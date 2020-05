En France, Huawei résiste et prouve qu’il existe toujours bel et bien sur le marché

Selon les données du cabinet GfK, Huawei connait encore une bonne croissance en France sur le premier trimestre de 2020, malgré l'embargo américain qui le prive des services Google. La marque chinoise résiste donc encore bien dans l'Hexagone, même si d'autres analyses pourraient indiquer le contraire.

Depuis l’embargo américain infligé à Huawei, la marque chinoise ne peut plus embarquer les services Google ni le Play Store sur ses nouveaux smartphones. Un handicap de taille que l’entreprise compte pallier avec ses Huawei Mobile Services et son magasin d’applications AppGallery. Cet écosystème se peaufine doucement, mais doit encore s’améliorer pour être vraiment viable comme nous l’ont encore prouvé nos tests du P40 Pro et du P40.

À cause de cet immense obstacle, d’aucuns considèrent que le combat de Huawei est perdu d’avance et que celui qui se voyait un temps numéro un du secteur des téléphones va progressivement devenir anecdotique en dehors de son marché natal, la Chine. Or, la filiale française de Huawei pourrait nous répondre qu’il n’en est rien, données chiffrées à l’appui.

N’enterrons pas Huawei trop rapidement en France

La guerre des nombres

Justement, les nombres représentent tout le nerf de la guerre et il est bon de faire le point sur ce que l’on sait, car les informations sont parfois contradictoires. Commençons par un graphique dévoilé par le cabinet Canalys qui fait état d’une situation peu reluisante pour Huawei en France.

Le cabinet indique en effet que Huawei détient 15 % des parts du marché français au premier trimestre de 2020 avec une baisse de croissance de 40 % par rapport à l’année dernière. En réalité, la situation serait tout autre nous indique une source sûre au sein de chez Huawei qui s’appuie sur les données d’une autre firme d’analyse : GfK.

Une croissance de 6 % pour Huawei en France selon GfK

En effet, selon GfK, Huawei s’accapare 17,9 % des parts de marché en France de début janvier à fin mars 2020, soit une hausse de 6 % par rapport à l’année dernière. En d’autres termes, en fonction des cabinets d’analyses, la situation de Huawei n’est pas du tout présentée de la même manière. Qui croire dans ce cas ?

Nous avions déjà abordé cette question à l’occasion des analyses du marché pour le quatrième trimestre 2019 où la situation de Huawei était également dépeinte de deux manières très différentes par Canalys et GFK.

Deux analyses très différentes pour des données très différentes

À cet égard, il faut savoir que Canalys s’appuie sur des estimations basées sur les livraisons déclarées par les entreprises depuis leurs usines. De son côté, GfK comptabilise chaque achat de smartphones neufs effectué en France, que ce soit dans le circuit opérateur ou non, en magasin ou en ligne.

Le Huawei flagship store de Paris ne copie pas Apple et ça fait du bien

En d’autres termes, les données de GfK représentent plus fidèlement l’état du marché et ce sont ces informations-là qui sont exploitées par les firmes pour mener à bien leur stratégie commerciale. En bref, Huawei réussit donc encore à progresser sur le premier trimestre de 2020 en France.

Huawei remercie sans doute ses fleurons de 2019

Il y a toutefois fort à parier que cette croissance repose essentiellement sur les ventes de smartphones Huawei datant d’avant l’embargo américain, comme le P30 Pro par exemple, souvent sujet à de grosses promotions — et si populaire qu’il fera l’objet d’une réédition en Allemagne.

Enfin, sur d’autres sujets, notre source indique aussi que selon IDC (encore un autre cabinet d’analyses), les ventes de Huawei dans le secteur des wearables, des PC et des appareils audio ont progressé respectivement de 75, 110 et 150 % dans le monde. L’occasion de rappeler que le géant chinois ne se concentre pas uniquement sur les smartphones et compte bien développer un écosystème sur plusieurs plateformes.