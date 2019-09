Le flagship de Huawei prend de nouvelles couleurs et embarque l’interface EMUI 10, implémentation native d’Android 10 par le constructeur.

C’était déjà l’un des meilleurs smartphones du marché, et le Huawei P30 Pro vient de prendre un coup de fraîcheur. Au salon de l’IFA qui se déroule actuellement à Berlin, le constructeur chinois a donné un nouveau look à son flagship. Ne cherchez pas la différence dans les spécifications, car celles-ci n’ont pas bougé d’un pouce : Kirin 980 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage par défaut.

La marque offre un nouveau design, avec une coque arrière à deux textures qui n’est pas sans rappeler celle des Google Pixel. Le haut de celle-ci a en effet une finition brillante, tandis que le reste est en verre mat. Une technique efficace pour garder un peu de reflets tout en limitant les traces de doigts. L’appareil est disponible en deux couleurs assez remarquées, le bleu (Mystic Blue) et le lavande (Misty Lavender).

Surtout, le nouveau P30 Pro viendra équipé d’EMUI 10, l’intégration d’Android 10 à l’interface de Huawei. C’est bon signe, car on peut donc s’attendre à voir EMUI 10 débarquer sur les autres P30 Pro d’ici peu. On remarque quelques petits changements esthétiques par rapport à EMUI 9, entre autres sur l’affichage des notifications ou du tiroir d’applications qui s’ouvre désormais par glissement et non plus obligatoirement par un bouton. Le mode sombre peut dorénavant être forcé sur des applications qui ne le supportent pas nativement, et l’application de l’appareil photo dispose d’une nouvelle série de filtres. Niveau logiciel, on retrouve toutes les améliorations d’Android 10 y compris sur la sécurité.