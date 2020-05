P30 Pro : Huawei compte lancer une nouvelle version, toujours dotée des services Google

Huawei s'apprête à lancer une nouvelle version de son Huawei P30 Pro en Allemagne, sous le nom de P30 Pro New Edition. Une manière pour le constructeur de continuer à proposer un smartphone haut de gamme équipé des services Google.

Il y a un an, Huawei lançait ses P30 et P30 Pro, deux smartphones particulièrement bien accueillis à leur lancement. Ils étaient alors dotés de bonnes performances, d’une excellente autonomie, et d’appareils photo parmi les meilleurs du marché. Depuis, le groupe chinois a cependant fait les frais du conflit économique entre la Chine et les États-Unis et ne peut plus proposer de nouveaux smartphones dotés des services mobiles Google.

C’est dans ce cadre que le constructeur s’apprêterait à lancer dans les prochaines semaines une réédition de son Huawei P30 Pro. Baptisé « Huawei P30 Pro New Edition », il devrait sortir en Allemagne d’ici le 15 mai comme le signalent les conditions d’utilisation d’une promotion mises en place outre-Rhin entre Huawei et Vodafone : « La période promotionnelle pour le P30 Pro NEW EDITION aura lieu du 15 mai 2020 au 4 juin 2020 ».

On ignore cependant quels seront les changements apportés au Huawei P30 Pro dans le cadre de cette réédition. Rappelons que le constructeur ne peut pas complètement changer tous les éléments de l’appareil, sans quoi il ne serait plus certifié par Google. On peut ainsi imaginer une évolution du stockage ou de la mémoire, ainsi qu’un aspect légèrement différent. Il semble cependant très peu probable que Huawei l’équipe de son dernier processeur en date, le Kirin 990, ou de nouveaux appareils photo.

Une seconde réédition après celle de septembre 2019

Ce n’est pas la première fois que Huawei décide de rééditer son P30 Pro. Le constructeur chinois avait déjà joué une carte similaire en septembre dernier, lors de l’IFA de Berlin. C’est à cette occasion, près de 6 mois après le lancement de ses P30 et P30 Pro, que Huawei avait dévoilé les versions « mystic blue » et « misty lavender » de son smartphone. À l’époque, les seules modifications apportées étaient esthétiques, avec une partie du dos en verre dépoli. C’est également avec ces modèles que Huawei a inauguré EMUI 10 sur ses smartphones.

Il faudra encore patienter quelques jours avant de découvrir la version New Edition du Huawei P30 Pro. Pour l’heure, on ignore encore si elle ne sera lancée qu’en Allemagne ou si la France sera également concernée.