globalement repris le design du Galaxy S10 de l’année dernière. C’est une bonne chose puisque l’on retrouve un écran (toujours AMOLED) qui couvre 90 % de la façade avant, avec une caméra frontale qui perce toujours l’écran. Celle-ci est toutefois située au centre du bord supérieur et non plus dans le coin droit.

Un écran à 120 Hz, pour plus de fluidité

L’une des nouveautés les plus intéressantes du Galaxy S20, quelle que soit sa version, concerne justement l’écran. Cette année, son taux de rafraîchissement est de 120 Hz. Cela signifie que son écran est capable d’afficher jusqu’à 120 images par seconde. Dans les faits, ce nouvel écran donne la sensation d’avoir un affichage beaucoup fluide. Il sera alors difficile de revenir à un écran de 60 Hz (standard sur les autres smartphones) par la suite.

Une fiche technique haut de gamme

Le Galaxy S20, le Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra embarquent tous les trois la même fiche technique. Dans leur version de base, ils disposent donc de 128 Go d’espace de stockage (extensible par le biais d’une carte microSD) et de 8 Go de RAM. Ils sont animés par une puce de dernière génération, Exynos 990, gravé en 7nm, ce qui assure une meilleure autonomie à l’appareil.

Des capteurs photo plus musclés

Samsung a beaucoup travaillé la partie photo des Galaxy S20. Le Galaxy S20 et S20+ disposent du même bloc photo, qui contient un capteur principal de 12 mégapixels, un capteur de 64 mégapixels pour des photos plus détaillées, le zoom et les vidéos 8K et enfin un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels. Le Galaxy S20+ a toutefois droit à un quatrième capteur, un capteur TOF pour mieux gérer la profondeur de champ sur le mode portrait.

Dans les faits, ces nouveaux capteurs photo permettent aux Galaxy S20 et S20+ de bénéficier d’un zoom ×3 sans perte et d’un zoom numérique jusqu’à ×30. Une première pour les appareils Samsung. Évidemment ces nouveaux capteurs promettent une qualité photo encore plus impressionnante que l’année passée avec le Galaxy S10.

Une autonomie revue à la hausse

Le dernier point notable des Galaxy S20 provient de la batterie. Samsung a considérablement gonflé la capacité de la batterie de ses nouveaux flagships. Le Galaxy S20 embarque ainsi une batterie de 4000 mAh (contre 3500 mAh sur le Galaxy S10) et une batterie de 4500 mAh sur le Galaxy S20+ (contre 4100 mAh sur le Galaxy S10+). Le Galaxy S20 Ultra a quant à lui droit à une batterie de 5000 mAh.

Le forfait Sensation Avantages 50 Go de Bouygues Telecom en détail

Le Forfait Sensation Avantages 50 Go est à 24,99 euros la première année, puis 39,99 euros la seconde année. Il comprend :

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers le DOM.

Une enveloppe mensuelle de 50 Go de données.

En Europe, appels, SMS et MMS illimités ainsi que 30 Go de données à utiliser chaque mois.

Toute une flopée de services gratuits, tels que Cafeyn ou un accès premium à L’Équipe.

Par ailleurs, en cas de panne ou de casse du téléphone, Bouygues Télécom propose un prêt gratuit de smartphone équivalent. Avec ce forfait, Bouygues Télécom donne l’accès à une seconde carte SIM pour profiter de l’enveloppe de données mobiles sur un autre appareil, comme une tablette ou un routeur 4G. Retrouvez tous les détails de l’offre sur le site de Bouygues Télécom.