Est-ce que vous pourriez acheter un smartphone de 2019 en 2020 ?

Alors que le prix des smartphones haut de gamme flambe cette année, il peut être pertinent d'acheter un modèle de l'an dernier. Un choix qui n'est cependant pas sans conséquence. Et vous, pourriez-vous acheter un smartphone de 2019 en 2020 ? C'est ce qu'on souhaite savoir dans notre sondage de la semaine.

Cette semaine, on a appris que Huawei pourrait lancer une nouvelle édition de son Huawei P30 Pro. Un smartphone pourtant lancé il y a désormais plus d’un an et qui avait déjà eu droit à une réédition à l’automne.

Mais en dehors même du cas particulier de Huawei — qui peut en profiter pour lancer un nouveau modèle avec les services Google — le fait d’acheter un smartphone datant de l’année dernière peut être un très bon choix, notamment en raison du prix. En effet, alors que les constructeurs lancent de nouveaux modèles haut de gamme, le prix des versions précédentes a souvent tendance à baisser, que ça soit une question d’offre et de demande ou simplement pour écouler les stocks des e-commerçants.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones à acheter en 2020 – Comparatif

Des smartphones plus anciens qui peuvent présenter quelques lacunes

Néanmoins, le fait d’acheter un smartphone un peu plus ancien n’est pas sans poser de problème. Le premier d’entre eux, et le plus évident, c’est que ces modèles vieux d’un an ne bénéficient pas des dernières technologies en date, qu’il s’agisse d’un taux de rafraîchissement de l’écran au-delà de 60 Hz, des meilleurs appareils photo du marché ou du tout dernier processeur. Un autre souci qui peut se poser peut être lié aux mises à jour. Les constructeurs communiquent souvent sur trois ans de mise à jour au moins en termes de patch de sécurité. Ce délai advient cependant après la sortie du smartphone. Acheter un modèle de 2019 en 2020, c’est donc prendre le risque de ne recevoir des mises à jour que jusqu’à 2022, au lieu de 2023 pour un modèle récent.

Pour aller plus loin

En France, Huawei résiste et prouve qu’il existe toujours bel et bien sur le marché

C’est précisément dans cette optique que nous voulions vous demander cette semaine si acheter un smartphone de 2019 en 2020 peut être un choix pertinent pour vous.

Chargement Est-ce que vous pourriez acheter un smartphone de 2019 en 2020 ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, parce qu'ils sont moins chers

Oui, mais seulement si c'était un haut de gamme

Non, on fait bien mieux cette année

Non, parce que je veux le plus de mises à jour possible

Le module de sondage peut rencontrer quelques soucis selon la plateforme utilisée. Nous vous conseillons de passer par un navigateur pour pouvoir voter.

Comme toujours, n’hésitez pas à développer votre avis dans les commentaires de l’article.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid