Smartphone à moins de 300 euros : les principaux critères à prendre en compte

Les 300 euros sont souvent une barre symbolique lors de l’achat d’un nouveau smartphone. Pour ce tarif, il est possible aujourd’hui d’avoir un excellent smartphone. Mais quels sont les critères à prendre en compte pour ne pas se tromper ?

Comment bien choisir son smartphone à moins de 300 euros ? Écran, fiche technique, appareil photo… Dans cette gamme de prix, les caractéristiques des appareils peuvent varier du tout au tout. Voici quelques conseils pour bien choisir son smartphone de milieu de gamme.

Pour mieux illustrer les différents points à prendre en compte, nous prendrons l’OPPO A9 2020 comme exemple. Sorti au début de l’année, il est actuellement vendu 229 euros sur les différentes boutiques en ligne et possède toutes les caractéristiques que l’on peut attendre d’un bon smartphone à moins de 300 euros.

Design : le critère que l’on a sous les yeux en permanence

À moins de 300 euros, on aurait tendance à vouloir faire des compromis sur le design de son smartphone. Les appareils de cette gamme de prix ont toutefois beaucoup progressé dans ce domaine ces dernières années. Ils disposent maintenant de beaux écrans aux bordures très fines, de finitions soignées et d’une connectique digne de ce nom.

C’est le cas du OPPO A9 2020, qui propose un design moderne et élégant. Il bénéficie d’un écran de 6,5 pouces qui couvre plus de 80 % de la façade avant. Une discrète encoche en goutte d’eau, contenant la caméra frontale, est présente dans la partie supérieure de l’écran. Elle permet notamment de déverrouiller le téléphone via un système de reconnaissance faciale.

Même pour un smartphone de milieu de gamme, la prise en main est très importante. Privilégiez les coques arrondies — en verre pour un rendu premium — avec des bords bombés, comme c’est le cas sur l’OPPO A9.

À moins de 300 euros, on ne trouve pas de capteurs d’empreintes sous l’écran, il est donc normal que celui-ci soit placé sur le dos de l’appareil. Associé à la reconnaissance faciale, il permet de déverrouiller facilement le smartphone, quelle que soit sa position.

Écran et haut-parleurs : l’importance du son et de l’image

Vous aurez l’écran de votre smartphone sous les yeux quasiment tout le temps. Il est donc nécessaire que sa luminosité soit correcte et surtout que sa colorimétrie soit maîtrisée. Pour le premier point, la grande majorité des smartphones à moins de 300 euros disposent désormais d’une bonne luminosité. Dans le cas du OPPO A9 2020, elle est suffisamment performante pour que l’écran puisse être lu en plein soleil. Concernant la colorimétrie, c’est souvent le point faible de ces appareils. Celle du OPPO A9 2020 est excellente une fois celle-ci réglée sur « chaud » dans les paramètres d’affichages.

Enfin, pour le son, il est assez rare de trouver des haut-parleurs stéréo sur des smartphones à moins de 300 euros. C’est pourtant bien le cas du OPPO A9 2020 qui intègre deux haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos.

Performances : le critère caché

C’est un autre point auquel il faut faire attention quand on prend un smartphone à moins de 300 euros : sa durée de vie. À quoi bon prendre un smartphone au bon rapport qualité-prix s’il faut changer ce même smartphone un ou deux ans après parce qu’il rame trop ?

Il faut donc faire attention à la fiche technique du téléphone, de façon à ce que ses performances puissent durer dans le temps. Dans le cas du OPPO A9 2020, cette question ne se pose pas. Ce nouveau smartphone dispose en effet de composants qui vont lui permettre de passer les années sans problème. On y trouve :

128 Go d’espace de stockage, pour ne jamais tomber à court de mémoire

4 Go de RAM, pour faire tourner de façon fluide toutes les applications

Une puce Snapdragon 665, capable de lancer le jeu Fortnite

Un port USB Type-C, la dernière norme USB en date

Cette configuration — ou cet équivalent de configuration — est aujourd’hui ce que l’on trouve de mieux pour un smartphone à moins de 300 euros.

Appareil photo : le critère qui fait toute la différence

Ne pas dépenser un SMIC dans un smartphone ne signifie pas pour autant que vos photos seront systématiquement ratées. Depuis quelques mois, les capteurs des smartphones haut de gamme sont arrivés sur les smartphones de milieu de gamme. On retrouve donc des configurations d’appareil photo sur des smartphones à moins de 300 euros très performantes : triple ou quadruple capteur, objectif ultra grand-angle, mode portrait ou encore mode nuit performant.

L’OPPO A9 2020 fait parti de ces smartphones qui bénéficient des dernières avancées en termes de photo. Il comporte ainsi quatre capteurs photo à l’arrière. On y trouve :

Un capteur principal de 48 mégapixels

Un capteur avec objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels

Un capteur de 2 mégapixels pour créer les arrière-plans du mode portrait

Un capteur monochrome de 2 mégapixels

Cette configuration permet concrètement de prendre des photos détaillées au rendu réaliste, même dans des conditions difficiles. Le capteur principal de 48 mégapixels permet de prendre des clichés de qualité, que ce soit de jour comme de nuit.

Le mode nuit, c’est justement le nerf de la guerre des smartphones de dernière génération et un critère qui fait toute la différence entre deux appareils. OPPO a particulièrement travaillé sur le traitement photo pour que les photos de nuits possèdent un rendu réaliste sans être trop sombre. Une rareté sur un smartphone dans cette gamme de prix.

Exclusifs aux smartphones très haut de gamme il y a encore quelques années, le capteur très grand-angle commence également à faire son apparition sur les appareils à moins de 300 euros. C’est le cas sur l’OPPO A9, qui bénéficie d’un capteur avec objectif ultra grand-angle de 119 degrés de 8 mégapixels. Un capteur très pratique pour réaliser des photos de groupe ou de paysage.

Autonomie : le critère sous-évalué

L’autonomie d’un smartphone est souvent considérée comme un critère secondaire. Au quotidien, c’est pourtant l’autonomie qui fait la différence entre un smartphone réellement utilisable en mobilité ou non. Il faut donc faire attention à la capacité de la batterie, qui conditionne la capacité du téléphone à durer un ou plusieurs jours sans avoir à être rechargé.

À ce titre, l’OPPO A9 fait partie des excellents élèves. Il embarque en effet une batterie de 5000 mAh, une capacité très élevée, quel que soit le type de smartphone. À l’usage, elle permet de tenir deux jours complets sans avoir besoin d’être rechargée. Plus particulièrement, l’OPPO A9 2020 se montre particulièrement endurant quand on l’utilise pour du streaming en 4G et de la navigation sur Internet.

L’OPPO A9 2020 : le meilleur rapport qualité-prix à moins de 300 euros

Design, performances, photo ou autonomie sont les principaux points à prendre en compte lorsque l’on décide de prendre un smartphone à moins de 300 euros. Des critères auquel l’OPPO A9 répond parfaitement : espace de stockage généreux, batterie de 5000 mAh, quadruple capteur photo et design soigné.

À cela s’ajoute un argument de poids : son prix. L’OPPO A9 est en effet vendu 229 euros. Il est disponible dans deux coloris : Bleu Cobalt (avec des nuances de bleu et noir) et Violet Cosmos (avec des nuances de bleu et de violet).